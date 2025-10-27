Νίκος Πολυδερόπουλος: Οι πρώτες δηλώσεις για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του – «Το φύλο του μωρού δεν το λέμε ακόμα, είναι μυστικό»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Νίκος Πολυδερόπουλος
Φωτογραφία: Instagram/nikolaospolyderopoulos

Πατέρας για πρώτη φορά ετοιμάζεται να γίνει ο Νίκος Πολυδερόπουλος. Την Κυριακή (26/10) ο ηθοποιός έκανε την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram, έπειτα από την δημοσιοποίηση της εγκυμοσύνης της συντρόφου του. Την Δευτέρα στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά προβλήθηκαν δηλώσεις του, στις οποίες μιλάει για το ευτυχές γεγονός. Ο καλλιτέχνης εξέφρασε την χαρά του, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «είναι σαν να ζω ένα όνειρο».

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Νίκος Πολυδερόπουλος είπε πως: «Περιμένουμε μωράκι. Αισθάνομαι χαρά, τα έχω χαμένα λίγο, αλλά εντάξει! Πριν ακόμη έρθει τα έχω χαμένα, φαντάσου να έρθει».

«Είναι πολύ μεγάλη… Δεν μπορώ να το περιγράψω, είναι σαν να ζω ένα όνειρο, τι να πω; Ήταν κάτι που το θέλαμε πολύ. Το φύλο του μωρού δεν το λέμε ακόμα, είναι μυστικό», συνέχισε ο αγαπημένος ηθοποιός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Το «βραχιολάκι» μείωσε 65% το χρόνο αναμονής στα Επείγοντα

Ύπνος: Πρέπει να φοράμε τις κάλτσες μας για να κοιμηθούμε καλύτερα; Τι απαντούν οι ειδικοί του Κλίβελαντ

Παράταση έως 30 Οκτωβρίου για την υποβολή των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» Σεπτεμβρίου 2025

Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;

Άνδρας πέρασε οκτώ μέρες μέσα στο απόλυτο σκοτάδι σε μια τρομακτική αποστολή προς το «κέντρο της Γης»
περισσότερα
22:51 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Ψάχνω κινητό και όλες αυτές τις “κατινιές” τις κάνω, δεν μασάω»

Στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου έκανε δηλώσεις η Ζενεβιέβ Μαζαρί. Η creativ...
22:20 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Light – Άννα Θεοδωρίδη: Η οικογενειακή έξοδος με το μωρό τους και οι τρυφερές φωτογραφίες στο Instagram

Στις 27 Σεπτεμβρίου η Άννα Θεοδωρίδη και ο Light έγιναν για πρώτη φορά γονείς, με την influenc...
21:38 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ξανθούλα Τζερεφού: «Θεώρησα ότι παίρνοντας παραπάνω κιλά θα αποκτήσω αυτοπεποίθηση και είχε αποτέλεσμα»

Η Ξανθούλα Τζερεφού έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η οποία προβλήθηκε...
20:21 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Γωγώ Βασιλάκου: «Είχα επιθετικό καρκίνο και όταν διαγνώστηκα ήμουν στο τρίτο στάδιο»

Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Το πρωί της Δευτ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς