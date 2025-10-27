Νίκος Πολυδερόπουλος: Οι πρώτες δηλώσεις για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του – «Το φύλο του μωρού δεν το λέμε ακόμα, είναι μυστικό»

Πατέρας για πρώτη φορά ετοιμάζεται να γίνει ο Νίκος Πολυδερόπουλος. Την Κυριακή (26/10) ο ηθοποιός έκανε την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram, έπειτα από την δημοσιοποίηση της εγκυμοσύνης της συντρόφου του. Την Δευτέρα στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά προβλήθηκαν δηλώσεις του, στις οποίες μιλάει για το ευτυχές γεγονός. Ο καλλιτέχνης εξέφρασε την χαρά του, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «είναι σαν να ζω ένα όνειρο».

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Νίκος Πολυδερόπουλος είπε πως: «Περιμένουμε μωράκι. Αισθάνομαι χαρά, τα έχω χαμένα λίγο, αλλά εντάξει! Πριν ακόμη έρθει τα έχω χαμένα, φαντάσου να έρθει».

«Είναι πολύ μεγάλη… Δεν μπορώ να το περιγράψω, είναι σαν να ζω ένα όνειρο, τι να πω; Ήταν κάτι που το θέλαμε πολύ. Το φύλο του μωρού δεν το λέμε ακόμα, είναι μυστικό», συνέχισε ο αγαπημένος ηθοποιός.