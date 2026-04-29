Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στις 10,2 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Τι ποσοστά παίρνουν Τσίπρας – Καρυστιανού

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

κάλπη ευρωεκλογές

Προβάδισμα 10,2 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Metron Analysis που παρουσιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης (29/4) στο Mega.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 21,5% και το ΠΑΣΟΚ 11,3%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 7,8%, η Ελληνική Λύση με 7,7%, το ΚΚΕ με 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%, η Φωνή Λογικής με 2,6%, το ΜέΡΑ25 με 2,3%, η Νέα Αριστερά με 1,8% και η Νίκη με 1,4%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι στο 14,9%.

Η εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων έχουν ως εξής:

  • ΝΔ 28,6%
  • ΠΑΣΟΚ 15%
  • Πλεύση Ελευθερίας 10,4%
  • Ελληνική Λύση 10,2%
  • ΚΚΕ 8,4%
  • ΣΥΡΙΖΑ 5,3%
  • Φωνή της Λογικής 3,5%
  • ΜέΡΑ25 3,1%

Η πορεία της χώρας

Το 66% των πολιτών θεωρεί ότι τα πράγματα στη χώρα πάνε στη χειρότερη κατάσταση, με μόλις το 28% να υποστηρίζει ότι πάνε σε θετική κατεύθυνση.

Προσωπική κατάσταση

Μόνο το 16% θεωρεί ότι έχει βελτιωθεί η προσωπική του οικονομική κατάσταση, ενώ το 49% δηλώνει ότι είναι σε χειρότερη οικονομική κατάσταση.

Τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας

Η αξιολόγηση της Κυβέρνησης

Η κυβέρνηση παίρνει ιδιαίτερα αρνητική βαθμολογία σε όλους τους τομείς του κυβερνητικού έργου με την εξαίρεση των διπλωματικών πρωτοβουλιών όπου η αποτίμηση είναι σχετικά πιο θετική.

Η αξιολόγηση του Πρωθυπουργού

Η αξιολόγηση του ΠΑΣΟΚ

Η αξιολόγηση του Νίκου Ανδρουλάκη

Θετική η γνώμη των πολιτών για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η πλειοψηφία των πολιτών (78%) έχει θετική γνώμη για τη συμμετοχή της χώρας σε αυτόν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι αυτή η θετική γνώμη καταγράφεται σε ένα ευρύ ηλικιακό και πολιτικό φάσμα.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με ΙΡΑΝ

Η δημοφιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας

Η δημοφιλία του Προέδρου της Βουλής

Οι δημοτικότητας των πολιτικών αρχηγών

Ως προς τις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει στην πρώτη θέση, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να περνάει στη δεύτερη θέση αφήνοντας πίσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην τρίτη θέση.

Σταθερά, ο «Κανένας» παραμένει καταλληλότερος για τη πρωθυπουργία, με βάση τη δημοσκόπηση, με ενδιαφέρον επιπλέον στοιχείο ότι τον Πρωθυπουργό ακολουθεί σε καταλληλότητα ο Αλέξης Τσίπρας.

Οι συσπειρώσεις-μετακινήσεις

  

Αυτοδυναμία ή συνεργασίες

Το κόμμα Τσίπρα

Ως προς τα νέα κόμματα που αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα το αμέσως επόμενο διάστημα, η δημοσκόπηση μετράει καταρχάς την απήχηση που θα μπορούσε να έχει ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Η εκτίμηση που κάνει είναι ότι έως και 21% των ερωτώμενων θα μπορούσαν να το ψηφίσουν, με την πιο ισχυρή παρουσία μεταξύ όσων αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί.

Το κόμμα Καρυστιανού

Όσο για ένα κόμμα υπό την κ. Μαρία Καρυστιανού, η δημοσκόπηση κάνει την εκτίμηση ότι αυτοί που θα μπορούσαν να το ψηφίσουν φτάνουν στο 27%, με τη δυναμική αυτή να «κόβει» από την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση, το ΠΑΣΟΚ και την αδιευκρίνιστη ψήφο.

Πόσες ώρες ύπνου μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας – Τι δείχνει μεγάλη μελέτη

Άδωνις Γεωργιάδης για βίντεο γιατρού: Δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ

Open Business: Τεχνικές δυσκολίες στην πλατφόρμα εντοπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Τι αναφέρουν

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Διευκρινίσεις για τη διακίνηση ώριμων τυριών στη Λέσβο – Αυτές είναι οι προϋποθέσεις

Τα όνειρά μας δεν είναι τυχαία – Να τι πραγματικά συμβαίνει

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
22:08 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Υπουργείο Εργασίας: «Λαϊκίστικη η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μειωμένο ωράριο εργασίας»

«Λαϊκίστικη» χαρακτηρίζει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εφαρμογή προγραμμάτων 32 ή 35 ωρών εργασία...
21:26 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θέματα που συζητήθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Κυριά...
21:15 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Παπασταύρου: Μέχρι μέσα Μαΐου η παρουσίαση του ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ

Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παρουσιαστεί για δημόσια διαβούλευση, ο ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός γ...
19:55 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Τέμπη: Το Δημόσιο δεν θα ασκεί ένδικα μέσα για αποζημιώσεις και παραιτείται από όσα έχουν ήδη ασκηθεί

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς