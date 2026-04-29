Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στις 10,2 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Τι ποσοστά παίρνουν Τσίπρας – Καρυστιανού

Προβάδισμα 10,2 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Metron Analysis που παρουσιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης (29/4) στο Mega.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 21,5% και το ΠΑΣΟΚ 11,3%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 7,8%, η Ελληνική Λύση με 7,7%, το ΚΚΕ με 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%, η Φωνή Λογικής με 2,6%, το ΜέΡΑ25 με 2,3%, η Νέα Αριστερά με 1,8% και η Νίκη με 1,4%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι στο 14,9%.

Η εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων έχουν ως εξής:

ΝΔ 28,6%

ΠΑΣΟΚ 15%

Πλεύση Ελευθερίας 10,4%

Ελληνική Λύση 10,2%

ΚΚΕ 8,4%

ΣΥΡΙΖΑ 5,3%

Φωνή της Λογικής 3,5%

ΜέΡΑ25 3,1%

Η πορεία της χώρας

Το 66% των πολιτών θεωρεί ότι τα πράγματα στη χώρα πάνε στη χειρότερη κατάσταση, με μόλις το 28% να υποστηρίζει ότι πάνε σε θετική κατεύθυνση.

Προσωπική κατάσταση

Μόνο το 16% θεωρεί ότι έχει βελτιωθεί η προσωπική του οικονομική κατάσταση, ενώ το 49% δηλώνει ότι είναι σε χειρότερη οικονομική κατάσταση.

Τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας

Η αξιολόγηση της Κυβέρνησης

Η κυβέρνηση παίρνει ιδιαίτερα αρνητική βαθμολογία σε όλους τους τομείς του κυβερνητικού έργου με την εξαίρεση των διπλωματικών πρωτοβουλιών όπου η αποτίμηση είναι σχετικά πιο θετική.

Η αξιολόγηση του Πρωθυπουργού

Η αξιολόγηση του ΠΑΣΟΚ

Η αξιολόγηση του Νίκου Ανδρουλάκη

Θετική η γνώμη των πολιτών για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η πλειοψηφία των πολιτών (78%) έχει θετική γνώμη για τη συμμετοχή της χώρας σε αυτόν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι αυτή η θετική γνώμη καταγράφεται σε ένα ευρύ ηλικιακό και πολιτικό φάσμα.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με ΙΡΑΝ

Η δημοφιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας

Η δημοφιλία του Προέδρου της Βουλής

Οι δημοτικότητας των πολιτικών αρχηγών

Ως προς τις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει στην πρώτη θέση, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να περνάει στη δεύτερη θέση αφήνοντας πίσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην τρίτη θέση.

Σταθερά, ο «Κανένας» παραμένει καταλληλότερος για τη πρωθυπουργία, με βάση τη δημοσκόπηση, με ενδιαφέρον επιπλέον στοιχείο ότι τον Πρωθυπουργό ακολουθεί σε καταλληλότητα ο Αλέξης Τσίπρας.

Οι συσπειρώσεις-μετακινήσεις

Αυτοδυναμία ή συνεργασίες

Το κόμμα Τσίπρα

Ως προς τα νέα κόμματα που αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα το αμέσως επόμενο διάστημα, η δημοσκόπηση μετράει καταρχάς την απήχηση που θα μπορούσε να έχει ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Η εκτίμηση που κάνει είναι ότι έως και 21% των ερωτώμενων θα μπορούσαν να το ψηφίσουν, με την πιο ισχυρή παρουσία μεταξύ όσων αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί.

Το κόμμα Καρυστιανού

Όσο για ένα κόμμα υπό την κ. Μαρία Καρυστιανού, η δημοσκόπηση κάνει την εκτίμηση ότι αυτοί που θα μπορούσαν να το ψηφίσουν φτάνουν στο 27%, με τη δυναμική αυτή να «κόβει» από την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση, το ΠΑΣΟΚ και την αδιευκρίνιστη ψήφο.