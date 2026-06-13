Βελόπουλος: «Οι πρόσφατες δηλώσεις Μητσοτάκη ξεχειλίζουν από αλαζονεία και έπαρση»

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του αλαζονικές και εκτός πραγματικότητας σχετικά με τη φτώχεια και τα σκάνδαλα.

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Πολιτική

Ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε ως «αλαζονικές» τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού
«Δεν αντιλαμβάνεται τη φτώχεια των Ελλήνων», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πολιτική αντιπαράθεση εντείνεται με αιχμές για την κυβερνητική στάση αναφορικά με τα προβλήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η κοινωνία.
  • Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται ζητήματα που αφορούν τη διακυβέρνηση, την οικονομική κατάσταση των πολιτών και τη λειτουργία των θεσμών.
  • «Οι πρόσφατες δηλώσεις Μητσοτάκη ξεχειλίζουν από αλαζονεία και έπαρση με συνέπεια να είναι ανάξιες σχολιασμού», αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος.

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«Οι πρόσφατες δηλώσεις Μητσοτάκη ξεχειλίζουν από αλαζονεία και έπαρση με συνέπεια να είναι ανάξιες σχολιασμού», αναφέρει σε σημερινή του δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος.

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Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, επισημαίνει: «Όταν ο κάποιος σου λέει «είμαι αλάνθαστος», «το κράτος είμαι εγώ», δεν αντιλαμβάνεται την φτώχεια των Ελλήνων και τα σκάνδαλα στα οποία εμπλέκεται η κυβέρνησή του, τότε η πολιτική επιστήμη «σηκώνει τα χέρια» και αναλαμβάνουν «άλλες» επιστήμες…», ανέφερε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

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