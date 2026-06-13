Βελόπουλος: «Οι πρόσφατες δηλώσεις Μητσοτάκη ξεχειλίζουν από αλαζονεία και έπαρση»

«Οι πρόσφατες δηλώσεις Μητσοτάκη ξεχειλίζουν από αλαζονεία και έπαρση με συνέπεια να είναι ανάξιες σχολιασμού», αναφέρει σε σημερινή του δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, επισημαίνει: «Όταν ο κάποιος σου λέει «είμαι αλάνθαστος», «το κράτος είμαι εγώ», δεν αντιλαμβάνεται την φτώχεια των Ελλήνων και τα σκάνδαλα στα οποία εμπλέκεται η κυβέρνησή του, τότε η πολιτική επιστήμη «σηκώνει τα χέρια» και αναλαμβάνουν «άλλες» επιστήμες…», ανέφερε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.