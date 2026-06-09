Βελόπουλος: «Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλες μεταναστευτικές ροές» – Έντονη κριτική για τον κυβερνητικό ανασχηματισμό

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Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, επισήμανε ότι «η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλες ροές» και ότι «τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται».

Τόνισε δε ότι άρθρα του νομοσχεδίου προβλέπουν «επιδόματα, παροχές, φιλοξενία σε λαθρομετανάστες, δηλαδή νέα έξοδα υπέρ των λαθρομεταναστών».

Ο κ. Βελόπουλος ανέφερε επίσης ότι σύμφωνα «με τα άρθρα 48-93, το μεταναστευτικό και τα ασυνόδευτα ανήλικα μετατρέπονται σε πεδίο δράσης ΜΚΟ, που λειτουργούν με κονδύλια από την ΕΕ χωρίς έλεγχο», τονίζοντας ότι «εδώ προκύπτουν ερωτήματα περί διαφάνειας, ασφαλείας και εθνικής κυριαρχίας».

Το κόστος διαχείρισης των ασυνόδευτων ανηλίκων

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, προσέθεσε ότι «κανείς δεν γνωρίζει πόσο στοιχίζει η ”φιλοξενία” στο κράτος» των ασυνόδευτων ανηλίκων και πως η κυβέρνηση δεν ξέρει πόσα ασυνόδευτα ανήλικα βρίσκονται στη χώρα μας.

Σημείωσε ότι το κόμμα του κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή για το θέμα και ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου σε 6 χρόνια πέρασαν και φιλοξενήθηκαν σε δομές 29.697 ασυνόδευτα ανήλικα. Σήμερα στην ελληνική επικράτεια παραμένουν 1.761 ασυνόδευτα, αλλά προκύπτει ένα μεγάλο κενό 25.523 περιπτώσεων».

Όπως είπε ο κ. Βελόπουλος, «το συνολικό κόστος για τη φιλοξενία και διαχείριση των ασυνόδευτων φτάνει περίπου στα 266 εκατ. ευρώ. Δηλαδή ανά παιδί δαπανήθηκαν 9.000 ευρώ, την ώρα που το κράτος δίνει 2.000 ευρώ για τη γέννηση ενός παιδιού στην Ελλάδα».

Στοιχεία για τις αποφάσεις ασύλου

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, δήλωσε ότι «οι λαθρομετανάστες προσφέρουν μόνο αφελληνισμό, δεν σέβονται τους νόμους μας» και «θέλουν να επιβάλουν τους δικούς τους».

Ο κ. Βελόπουλος επικαλέστηκε στοιχεία σχετικά με «το σύνολο θετικών αποφάσεων ασύλου ανά κυβέρνηση», λέγοντας ότι έχει ως εξής: «Σαμαράς: 2.545, Τσίπρας: 40.625, Μητσοτάκης: 155.645».

«Όλο πρωτιές έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη», σημείωσε.

Κριτική για τον κυβερνητικό ανασχηματισμό

Ο Κυριάκος Βελόπουλος μίλησε και για τις πρόσφατες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, επισημαίνοντας, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος: «Και κάνετε ανασχηματισμό. Και ρωτώ πόσο σωστή είναι η επιλογή ο δικηγόρος να πηγαίνει στις Μεταφορές. Τι δουλειά έχει εκεί; Τι δουλειά έχει ο δημοσιογράφος στο Υπουργείο Οικονομικών; Όταν ένα κόμμα δεν υπηρετεί τη λογική και την αξιοκρατία είναι κόμμα σε αποδρομή και πρέπει να φύγει από την διακυβέρνηση του τόπου».

Τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δήλωσε ότι «στις επόμενες εκλογές το δίλημμα θα είναι τεμπέληδες ή εργατικοί, επιτυχημένοι ή αποτυχημένοι. Γι’ αυτό οι Έλληνες θα επιλέξουν εργατικούς και επιτυχημένους, δηλαδή την Ελληνική Λύση».