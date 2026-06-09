Χανιά: Συνελήφθη απόστρατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. – Η πρώην σύζυγός του κατήγγειλε οτι την απείλησε

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Στα χέρια των αστυνομικών Αρχών βρίσκεται ένας 67χρονος απόστρατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. στα Χανιά, έπειτα από καταγγελία που έκανε σε βάρος του η πρώην σύζυγός του.

Η γυναίκα απευθύνθηκε στην Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε απειλές από τον 67χρονο, ενώ ανέφερε πως της έκοψε την παροχή νερού στην κατοικία της.

Μετά την καταγγελία κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του.

Στο πλαίσιο της έρευνας που ακολούθησε στο σπίτι του, εντοπίστηκε όπλο, για το οποίο υπήρχε άδεια κατοχής, καθώς και φυσίγγια που κατασχέθηκαν από τις Αρχές, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, neakriti.gr.

Η υπόθεση εξετάζεται από την Αστυνομία, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.