Τέξας: Ξενοδοχείο 42 ετών κατεδαφίστηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα – Εντυπωσιακό βίντεο

Ένα εμβληματικό ξενοδοχείο 19 ορόφων στο Άρλινγκτον του Τέξας κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός νέου, υπερπολυτελούς θερέτρου. Πρόκειται για το πρώην Sheraton Arlington, το οποίο θα αντικατασταθεί από το Americana by Loews, μια νέα πολυτελή ξενοδοχειακή ανάπτυξη που αναμένεται να ανοίξει στα τέλη του 2028 ή στις αρχές του 2029.

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Διεθνή Νέα

Τέξας ξενοδοχείο κατεδαφίστηκε
Φωτογραφία: Abigail Dollins / Fort Worth Star
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα εμβληματικό ξενοδοχείο 19 ορόφων στο Άρλινγκτον του Τέξας κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός νέου, υπερπολυτελούς θερέτρου.
  • Πρόκειται για το πρώην ξενοδοχείο Sheraton Arlington, το οποίο γκρεμίστηκε για να παραχωρήσει τη θέση του σε μια νέα, πολυτελή ξενοδοχειακή ανάπτυξη, το Americana by Loews.
  • Η νέα αυτή εγκατάσταση θα διαθέτει περισσότερα από 500 δωμάτια και αναμένεται να ανοίξει τις πύλες της στα τέλη του 2028 ή στις αρχές του 2029.

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Ένα εμβληματικό ξενοδοχείο 19 ορόφων στο Άρλινγκτον του Τέξας αποτελεί πλέον παρελθόν, καθώς κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός νέου, υπερπολυτελούς θερέτρου.

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Η θεαματική ελεγχόμενη κατάρρευση, η οποία διήρκεσε λιγότερο από ένα λεπτό, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου μπροστά σε ένα πλήθος θεατών που συγκεντρώθηκε στην περίφημη περιοχή Entertainment District της πόλης.

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Πρόκειται για το πρώην ξενοδοχείο Sheraton Arlington, το οποίο είχε κατασκευαστεί το 1984 με σκοπό να εξυπηρετεί τους επισκέπτες του γειτονικού εκθεσιακού κέντρου Arlington Expo Center, το οποίο σήμερα έχει μετονομαστεί σε Esports Stadium Arlington.

Το ιστορικό ξενοδοχείο των 311 δωματίων γκρεμίστηκε για να παραχωρήσει τη θέση του σε μια νέα, πολυτελή ξενοδοχειακή ανάπτυξη, το Americana by Loews.

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Η νέα αυτή εγκατάσταση θα διαθέτει περισσότερα από 500 δωμάτια και θα αποτελέσει την τρίτη ιδιοκτησία της αλυσίδας Loews στην περιοχή Entertainment District.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το νέο υπερσύγχρονο ξενοδοχείο αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του στα τέλη του 2028 ή στις αρχές του 2029.

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