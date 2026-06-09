Νέα Υόρκη: Αποδοκιμάστηκε έντονα ο Τραμπ σε αγώνα των τελικών του NBA – Δείτε βίντεο

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Έντονες αποδοκιμασίες δέχθηκε ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από φιλάθλους στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, τη στιγμή της εμφάνισής του στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ στον 3ο αγώνα των τελικών του NBA. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από το τζάμπολ μεταξύ των Νιου Γιορκ Νικς και τον Σαν Αντόνιο Σπερς, παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε για λίγα δευτερόλεπτα να χαιρετά στρατιωτικά, με μέρος του κοινού να τον αποδοκιμάζει έντονα. Οι αντιδράσεις υποχώρησαν όταν στην οθόνη προβλήθηκε η αμερικανική σημαία.

🚨 WOW! Madison Square Garden ERUPTS in “USA! USA! USA!” chants with President Trump in attendance The arena is still FILLED WITH PATRIOTS even though leftists booed him 🇺🇸 pic.twitter.com/6DfD3kbcXk — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 9, 2026

Οι αντιδράσεις μάλιστα ήταν πιο έντονες ακόμη και από εκείνες που δέχθηκαν οι παίκτες των Σαν Αντόνιο Σπερς κατά την είσοδό τους στο γήπεδο.

Μετά την ολοκλήρωση του εθνικού ύμνου, οι φίλαθλοι επέστρεψαν στα συνθήματα υπέρ της ομάδας τους, φωνάζοντας «Go Knicks!».

During the national anthem, President Donald Trump was booed by the Game 3 crowd at MSG. pic.twitter.com/MkS4Qk7eQ7 — The Athletic (@TheAthletic) June 9, 2026

Αντιδράσεις και εκτός γηπέδου

Η παρουσία του Τραμπ προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις εκτός αρένας, με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε κοντινά σημεία και συνθήματα εναντίον του Αμερικανού προέδρου.

Παράλληλα, μέρος του κοινού και αθλητικοί παράγοντες υποβάθμισαν τη σημασία των πολιτικών αντιδράσεων, επιμένοντας ότι το επίκεντρο παραμένει ο αγώνας και η πορεία των Νικς στους τελικούς.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ταλαιπωρία για τους φιλάθλους

Η παρουσία του Αμερικανού προέδρου οδήγησε σε εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας γύρω από το Madison Square Garden, με αποκλεισμούς δρόμων, πολλαπλούς ελέγχους εισόδου και αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Φίλαθλοι χρειάστηκε να περιμένουν για ώρες σε ουρές, ενώ πολλοί ανέφεραν δυσκολίες πρόσβασης και έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τις διαδικασίες εισόδου.

Ποιοι συνόδευαν τον Αμερικανό πρόεδρο

Ο Τραμπ έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που παρακολουθεί αγώνα τελικών του NBA, καθισμένος στη σουίτα του ιδιοκτήτη των Νικς, Τζέιμς Ντόλαν, μαζί με μέλη του στενού του κύκλου και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Στο πλευρό του βρέθηκαν ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Νταν Σκαβίνο, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) Λι Ζέλντιν, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι.

Παρόντες ήταν επίσης ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, η εγγονή του Κάι Τραμπ, καθώς και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

“USA! USA! USA!” Chants erupted throughout Madison Square Garden during Game 3 of the NBA Finals with President Trump in attendance. pic.twitter.com/F612ZB3rYK — Fox News (@FoxNews) June 9, 2026

Πηγή: AP