ΗΠΑ: Το Κέντρο Κένεντι αφαίρεσε το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον ιστότοπό του

Το Κέντρο Κένεντι αφαίρεσε το όνομα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τον ιστότοπό του την Δευτέρα (8/6), κατόπιν εντολής Αμερικανού ομοσπονδιακού δικαστή που ζήτησε την αφαίρεση οποιασδήποτε αναφοράς σε πρόσωπο εκτός του προέδρου Κένεντι. Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε ανακοινώνοντας ότι θα επιδιώξει τη μεταβίβαση του ελέγχου του Κέντρου στο Κογκρέσο, ενώ η αλλαγή ονόματος σε «Trump Kennedy Center» που είχε προηγηθεί καταγγέλθηκε από την οικογένεια Κένεντι και τη Δημοκρατική αντιπολίτευση.

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Διεθνή Νέα

Kennedy
Ένα πουλί πετάει μπροστά από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών John F. Kennedy, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Rod Lamkey, Jr.)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Κέντρο Κένεντι αφαίρεσε το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον ιστότοπό του, μετά από εντολή ομοσπονδιακού δικαστή.
  • Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την αφαίρεση οποιασδήποτε αναφοράς «στον πρόεδρο Τραμπ ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από τον πρόεδρο Κένεντι», με τον Ντόναλντ Τραμπ να αντιδρά ανακοινώνοντας ότι θα «εργαστεί με το Κογκρέσο για να του μεταβιβάσει» τον έλεγχο του Κέντρου.
  • Ο Τραμπ είχε προσθέσει το όνομά του δίπλα σε αυτό του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, μετονομάζοντας το σε «Trump Kennedy Center», μια αλλαγή που κατήγγειλε η οικογένεια του δολοφονημένου προέδρου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το Κέντρο Κένεντι αφαίρεσε την Δευτέρα (8/6) το όνομα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τον ιστότοπό του, αλλά όχι ακόμη από την πρόσοψη της περίφημης αίθουσας θεαμάτων στην Ουάσινγκτον.

Αμερικανός ομοσπονδιακός δικαστής έδωσε εντολή στις 29 Μαΐου στο διοικητικό συμβούλιο να αφαιρέσει, εντός δύο εβδομάδων, οποιαδήποτε αναφορά «στον πρόεδρο Τραμπ ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από τον πρόεδρο Κένεντι» στο ίδιο το κτίριο, στον ιστότοπο του Kennedy Center ή οποιοδήποτε καταχωρημένο εμπορικό σήμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε ανακοινώνοντας ότι θα «εργαστεί με το Κογκρέσο για να του μεταβιβάσει» τον έλεγχο του Κέντρου Κένεντι, αποποιούμενος τον έλεγχο αυτού του πολιτιστικού ιδρύματος.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, αφότου τοποθέτησε συνεργάτες του στη διεύθυνση του διοικητικού συμβουλίου, πρόσθεσε το όνομά του τον Δεκέμβριο δίπλα στο όνομα του μακρινού Δημοκρατικού προκατόχου του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι για να το μετονομάσει σε «Trump Kennedy Center».

Την αλλαγή αυτή κατήγγειλε η οικογένεια του δολοφονημένου προέδρου και η Δημοκρατική αντιπολίτευση που αμφισβητεί τη νομιμότητά της.

Ο δικαστής ανέστειλε επίσης μέχρι νεωτέρας το κλείσιμο για δύο χρόνια του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Κένεντι στην Ουάσινγκτον, θεωρώντας ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν εκπλήρωσε το «καθήκον της μέριμνας» που είχε, μη λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις από το κλείσιμο αυτό.

Ωστόσο, ενέκρινε τη συνέχιση των προγραμματισμένων επισκευαστικών εργασιών, των οποίων «η ανάγκη είναι κραυγαλέα» και διευκρίνισε ότι δεν θα είναι αντίθετος σε μια νέα απόφαση για το κλείσιμο του Κέντρου, εάν αυτή ληφθεί έπειτα από μια πιο ενδελεχή αξιολόγηση των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

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