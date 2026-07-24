Νατσιός: «Το διαβόητο άρθρο 86 αποτελεί το απόλυτο μνημείο ντροπής της Μεταπολιτεύσεως»

Την πλήρη κατάργηση της υπουργικής ασυλίας ζήτησε επιτακτικά ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός, στην ομιλία που απηύθυνε στη Βουλή κατά την συζήτηση της αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος.

Ο Δημήτρης Νατσιός απαίτησε «τη ριζική αποκοπή της Δικαιοσύνης από τα πλοκάμια της εκτελεστικής εξουσίας», τονίζοντας ότι η δημοκρατία καταλύεται όταν η εκάστοτε πολιτική εξουσία επιχειρεί να ελέγξει τους δικαστικούς λειτουργούς.

«Το διαβόητο άρθρο 86 αποτελεί το απόλυτο μνημείο ντροπής της Μεταπολιτεύσεως. Με τη διάταξη αυτή, ο πολιτικός διαχωρίζεται από τον απλό λαό, χτίζοντας γύρω του ένα κάστρο προστασίας… Η δική μας φωνή είναι κρυστάλλινη: κατάργηση κάθε προνομίου. Ο πολιτικός πρέπει να στέκεται απέναντι στον νόμο απογυμνωμένος από τα προνόμια και τα αξιώματα, όπως ακριβώς και ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας», είπε και συμπλήρωσε:

«Προτείνουμε η ηγεσία της Δικαιοσύνης να εκλέγεται από ανεξάρτητο, μεικτό, συλλογικό όργανο, πλήρως αποσυνδεδεμένο από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Παράλληλα, να απαγορευτεί διά ροπάλου η δυνατότητα διορισμού συνταξιούχων δικαστικών σε υψηλόβαθμες κρατικές θέσεις ή ανεξάρτητες αρχές για να τελειώνει αυτό το σκοτεινό αλισβερίσι».

«Όπως αναφέρει και ο Αισχίνης στον “Κατά Κτησιφώντος” λόγο του: “Δεν θυμάστε ότι ποτέ κανείς δεν επιχείρησε να καταλύσει τη δημοκρατία, προτού προηγουμένως γίνει ισχυρότερος από τα δικαστήρια;”. Η δημοκρατία καταλύεται όταν ελέγχεις τη Δικαιοσύνη».

Παράλληλα, κατέθεσε τις θεμελιώδεις συνταγματικές προτάσεις της Νίκης για την προστασία της οικογένειας, της πρώτης κατοικίας, της ελληνικής γλώσσας και των ατομικών ελευθεριών απέναντι στον «ψηφιακό ολοκληρωτισμό».

Τα βασικά σημεία της ομιλίας του

Για το δημογραφικό

Ασκώντας κριτική για την απουσία στήριξης της μητρότητας και στηλιτεύοντας την εισαγωγή ξένων προτύπων στα σχολεία, επανέλαβε πως η λύση στη δημογραφική κατάρρευση δεν είναι η πληθυσμιακή αντικατάσταση.

Πρότεινε, ταυτόχρονα, τη συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας της ανθρώπινης ζωής από τη στιγμή της σύλληψης.

«Προτείνουμε ευθέως την εισαγωγή νέας διάταξης, η οποία θα ανάγει σε ύψιστο και απαραβίαστο αγαθό την ανθρώπινη ζωή από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας, εξ άκρας συλλήψεως. Χωρίς το δικαίωμα στην ύπαρξη, κάθε άλλη συζήτηση περί ελευθεριών είναι κενή περιεχομένου».

«Προτείνουμε τη σαφή αναφορά στο Σύνταγμα ότι ο γάμος ορίζεται ως ένωση ανδρός και γυναικός και τελεί υπό την προστασία του κράτους. Αυτό είναι οικογένεια. Τίποτε άλλο».

«Η λύση στον δημογραφικό μας χειμώνα δεν θα έρθει μέσα από την αντικατάσταση των Ελλήνων από αλλογενείς και από αφομοίωτους παράνομους μετανάστες. Απαιτούμε η ευλογημένη πολύτεκνη οικογένεια να τυγχάνει πλήρους φορολογικής απαλλαγής και ειδικής στεγαστικής μέριμνας».

«Διαφωνούμε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια»

Κατά την ομιλία του, εξέφρασε και την αντίθεση της «Νίκης» στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, τόνισε τη σύνδεση της γλώσσας με τη μητέρα και κατήγγειλε την ιδεολογική επιβολή αλλότριων προγραμμάτων στα σχολεία.

«Οι μαστοί της μάνας είναι τρεις, έλεγε κάποιος σοφός: οι δύο για το πολύτιμο γάλα της και ο τρίτος είναι η γλώσσα της. Θέλετε να προστατεύσετε τη γλώσσα; Προστατεύστε τη μάνα, τον πρώτο, αξεπέραστο και αμίμητο δάσκαλο του παιδιού. Η δυσκολία που παρατηρείται σήμερα στα παιδιά στην έκφραση οφείλεται ακριβώς στην απουσία της μάνας, την οποία έχετε καταδικάσει να τριγυρίζει νυχθημερόν έξω από το σπίτι για να εξασφαλίσει τα προς το ζην.

Πρόταση ακόμη της «Νίκης» είναι η κατοχύρωση και του Εθνικού μας Ύμνου.

Μιλάτε για προστασία της σημαίας. Τόσο προστατεύετε την ελληνική σημαία, που δεν τολμάτε να τη βάλετε μέσα στα δημοτικά σχολεία. Το ζητήσαμε επανειλημμένως. Μία φορά τον μήνα, Εθνικός Ύμνος και έπαρση σημαίας».

«Διαφωνούμε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο. Μας ενδιαφέρει όμως πρωτίστως τι διδάσκεται μέσα σε αυτά… Βάζετε από την πόρτα τους ιδιώτες και από τα παράθυρα συνεχίζεται ο δηλητηριασμός των παιδιών. Εμείς στη ΝΙΚΗ θα σας ελέγχουμε, όπου μπορούμε και όσο μπορούμε, γι’ αυτά τα λεπτά θέματα… Θα υπερασπιζόμαστε, ως άγρυπνη φρουρά, την οικογένεια και τα παιδιά του λαού μας».

«Η πραγματική ιδιοκτησία έχει καταστεί έρμαιο των πλειστηριασμών»

Ιδιαίτερα καυστικός, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, εμφανίστηκε και στο θέμα της πρώτης κατοικίας. Ο πρόεδρος της «Νίκης» κατήγγειλε την εκχώρηση των στεγαστικών δανείων των Ελλήνων σε υπεράκτιες εταιρείες και funds, καταθέτοντας συγκεκριμένη πρόταση συνταγματικής θωράκισης της κύριας κατοικίας.

«Έχετε παραδώσει τα κλειδιά των σπιτιών των Ελλήνων σε δήθεν επενδυτικά ταμεία και κρυμμένες υπεράκτιες εταιρείες… Η πραγματική ιδιοκτησία, αυτή που αποκτήθηκε με τον μόχθο και τον ιδρώτα του λαού μας, έχει καταστεί έρμαιο των πλειστηριασμών».

«Προτείνουμε: Η πρώτη κατοικία τελεί υπό την απόλυτη προστασία του κράτους. Απαγορεύεται η εκχώρηση απαιτήσεων που αφορούν την κύρια κατοικία σε τρίτους με όρους ευνοϊκότερους από αυτούς που προσφέρθηκαν στον οφειλέτη, καθώς και η κατάσχεση ή ο πλειστηριασμός κατοικίας όπου διαβιούν ΑμεΑ».

«Απαιτούμε τη συνταγματική διασφάλιση της ακώλυτης χρήσεως των μετρητών»

Αναφερόμενος στην επιβολή μέτρων ψηφιακής επιτήρησης, ο κ. Νατσιός ζήτησε τη συνταγματική διασφάλιση της χρήσης φυσικού χρήματος.

«Στο όνομα της δήθεν διοικητικής διευκόλυνσης και της τεχνητής νοημοσύνης στήνεται ένα ασφυκτικό πλέγμα επιτήρησης κάθε πτυχής της ανθρώπινης δραστηριότητας… Απαιτούμε τη συνταγματική διασφάλιση της ακώλυτης χρήσεως των μετρητών. Κανένα τραπεζικό σύστημα δεν δικαιούται να κρατά τον διακόπτη της επιβίωσης του κάθε Έλληνα πολίτη».

«Ριζική πάταξη της κομματοκρατίας»

Ο πρόεδρος της «Νίκης» ολοκλήρωσε την ομιλία του, αξιώνοντας ριζική πάταξη της κομματοκρατίας, διαφάνεια στις δεσμεύσεις των πολιτικών και ουσιαστική ενεργοποίηση της λαϊκής κυριαρχίας.

«Απαιτούμε την απαγόρευση κάθε μορφής τραπεζικού δανεισμού και τον αποκλεισμό των κομμάτων που έχουν υπέρογκα χρέη από τις εκλογικές διαδικασίες. Τέρμα στην ομηρία και τη φαυλότητα».

«Είναι ανεπίτρεπτο βουλευτές, υπουργοί, δικαστικοί και υψηλόβαθμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να συμμετέχουν σε στοές και μυστικές οργανώσεις. Δεν χωρούν διπλοί όρκοι και κρυφές δεσμεύσεις όταν καλείσαι να υπηρετήσεις το Έθνος και το Σύνταγμα».

«Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Η Νίκη είναι το μόνο κίνημα μέσα στη Βουλή που προτάσσει τη λέξη “πατριωτικό” στην ονομασία της – όχι για τις εντυπώσεις, αλλά γιατί είμαστε όντως πατριώτες».