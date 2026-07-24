e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 27 έως 31 Ιουλίου

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών που θα πραγματοποιήσουν ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ για την περίοδο 27 έως 31 Ιουλίου 2026. Συνολικά, θα καταβληθούν 2.492.777.459,09 ευρώ σε 4.333.061 δικαιούχους, περιλαμβάνοντας κύριες και επικουρικές συντάξεις Αυγούστου 2026, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

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Φωτογραφία: Unsplash,com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών που θα πραγματοποιήσουν ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ για την περίοδο 27 έως 31 Ιουλίου. Συνολικά, θα καταβληθούν 2.492.777.459,09 ευρώ σε 4.333.061 δικαιούχους.
  • Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 28 και 30 Ιουλίου θα καταβληθούν κύριες και επικουρικές συντάξεις Αυγούστου 2026 σε εκατομμύρια δικαιούχους.
  • Η ΔΥΠΑ θα πραγματοποιήσει καταβολές επιδομάτων ανεργίας, επιδοτούμενης άδειας μητρότητας και χρημάτων για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης σε χιλιάδες δικαιούχους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών που θα πραγματοποιήσουν ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ για την περίοδο 27 έως 31 Ιουλίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.  Συνολικά, θα καταβληθούν 2.492.777.459,09 ευρώ σε 4.333.061 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών.

Οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ

  • Στις 28 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.322.356.333,15 ευρώ σε 2.621.877 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.
  • Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.113.621.125,94 ευρώ σε 1.655.856 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.
  • Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Αυγούστου 2026.
  • Από 27 έως 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 29 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.800.000 ευρώ σε 498 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ 2024 & 2025 απασχολούμενων συνταξιούχων.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 700.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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