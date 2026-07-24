e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 27 έως 31 Ιουλίου

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών που θα πραγματοποιήσουν ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ για την περίοδο 27 έως 31 Ιουλίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας. Συνολικά, θα καταβληθούν 2.492.777.459,09 ευρώ σε 4.333.061 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών.

Οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ

Στις 28 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.322.356.333,15 ευρώ σε 2.621.877 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.

Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.113.621.125,94 ευρώ σε 1.655.856 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.

Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Αυγούστου 2026.

Από 27 έως 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 29 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.800.000 ευρώ σε 498 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ 2024 & 2025 απασχολούμενων συνταξιούχων.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: