ΗΠΑ: Υπάλληλος των McDonald’s υπέστη σοβαρά εγκαύματα όταν συνάδελφός του τού πέταξε καυτό λάδι

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Σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και το σώμα υπέστη εργαζόμενος σε κατάστημα McDonald’s στην Καλιφόρνια, όταν συνάδελφός του φέρεται να του πέταξε καυτό λάδι κατά τη διάρκεια βάρδιας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Μαΐου σε εστιατόριο της αλυσίδας στην πόλη Γιούμπα Σίτι, με θύμα τον 20χρονο Τζέικομπ Σμιθ, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τη μητέρα του, Άμπερ Σμιθ, ο νεαρός ετοιμαζόταν να ολοκληρώσει τη βάρδιά του όταν δέχθηκε την επίθεση.

«Βρισκόταν στο γραφείο για να μετρήσει τα χρήματα όταν είδε κάτι με την άκρη του ματιού του. Γύρισε και τότε του πέταξαν το καυτό λάδι», δήλωσε.

Συνελήφθη ο φερόμενος δράστης

Η αστυνομία της Γιούμπα Σίτι ταυτοποίησε ως ύποπτο τον 23χρονο Τζαλάνι Μπλούετ, αναφέρει το NBC.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Μπλούετ εγκατέλειψε το εστιατόριο αμέσως μετά το περιστατικό, όμως συνελήφθη την επόμενη ημέρα από αστυνομικούς της κομητείας Σάτερ, αφού προηγουμένως είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος.

Δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης, βαριά σωματική παραμόρφωση και επίθεση με φονικό όπλο. Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που οδήγησαν στην επίθεση.

«Υποφέρει από αφόρητους πόνους»

Ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής του καταστήματος, Τζον Κουκ, δήλωσε ότι ο κατηγορούμενος δεν εργάζεται πλέον στην επιχείρηση.

«Το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο εστιατόριό μας προκαλεί βαθιά ανησυχία και προτεραιότητά μας είναι να στηρίξουμε τον Τζέικομπ κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του», ανέφερε.

«Μαμά, γιατί μου το έκανε αυτό;»

Η μητέρα του 20χρονου, Άμπερ Σμιθ, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την επίθεση, λέγοντας ότι ο γιος της εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο, τον λαιμό, το χέρι και την πλάτη.

«Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια συνηθισμένη ημέρα στη δουλειά μετατράπηκε σε εφιάλτη», ανέφερε σε διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης.

Όπως είπε, ο νεαρός δεν γνωρίζει τι προκάλεσε την επίθεση. «Ως μητέρα, μου ράγισε την καρδιά όταν με κοίταξε και με ρώτησε: “Γιατί μου το έκανε αυτό;”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια τόνισε ότι ο γιος της υποφέρει από «αφόρητους πόνους», ενώ οι γιατροί προσπαθούν να περιορίσουν την έκταση των εγκαυμάτων ώστε να μειωθεί η ανάγκη για μεταμόσχευση δέρματος.

«Θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλω να εκτίσει την ποινή που του αναλογεί για όσα έκανε στον γιο μου. Δεν του εύχομαι κακό, αλλά θέλω να καταλάβει πραγματικά τι έκανε και τον αφόρητο πόνο που προκάλεσε», πρόσθεσε.