Ντόναλντ Τραμπ: «Θα κηρύξουμε ολοκληρωτική νίκη έναντι του Ιράν τις επόμενες δύο εβδομάδες»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να κηρύξει «απόλυτη νίκη» έναντι του Ιράν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, κατά τη διάρκεια τηλε-ομιλίας υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας , Λίντσεϊ Γκρέιαμ, ο οποίος συμμετέχει σε προκριματικές εκλογές.

«Διαπραγματευόμαστε τώρα και θέλουν να κάνουν μια πολύ καλή συμφωνία. Είναι πρόθυμοι να μας δώσουν τα πάντα, είναι πρόθυμοι να μην αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», είπε ο Τραμπ.

«Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε ολοκληρωτική νίκη, θα είναι μια ολοκληρωτική νίκη, θα συμβεί πολύ σύντομα και οι τιμές του πετρελαίου θα καταρρεύσουν», δήλωσε με το χαρακτηριστικό του ύφος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται σε χρονικό ορίζοντα «δύο εβδομάδων» για σημαντικές εξελίξεις. Η εκεχειρία με το Ιράν, που ανακοινώθηκε στις 7 Απριλίου, είχε αρχικά προγραμματιστεί να διαρκέσει δύο εβδομάδες, ενώ οι δύο πλευρές θα ολοκλήρωναν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Όταν ρωτήθηκε στην εκπομπή Meet the Press γιατί το Ιράν δεν έχει ακόμα συμφωνήσει παρά τα λεγόμενα του, απάντησε: «Επειδή είναι ισχυροί. Είναι περήφανοι. Υπάρχουν πράγματα που ποτέ δεν πίστευαν ότι θα έκαναν και θα πρέπει να τα κάνουν. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Και χρειάζεται λίγος χρόνος».

Πηγή: CNN