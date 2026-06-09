ΑΑΔΕ: Νέο αυστηρό ποινολόγιο με «λουκέτα» έως 24 μήνες για φοροδιαφυγή – Όλα όσα αλλάζουν

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Η ΑΑΔΕ καθιερώνει νέο ποινολόγιο για τη φοροδιαφυγή με «λουκέτα» έως 24 μήνες για «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές επιχειρήσεων.

Κατά αυτόν τρόπο, μπαίνουν για πρώτη φορά οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού αλλά και κλείνουν όλα τα «παράθυρα» αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής εταιρείας ή μεταβίβασης δραστηριότητας.

Ενώ με το νέο καθεστώς, η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά και από την αξία τους.

Όπως επισημαίνεται σε απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, αν η αποκρυβείσα αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, τότε οι κυρώσεις θα ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών.

Δηλαδή ακόμα και μια μόνο απόδειξη θα μπορεί να ανασταλεί τη λειτουργία μιας επιχείρησης, ενώ η ίδια λογική θα εφαρμόζεται και στη μη διαβίβαση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ.

Η απόφαση

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση:

Θα αναστέλλεται η λειτουργία της επιχείρησης για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση,

Θα αναστέλλεται η λειτουργία της επιχείρησης για 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στο ίδιο ή το επόμενο φορολογικό έτος,

Θα κλείνει η επιχείρηση για διάστημα 10 ημερών σε νέα υποτροπή εντός 2 φορολογικών ετών.

Οι πάροχοι

Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, οι επιχειρήσεις λογισμικού και hardware, οι τεχνικοί ή εταιρείες που παρέχουν υποστήριξη σε παράνομες παρεμβάσεις εντάσσονται για πρώτη φορά ρητά στο πλαίσιο κυρώσεων. Αναλυτικά:

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν παραποιημένα συστήματα κινδυνεύουν με αναστολή λειτουργίας από 2 έως 12 μήνες.

Εταιρείες λογισμικού ή τεχνικής υποστήριξης που εμπλέκονται σε τέτοιες πρακτικές μπορούν να τιμωρηθούν με «λουκέτο» από 3 έως και 24 μήνες.

Το «μπλόκο»

Με τη νέα απόφαση:

Ο στόχος είναι να αποτραπούν πρακτικές για την αποφυγή κυρώσεων μέσω αλλαγής νομικής μορφής ή μεταβίβασης της επιχείρησης . Πλέον, ακόμη και αν αλλάξει ο φορέας της επιχείρησης, γίνει διακοπή εργασιών, δημιουργηθεί νέο εταιρικό σχήμα, η αναστολή λειτουργίας μπορεί να επιβληθεί κανονικά εφόσον συνεχίζεται η ίδια δραστηριότητα, λειτουργεί στον ίδιο χώρο, συμμετέχουν τα ίδια ή συνδεόμενα πρόσωπα.

. Πλέον, ακόμη και αν αλλάξει ο φορέας της επιχείρησης, γίνει διακοπή εργασιών, δημιουργηθεί νέο εταιρικό σχήμα, η αναστολή λειτουργίας μπορεί να επιβληθεί κανονικά εφόσον συνεχίζεται η ίδια δραστηριότητα, λειτουργεί στον ίδιο χώρο, συμμετέχουν τα ίδια ή συνδεόμενα πρόσωπα. Εισάγεται μία πιο αναλυτική διαδικασία για την κοινοποίηση διαπιστώσεων και εκτέλεσης των αποφάσεων αναστολής λειτουργίας.

μία πιο αναλυτική διαδικασία για την κοινοποίηση διαπιστώσεων και εκτέλεσης των αποφάσεων αναστολής λειτουργίας. Και καθορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες πριν από την εφαρμογή του «λουκέτου», προκειμένου να διασφαλίζεται η διαδικασία ακρόασης του ελεγχόμενου.

Αναλυτικά:

Η αναστολή λειτουργίας στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η ποινή του «λουκέτου» για 96 ώρες ή για 10 ημέρες, δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο 2 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της πράξης αναστολής λειτουργίας και της έγγραφης ειδοποίησης για το χρόνο εκτέλεσης αυτής.

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις αναστολής λειτουργίας, κοινοποιείται στον υπόχρεο σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και αναγράφεται από τα ελεγκτικά όργανα ότι η τέλεση των συγκεκριμένων πράξεων μπορεί να επισύρει την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης.

Η αναστολή λειτουργίας δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης και της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για το χρόνο εκτέλεσης αυτής.

Το πρόστιμο

Στις περιπτώσεις απειλής χρήσης βίας με όπλα ή άλλα αντικείμενα που δύνανται να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε. ή χρησιμοποίησης βίας που είχε ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ή τον κίνδυνο ζωής ή που θα μπορούσε να προκαλέσει σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε., κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, επιβάλλονται σωρευτικά:

Ειδικό πρόστιμο από 10.000 έως 50.000 ευρώ στον υπαίτιο διάπραξης των ανωτέρω πράξεων και: