NYT: Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Apache στα Στενά του Ορμούζ – «Σιγή ιχθύος» από τον Λευκό Οίκο

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Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ένα επιθετικό ελικόπτερο Apache του στρατού των ΗΠΑ κατέπεσε τη Δευτέρα κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν σώα, όπως ανέφεραν δύο πηγές που ενημερώθηκαν για το περιστατικό.

Αδιευκρίνιστα τα αίτια

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια που οδήγησαν στο περιστατικό, το οποίο σημειώνεται σε μια περίοδο που η εκεχειρία στον πόλεμο γίνεται όλο και πιο ασταθής.

Όπως δήλωσε μία από τις πηγές, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας και επεσήμανε ότι το συμβάν τελεί υπό διερεύνηση, δεν ήταν άμεσα ξεκάθαρο αν το Apache καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, αν υπέστη μηχανική βλάβη ή αν αντιμετώπισε κάποιο άλλο πρόβλημα.

Το επεισόδιο αυτό ακολουθεί τις τελευταίες εχθροπραξίες στην περιοχή, όπου κλιμακώθηκαν και στη συνέχεια υποχώρησαν, καθώς το Ισραήλ και το Ιράν αντάλλαξαν στρατιωτικά πλήγματα προτού κάνουν ένα βήμα πίσω — γεγονός που αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα της εύθραυστης φύσης της κατάπαυσης του πυρός.

Η στάση της Ουάσινγκτον και η στρατιωτική παρουσία

Μέχρι τη στιγμή που οι New York Times επικοινώνησαν με το γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου το βράδυ της Δευτέρας για κάποιο σχόλιο, η κυβέρνηση Τραμπ δεν είχε δημοσιοποιήσει την είδηση για την κατάρριψη του ελικοπτέρου.

Εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ δεν παρείχε άμεσα κάποια δήλωση σχετικά με το περιστατικό, ενώ η Κεντρική Διοίκηση του στρατού των ΗΠΑ (CENTCOM) δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποιεί ελικόπτερα Apache, καθώς και εξοπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper και μαχητικά αεροσκάφη F/A-18 και F-35, στο πλαίσιο μιας επιθετικής προσπάθειας της CENTCOM να αμφισβητήσει το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν για την πλειονότητα της εμπορικής ναυτιλίας.

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει καταρρίψει περίπου 30 drone Reaper, ενώ ένας μικρός αριθμός αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών έχει χαθεί από εχθρικά και φίλια πυρά.

Ωστόσο, αυτή αποτελεί την πρώτη απώλεια ελικοπτέρου Apache στη συγκεκριμένη σύγκρουση.

Η στρατηγική σημασία των Apache και η επιχείρηση «Project Freedom»

Τον περασμένο μήνα, η Κεντρική Διοίκηση δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οπτικό υλικό με τον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της διοίκησης, να πετά πάνω από τα νερά μέσα ή κοντά στα Στενά, την παραμονή μιας προσπάθειας του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ να βοηθήσει στην καθοδήγηση εμπορικών πλοίων μέσω του Ορμούζ —μια βραχύβια επιχείρηση με την ονομασία «Project Freedom».

Το επιθετικό ελικόπτερο AH-64 Apache, το οποίο είναι εξοπλισμένο με πυραύλους Hellfire, αποτελεί έναν από τους πιο επικίνδυνους τύπους αεροσκαφών που επιχειρούν στην περιοχή.

Τα ελικόπτερα αυτά περιπολούν τη στρατηγική θαλάσσια δίοδο, εν μέρει για να αποτρέψουν επιθέσεις από μικρά σκάφη και να καταρρίψουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Ωστόσο, τα ελικόπτερα πλησιάζουν όλο και περισσότερο στο ιρανικό έδαφος —συμπεριλαμβανομένων των νησιών που ελέγχουν οι Ιρανοί στα στενά και στον Περσικό Κόλπο— ως μέρος της επιθετικής στάσης που διατηρεί η CENTCOM, ακόμη και τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ιράν διεξάγουν σπασμωδικές διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των Στενών.

Ναυτικός αποκλεισμός

Σε απάντηση στον αποκλεισμό του Ιράν, οι ΗΠΑ επέβαλαν έναν δικό τους αποκλεισμό στις 13 Απριλίου, απαγορεύοντας σε εμπορικά πλοία να εισέρχονται ή να εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια.

Έκτοτε, αμερικανικά στρατιωτικά πλοία έχουν αναγκάσει 134 πλοία να αλλάξουν πορεία.

Το Πολεμικό Ναυτικό έχει θέσει εκτός λειτουργίας επτά άλλα πλοία που αγνόησαν τις αμερικανικές προειδοποιήσεις να επιστρέψουν, συμπεριλαμβανομένου ενός πετρελαιοφόρου υπό σημαία Παλάου, καθώς έπλεε τη Δευτέρα σε διεθνή ύδατα στον Κόλπο του Ομάν με κατεύθυνση προς το Ιράν, όπως ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση σε ανακοίνωσή της.

Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο, δύο μέλη του πληρώματος ενός μαχητικού αεροσκάφους F-15E Strike Eagle που καταρρίφθηκε από το Ιράν διασώθηκαν, αφού χρησιμοποίησαν το σύστημα εκτίναξης από το αεροσκάφος τους και προσγειώθηκαν βαθιά μέσα σε εχθρικό έδαφος.