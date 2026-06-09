Βενζίνη: Αυτές είναι οι νέες προβλέψεις για την τιμή της έως την Πέμπτη – Το ακραίο σενάριο

Σε σταθερά επίπεδα αναμένεται να κινηθούν σήμερα οι τιμές τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης στην εγχώρια αγορά, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Της Κατερίνας Φεσσά

Αυτό οφείλεται στο ότι από την περασμένη εβδομάδα η τιμή του brent κυμαίνεται σταθερά κατά μέσο όρο από 94 δολάρια το βαρέλι έως και 97 δολάρια το βαρέλι. Ένας άλλος παράγοντας που ενδέχεται να έχει συμβάλει στην εξέλιξη αυτή είναι η μειωμένη ζήτηση στα καύσιμα.

Οι τιμές

Αξίζει να σημειωθεί πως τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν πως η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται στα 2,016 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στο 1,74 ευρώ. Όσον αφορά στο πετρέλαιο, η επιδότηση στην αντλία έχει μειωθεί από την 1η Ιουνίου στα 15 λεπτά από 20 λεπτά που ήταν τον περασμένο μήνα.

Επισημαίνεται πως από 1,98 έως και 2.02 ευρώ κυμαίνεται τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα μεγάλα αστικά κέντρα (Θεσσαλονίκη, Αθήνα) όπου είναι πιο φθηνή σε σχέση με άλλες πόλεις και νησιά της χώρας, όπως υποστηρίζει ο τέως πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου μιλώντας στο enikonomia.gr

Ωστόσο, στις Κυκλάδες διαμορφώνεται σε πιο υψηλά επίπεδα, δηλαδή άνω των 2,10 με 2,20 ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρεται πως η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην Αμοργό είναι στα 2,25 ευρώ το λίτρο. Και αυτή η τιμή ενδεχομένως να είναι και η υψηλότερη.

Όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης επισημαίνεται πως στα αστικά κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) η τιμή του κινείται από 1,67 μέχρι και 1,70 ευρώ, ενώ στο Καρπενήσι ενδεχομένως να το βρει κάποιος και στα 1,80 ευρώ, όπως αναφέρει ο κ. Ασμάτογλου.

Οι προβλέψεις και το ακραίο σενάριο

Πάντως η σταθεροποιητική τάση στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να συνεχιστεί σύμφωνα με τα έως δεδομένα έως και την Πέμπτη, όπως τονίζουν αρμόδιοι παράγοντες στο enikonomia.gr.

Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης εξηγεί στο enikonomia.gr σε ποια περίπτωση θα μπορούσε η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να φτάσει την άλλη Παρασκευή στα 2,20 ευρώ το λίτρο.

Εάν η τιμή του brent αυξάνονταν κάθε μέρα 4% με 5% και κινούνταν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, τότε η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα μπορούσε να «σκαρφαλώσει» στα 2,20 ευρώ την επόμενη Παρασκευή, τονίζει.

Kαι αντίστοιχα σε αυτήν την περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα ανέβαινε στο 1,94 ευρώ από 1,74 ευρώ που είναι σήμερα, συμπληρώνει.

Ωστόσο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας διευκρινίζει πως στην παρούσα φάση είναι πολύ ακραίο αυτό να συμβεί.

Από την πλευρά του ο κ. Ασμάτογλου εκτιμά πως ακόμη και εάν η τιμή του brent αυξηθεί στα 100 δολάρια το βαρέλι από τα περίπου 95 δολάρια που είναι σήμερα, δεν προβλέπεται να υπάρξει καμία μεταβολή στις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης.

Συνεχίζει λέγοντας πως, εάν η τιμή του brent υπερβεί τα 100 δολάρια το βαρέλι, τότε η τιμή της βενζίνης θα αυξηθεί κατά 5 λεπτά και ενδεχομένως να συμβεί κάτι αντίστοιχο και στο πετρέλαιο κίνησης.