Ζελένσκι: Η επιστολή προς τον Πούτιν ως εργαλείο στρατηγικής επικοινωνίας για τη διεθνή νομιμοποίηση της Ουκρανίας – Ανάλυση του Κωνσταντίνου Μπαλωμένου

Η πρόσφατη επιστολή του Ζελένσκι προς τον Πούτιν, με την οποία επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο απευθείας συνάντησης των δύο ηγετών για τη λήξη του πολέμου, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως μια απλή διπλωματική πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης.

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Π. Μπαλωμένος

Πολιτικός Επιστήμονας – Διεθνολόγος

Η πρωτοβουλία αυτή, σε συνδυασμό με την επιβεβαίωση της ρωσικής πλευράς ότι ο Πούτιν ενημερώθηκε για την επιστολή, την άμεση απόρριψη της πρότασης για συνάντηση και η δημόσια αντίδραση του Ζελένσκι ότι «η Ρωσία επιλέγει τον πόλεμο», αποκαλύπτουν ότι τα γεγονότα αυτά εντάσσονται σε ένα πεδίο στρατηγικής επικοινωνίας σε συνθήκες πολέμου.

Συγκεκριμένα, σε έναν πόλεμο παρατεταμένης διάρκειας και φθοράς, όπως αυτός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, το πεδίο της μάχης δεν περιορίζεται μόνο στο μέτωπο.

Επεκτείνεται στο πεδίο της στρατηγικής επικοινωνίας, όπου οι εμπλεκόμενοι επιδιώκουν να ελέγξουν το επικοινωνιακό περιβάλλον και μέσω στοχευμένων μηνυμάτων να διαμορφώσουν αφηγήματα που επηρεάζουν τη διεθνή κοινή γνώμη και ενισχύουν τη διεθνή τους νομιμοποίηση και στήριξή τους.

Το βασικό διακύβευμα της επιστολής Ζελένσκι

Υπό αυτό το πρίσμα, το βασικό διακύβευμα της επιστολής Ζελένσκι δεν είναι η επίτευξη μιας άμεσης διαπραγμάτευσης, αλλά η διαμόρφωση της διεθνούς αντίληψης, η ενίσχυση της διεθνούς νομιμοποίησης της Ουκρανίας και η διαχείριση του αφηγήματος γύρω από τον πόλεμο.

Η επιστολή δεν αποτελεί μεμονωμένη διπλωματική κίνηση, αλλά στοιχείο ενός ευρύτερου επικοινωνιακού συστήματος, στο οποίο η πληροφορία, η χρονική συγκυρία και η αντίδραση του αντιπάλου συνθέτουν ένα ενιαίο στρατηγικό αφήγημα.

Η αξία της δεν έγκειται στο κατά πόσο θα μπορούσε πράγματι να οδηγήσει σε μια συνάντηση κορυφής, αλλά στο πώς εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αφήγησης της Ουκρανίας για τον πόλεμο, ως δρώντος που επιδιώκει τον διάλογο χωρίς να απομακρύνεται από τη θέση της στρατιωτικής άμυνας.

Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται περαιτέρω από τις εξελίξεις που ακολούθησαν.

Ενώ η ουκρανική ηγεσία προέβαλλε δημόσια την ανάγκη απευθείας πολιτικού διαλόγου με τη ρωσική πλευρά, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίσθηκαν με αμείωτη ένταση.

Η μεγάλης κλίμακας ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων στη Ρωσία, την οποία η Μόσχα χαρακτήρισε ως «άνευ προηγουμένου», καταδεικνύει ότι η πρωτοβουλία Ζελένσκι δεν συνοδεύθηκε από μια λογική στρατιωτικής αποκλιμάκωσης.

Αντιθέτως, η ανάληψη διπλωματικής πρωτοβουλίας και η διατήρηση της στρατιωτικής πίεσης φαίνεται να λειτουργούν ως συμπληρωματικά στοιχεία μιας ευρύτερης στρατηγικής.

Κατόπιν τούτου, οι προαναφερθείσες ενέργειες σε συνδυασμό με την συνέχιση των ουκρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων με drones στη Ρωσία, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα και ασύνδετα γεγονότα.

Αντιθέτως, μπορούν να ιδωθούν ως διαδοχικά στοιχεία μιας ευρύτερης στρατηγικής αλληλουχίας, στην οποία η διπλωματία, η στρατηγική επικοινωνία και η στρατιωτική δράση λειτουργούν συμπληρωματικά για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων πολιτικών και στρατηγικών στόχων.

Επιπλέον, η χρονική συγκυρία της ουκρανικής επίθεσης με drones αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνέπεσε με την προσπάθεια της ρωσικής πλευράς να προβάλει εικόνα σταθερότητας και οικονομικής κανονικότητας μέσω του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

Υπό αυτή την έννοια, η συγκεκριμένη στρατιωτική ενέργεια δεν αφορά μόνο στρατιωτικούς στόχους, αλλά επηρεάζει και το επικοινωνιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο η Μόσχα επιχειρεί να διαμορφώσει το δικό της διεθνές αφήγημα.

Συνεπώς, η επιστολή Ζελένσκι ως στρατηγική επικοινωνιακή ενέργεια δεν είχε μοναδικό αποδέκτη τη Ρωσία, αλλά πολλαπλά ακροατήρια.

Μήνυμα και στους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας

Συγκεκριμένα εκτός από τη Ρωσία, απευθύνονταν προς τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας και το ευρύτερο διεθνές σύστημα, συμπεριλαμβανομένων κρατών που δεν έχουν ευθυγραμμιστεί πλήρως με τη δυτική θέση.

Το μήνυμα που εκπέμπεται μέσω της επιστολής στη Ρωσία, σχετίζεται με την προσπάθεια της Ουκρανίας να διαμορφώσει την εικόνα μιας χώρας που εμφανίζεται διατεθειμένη να εξετάσει τη δυνατότητα απευθείας πολιτικής επικοινωνίας με τον Ρώσο Πρόεδρο.

Αυτό όμως, δεν συνεπάγεται απαραίτητα μετατόπιση των ουκρανικών θέσεων, αλλά συνιστά προσπάθεια τοποθέτησης του Κιέβου ως «λογικού και διαλλακτικού δρώντος» στο διεθνές σύστημα.

Προς τη Δύση, η επιστολή λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η Ουκρανία παραμένει ενεργός παίκτης, ο οποίος δεν περιορίζεται σε μια παθητική αποδοχή στρατιωτικής στήριξης, αλλά μέσω πρωτοβουλιών της επιχειρεί να διαμορφώσει πολιτικά τις συνθήκες εξόδου από τον πόλεμο.

Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η εικόνα πολιτικής ωριμότητας και στρατηγικού ρεαλισμού, τονίζοντας ότι η Ουκρανία παραμένει προσανατολισμένη στη διπλωματική επίλυση και δεν εγκλωβίζεται αποκλειστικά και μόνο σε στρατιωτική λύση.

Προς το διεθνές σύστημα, και ιδιαίτερα προς χώρες που διατηρούν πιο ουδέτερη στάση, η κίνηση της επιστολής Ζελένσκι εντάσσεται σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της εικόνας της Ουκρανίας ως «υπεύθυνου δρώντος» που επιδιώκει διάλογο και όχι τη συνέχιση του πολέμου.

Άρα σε σχέση με τη διεθνή νομιμοποίηση η κίνηση Ζελένσκι είναι μια στοχευμένη στρατηγικά επικοινωνιακή ενέργεια που στοχεύει στην άσκηση επιρροής επί της διεθνούς κοινής γνώμης και όσων εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στον πόλεμο, σχετικά με το ποια πλευρά εμφανίζεται ως πιο διαλλακτική, πιο υπεύθυνη και περισσότερο προσανατολισμένη στη διπλωματική επίλυση.

Αφορά κυρίως στη διαμόρφωση μιας κυρίαρχης διεθνούς αντίληψης ως προς τη δικαιολόγηση της πολιτικής και στρατηγικής θέσης της Ουκρανίας και εντάσσεται σε έναν ευρύτερο πόλεμο αφηγημάτων (war of narratives).

Η κίνηση Ζελένσκι επιχειρεί επίσης, να διατηρήσει και να ενισχύσει την εικόνα της Ουκρανίας ως κράτος που επιδιώκει πολιτική λύση, δεν απορρίπτει τον διάλογο ως αρχή, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει μια συνεχιζόμενη στρατιωτική πίεση.

Η εμπέδωση αυτού του αφηγήματος είναι κρίσιμη, διότι σε παρατεταμένες συγκρούσεις η διεθνής υποστήριξη δεν καθορίζεται μόνο από τα γεγονότα στο πεδίο της μάχης, αλλά και από την αντίληψη περί «ηθικής και πολιτικής νομιμοποίησης» των εμπλεκομένων.

Η επιστολή Ζελένσκι επομένως, λειτουργεί ως μέσο στρατηγικής επικοινωνίας και συνδέεται με την προσπάθεια της Ουκρανίας, να διαμορφώσει τη διεθνή αντίληψη για το ποιος επιδιώκει την αποκλιμάκωση και ποιος τη συνέχιση της σύγκρουσης.

Γιατί σημασία δεν έχει μόνο να παρουσιάζεις τον εαυτό σου ως δύναμη ειρήνης, αλλά ταυτόχρονα, πρέπει να παρουσιάζεις τον αντίπαλο ως εκείνον που απορρίπτει την ειρήνη.

Μόνο έτσι μπορείς να δικαιολογήσεις την μη ευθύνη σου για τη συνέχιση του πολέμου και να εξασφαλίσεις την στήριξη των συμμάχων σου τη στιγμή που υπάρχει κόπωση και πολιτικές διαφωνίες για τη στήριξη της Ουκρανίας και τη διαδικασία λήξης του πολέμου.

Οι σύμμαχοι χαιρέτισαν την πρωτοβουλία Ζελένσκι

Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτισε την πρωτοβουλία του κ. Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας ότι «η Ουκρανία θέλει την ειρήνη», ο κ. Μακρόν χαρακτήρισε την επιστολή «καλή πρωτοβουλία» και ο Πρόεδρος Τράμπ δήλωσε πολύ ικανοποιημένος, αποδεικνύουν ότι η επιστολή ως επικοινωνιακή ενέργεια πέτυχε έναν από τους βασικούς στόχους της.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας φαίνεται ότι υιοθέτησαν το επιδιωκόμενο αφήγημα και η διεθνής κοινή γνώμη αντιλήφθηκε ποιος εμφανίζεται να επιδιώκει διάλογο και ποιος εμφανίζεται να τον απορρίπτει.

Με όρους στρατηγικής επικοινωνίας, η επιτυχία της επικοινωνιακής ενέργειας του κ. Ζελένσκι δεν μετριέται από το αν ο κ. Πούτιν δέχθηκε να συναντηθεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο, αλλά από το γεγονός ότι ο κ. Ζελένσκι και η Ουκρανία εξασφάλισαν τη διεθνή νομιμοποίηση για να συνεχίσουν τον αγώνα τους να αντιστέκονται απέναντι στη Ρωσία.

Συνεπώς, η αξία της επιστολής Ζελένσκι δεν κρίνεται από το αν πραγματοποιηθεί ποτέ μια συνάντηση Ζελένσκι–Πούτιν, αλλά από το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για ακόμη μια φορά η Ουκρανία επιδίωξε τον διάλογο και η Ρωσία τον απέρριψε.

Δεδομένου ότι η στρατηγική επικοινωνία, αποτελεί αναπόσπαστη λειτουργία της εξωτερικής πολιτικής και η νομιμοποίηση λειτουργεί ως συντελεστής ισχύος, η επιστολή αξιοποιήθηκε ως στρατηγικό επικοινωνιακό μέσο για την ενίσχυση της διεθνούς νομιμοποίησης της Ουκρανίας και κατ’ επέκταση της εθνικής ισχύος της.

Η χρονική στιγμή επίσης, που επέλεξε ο κ. Ζελένσκι να στείλει την επιστολή του προς τον κ. Πούτιν, δεν είναι τυχαία.

Το γεγονός ότι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος είναι παρατεταμένος, έχει μετατραπεί σε πόλεμο φθοράς, οι στρατηγικοί στόχοι των αντιμαχόμενων πλευρών παραμένουν ασύμβατοι και η έκβασή του είναι αβέβαιη, οι στρατηγικά επικοινωνιακές κινήσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Σε τέτοιες συνθήκες, η στρατηγική επικοινωνία αποκτά λειτουργία ρύθμισης της διεθνούς προσδοκίας για τη λήξη του πολέμου και διαμορφώνει το τι θεωρείται ρεαλιστικό, τι θεωρείται εφικτό και τι θεωρείται πολιτικά αποδεκτό.

Συνεπώς, η επιστολή του Ουκρανού Προέδρου δεν αποτελεί το τέλος ή την αρχή μιας διαπραγματευτικής διαδικασίας, αλλά ακόμη ένα επεισόδιο στον ευρύτερο αγώνα για τον έλεγχο του αφηγήματος της σύγκρουσης.

Γιατί η ισχύς δεν αποτυπώνεται μόνο στα πεδία των μαχών, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο οι πράξεις ερμηνεύονται, νοηματοδοτούνται και τελικά νομιμοποιούνται στη διεθνή σκηνή