Πανελλήνιες 2026: Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις συνεχίζονται σήμερα, Τρίτη, για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ με μαθήματα ειδικότητας, ενώ οι εξετάσεις αυτές θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου 2026. Μετά τις βασικές εξετάσεις, ακολουθούν τα Ειδικά Μαθήματα από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου, ενώ παράλληλα ολοκληρώνεται σταδιακά και η σχολική χρονιά για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

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Πανελλήνιες 2026
Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, στα μαθήματα ειδικότητας, θα συνεχιστούν έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.
  • Μετά την ολοκλήρωση των βασικών εξετάσεων, τα Ειδικά Μαθήματα θα εξεταστούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου.
  • Η σχολική χρονιά θα ολοκληρωθεί σταδιακά για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με το τελευταίο κουδούνι για νηπιαγωγεία και δημοτικά να χτυπά στις 15 Ιουνίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα, Τρίτη, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, ενώ οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις τους χθες, Δευτέρα.

Ακολουθούν τα Ειδικά Μαθήματα

Μετά την ολοκλήρωση των βασικών εξετάσεων, τη σκυτάλη παίρνουν τα Ειδικά Μαθήματα, οι εξετάσεις των οποίων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου.

Οι εξετάσεις αυτές αφορούν στους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται ειδική εξέταση, όπως ξένες γλώσσες, σχέδιο και μουσικά μαθήματα.

Στην τελική ευθεία και τα σχολεία

Παράλληλα, ολοκληρώνεται σταδιακά και η σχολική χρονιά για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Οι προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια ολοκληρώνονται στις 12 Ιουνίου, ενώ οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των Γυμνασίων αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου.

Την ίδια ημέρα θα χτυπήσει και το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, σηματοδοτώντας την έναρξη των θερινών διακοπών για χιλιάδες μαθητές.

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