Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (9/6)

Αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη
15:00 Novasports 6HD Μαρία Σάκκαρη – Τατιάνα Μαρία WTA 500
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη
19:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Λονδίνο
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γεωργία – Ελλάδα Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδόσφαιρο γυναικών
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπαρτσελόνα – Τενερίφη ACB Liga Endesa
22:00 Novasports 1HD Αλμερία – Καστεγιόν Ποδόσφαιρο