Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (9/6)

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Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Έγκλημα στη βιβλιοθήκη - Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου “Φόνοι με άρωμα χαρτιού” των New York Times. Aπό τη συγγραφέα Ellery Adams

Τραγωδία στο Λονδίνο: Γονείς και ο 9χρονος γιος τους έπεσαν από τον 36ο όροφο πολυτελούς ουρανοξύστη

NYT: Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Apache στα Στενά του Ορμούζ - «Σιγή ιχθύος» από τον Λευκό Οίκο