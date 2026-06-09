Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (9/6)

Το άρθρο παρουσιάζει αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τρίτης, 9 Ιουνίου 2026. Περιλαμβάνει αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις, με συγκεκριμένες ώρες, τηλεοπτικά κανάλια και λεπτομέρειες των αναμετρήσεων.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ μεταδίδει τον αγώνα Γεωργία – Ελλάδα για τα Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδόσφαιρο γυναικών.
  • Το πρόγραμμα συμπληρώνουν οι αγώνες τένις ATP 250 από τη Στουτγκάρδη και WTA 500 από το Λονδίνο, καθώς και η αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Τενερίφη για το μπάσκετ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη

15:00 Novasports 6HD Μαρία Σάκκαρη – Τατιάνα Μαρία WTA 500

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη

19:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Λονδίνο

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γεωργία – Ελλάδα Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδόσφαιρο γυναικών

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπαρτσελόνα – Τενερίφη ACB Liga Endesa

22:00 Novasports 1HD Αλμερία – Καστεγιόν Ποδόσφαιρο

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