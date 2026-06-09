Δείτε τα highlights του Game 3 των τελικών Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στην GBL – BINTEO

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με σκορ 102-92 στο Game 3 των τελικών των play off της GBL, εξασφαλίζοντας προβάδισμα 2-1 στη σειρά. Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης αναδείχθηκαν οι Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ.

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Αθλητισμός

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(Intime)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 102-92, πετυχαίνοντας το 2-1 στη σειρά των τελικών για τα play off της GBL.
  • Αδιαμφισβήτητοι πρωταγωνιστές για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Εβάν Φουρνις με 28 πόντους (6/10 τρίποντα) και ο Σάσα Βεζένκοφ με 24 πόντους.
  • Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ κυριάρχησε στη ρακέτα με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Τόμας Ουόκαπ (11 πόντοι) και ο Τάισον Ουόρντ (12 πόντοι) συνέβαλαν επίσης σημαντικά.

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Mε αδιαμφισβήτητους πρωταγωνιστές τους Εβάν Φουρνις και Σάσα Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης της ανωτερότητάς του, νικώντας με 102-92, τον Παναθηναϊκό, πετυχαίνοντας το 2-1 στη σειρά των τελικών για τα play off της GBL.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 102-92: Προβάδισμα τίτλου με εξαιρετικούς Φουρνιέ και Βεζένκοβ

Ο Γάλλος ΝΒΑερ με 28 πόντους και 6/10 τρίποντα, 8 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο (29β.) είχε έτοιμες απαντήσεις κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός απειλούσε να «δραπετεύσει» από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 24 πόντους, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ ήταν κυρίαρχος στη ρακέτα, αγωνιζόμενος 27:60΄΄. Ο Τόμας Ουόκαπ είχε 3/7 τρίποντα, σε ιδιαίτερα κρίσιμα σημεία του αγώνα και 11 πόντους συνολικά (με 4 ασίστ), ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Τάισον Ουόρντ με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:

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