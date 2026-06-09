Θεσσαλονίκη: Νεκρή 70χρονη στο τροχαίο στα διόδια των Μαλγάρων – Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στα διόδια των Μαλγάρων, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών. Μια 70χρονη γυναίκα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά και είχε διασωληνωθεί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή, υποκύπτοντας στα βαρύτατα τραύματά της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες της ιστοσελίδας thesspost, ο σύζυγός της, επίσης 70 ετών, φέρει ελαφρά τραύματα. Η κλινική του εικόνα χαρακτηρίζεται καλή, υποβάλλεται σε εργαστηριακές εξετάσεις και εάν κριθεί απαραίτητο, θα νοσηλευτεί.

Σημειώνεται ότι το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος νταλίκας. Αν και οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», η 70χρονη γυναίκα δεν τα κατάφερε και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Δείτε βίντεο από το σημείο του τροχαίου