Θεσσαλονίκη: Νεκρή 70χρονη στο τροχαίο στα διόδια των Μαλγάρων – Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα

Ένα τροχαίο ατύχημα που συνέβη σήμερα το πρωί στα διόδια των Μαλγάρων, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, εξελίχθηκε σε τραγωδία, καθώς μια 70χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Ο 70χρονος σύζυγός της τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ το ζευγάρι επέβαινε σε αυτοκίνητο που προσέκρουσε σφοδρά στο πίσω μέρος νταλίκας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στα διόδια των Μαλγάρων. Μια 70χρονη γυναίκα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά, δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή.
  • Ο σύζυγός της, επίσης 70 ετών, φέρει ελαφρά τραύματα και η κλινική του εικόνα χαρακτηρίζεται καλή.
  • Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη σήμερα το πρωί, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το ηλικιωμένο ζευγάρι προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος νταλίκας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στα διόδια των Μαλγάρων, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών. Μια 70χρονη γυναίκα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά και είχε διασωληνωθεί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή, υποκύπτοντας στα βαρύτατα τραύματά της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες της ιστοσελίδας thesspost, ο σύζυγός της, επίσης 70 ετών, φέρει ελαφρά τραύματα. Η κλινική του εικόνα χαρακτηρίζεται καλή, υποβάλλεται σε εργαστηριακές εξετάσεις και εάν κριθεί απαραίτητο, θα νοσηλευτεί.

Σημειώνεται ότι το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος νταλίκας. Αν και οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», η 70χρονη γυναίκα δεν τα κατάφερε και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Δείτε βίντεο από το σημείο του τροχαίου

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