Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο κοντά στα διόδια των Μαλγάρων – Δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου 2026, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών, κοντά στα διόδια των Μαλγάρων, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε νταλίκα. Δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», με τον έναν να νοσηλεύεται διασωληνωμένος..

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

τροχαίο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου 2026, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών, κοντά στα διόδια των Μαλγάρων. – Ένα επιβατικό αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε νταλίκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. – Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», με τον έναν να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου 2026, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών, κοντά στα διόδια των Μαλγάρων, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε νταλίκα.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους δύο τραυματίες και τους μετέφερε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Ο ένας εξ αυτών έχει ήδη διασωληνωθεί και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ ο δεύτερος, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας voria, φέρει κατάγματα και μώλωπες, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ