Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο κοντά στα διόδια των Μαλγάρων – Δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου 2026, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών, κοντά στα διόδια των Μαλγάρων, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε νταλίκα.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους δύο τραυματίες και τους μετέφερε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Ο ένας εξ αυτών έχει ήδη διασωληνωθεί και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ ο δεύτερος, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας voria, φέρει κατάγματα και μώλωπες, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.