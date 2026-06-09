Κύκλωμα σε Πολεοδομίες της Αττικής: Στον ανακριτή διαφθοράς οι 6 συλληφθέντες – Το βαρύ κατηγορητήριο, οι διευκολύνσεις και οι διάλογοι – «φωτιά»

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Ενώπιον του ανακριτή Διαφθοράς οδηγούνται σήμερα οι έξι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στον χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει ενώπιον των δικαστικών Αρχών μέσα στους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικό ρόλο στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση αποδίδεται σε ένα ζευγάρι, το οποίο κατείχε θέσεις-κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Παράλληλα, σημαντικός φέρεται να ήταν και ο ρόλος των υπόλοιπων τεσσάρων βασικών κατηγορουμένων, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν ενεργά στη λειτουργία του κυκλώματος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα, τα οποία εξετάζονται για τη συμμετοχή ή την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Ιεραρχικά δομημένη οργάνωση με δημόσιους υπαλλήλους και ιδιώτες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε ως μια οργανωμένη και ιεραρχικά δομημένη ομάδα, με τα μέλη του να κατέχουν θέσεις από τις οποίες μπορούσαν να εξυπηρετούν, έναντι αμοιβής, υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος, νομιμοποιώντας παρανομίες και αυθαιρεσίες.

Μεταξύ των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρονται να είχαν διακριτούς ρόλους στο δίκτυο εξυπηρετήσεων.

Ως εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται μία υπάλληλος που κατείχε νευραλγική θέση στην υπηρεσιακή ιεραρχία και η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, συντόνιζε τις παράνομες ενέργειες σε συνεργασία με τον σύζυγό της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δράση ενός εκ των έξι συλληφθέντων, ο οποίος διατηρούσε γραφείο εντός του κτιρίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Σύμφωνα με τις Αρχές, όταν δεχόταν αιτήματα για διευθετήσεις πολεοδομικών υποθέσεων, ζητούσε οι πρώτες επαφές να πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο γραφείο του, προκειμένου να προηγείται, όπως φέρεται να έλεγε, «μια πρώτη συζήτηση». Στη συνέχεια εμφανιζόταν ως απαραίτητος κρίκος για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων μηχανικών και ιδιωτών, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Τα ποσά που ζητούσαν για τις «διευκολύνσεις»

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να ζητούσαν χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν, σύμφωνα με το ERTNews, από 1.000 έως και 30.000 ευρώ, ανάλογα με τη φύση και τη δυσκολία της υπόθεσης.

Τα χρήματα αφορούσαν, μεταξύ άλλων:

«Τακτοποιήσεις» αυθαίρετων κατασκευών.

Έκδοση οικοδομικών αδειών.

Μείωση ή διαγραφή προστίμων.

Διευθέτηση πολεοδομικών και διοικητικών εκκρεμοτήτων κάθε είδους.

Βαρύ κατηγορητήριο για τα μέλη του κυκλώματος

Σε βάρος των έξι συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων:

Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση από κοινού.

Δωροδοκία κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση από κοινού.

Παράβαση καθήκοντος.

Διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Εμπορία επιρροής.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στις 10 Ιουλίου 2024, όταν κατατέθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία δύο υπάλληλοι του Δήμου Κηφισιάς φέρονταν να μην βεβαιώνουν παραβάσεις σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας χρηματικά ποσά προκειμένου να προχωρούν στις συγκεκριμένες διευκολύνσεις.

Στην ίδια καταγγελία γινόταν λόγος και για άλλα πρόσωπα που φέρονταν να χρηματίζονται, ενώ είχαν αρμοδιότητες που σχετίζονταν με τη λειτουργία περιπτέρων στην περιοχή.

Δύο μήνες αργότερα ακολούθησε δεύτερη καταγγελία προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία αφορούσε πέντε υπαλλήλους που φέρονταν επίσης να λαμβάνουν παράνομα χρηματικά ανταλλάγματα. Η νέα αυτή αναφορά αποτέλεσε την αφετηρία για τη διεύρυνση της έρευνας.

Η υπόθεση πέρασε στα χέρια της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία πραγματοποίησε πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα διάρκειας τουλάχιστον επτά μηνών. Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, οι αστυνομικοί συνέταξαν ογκώδη δικογραφία που ξεπερνά τις 3.500 σελίδες, η οποία παραδόθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.

Στο φως διάλογοι που «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος σε πολεοδομίες

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν διάλογοι, οι οποίοι «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος που δρούσαν σε πολεοδομίες της Αττικής.

Μέρος των διαλόγων υπαλλήλου αποκεντρωμένης διοίκησης, που έχει συλληφθεί μαζί με τη σύζυγό του, που ήταν πρώην Γενική Γραμματέας Δήμου, έφερε στο φως ο Alpha. Πρόκειται για πρόσωπα, στα οποία επικεντρώθηκαν κυρίως οι έρευνες των αρχών.

Ο διάλογος

Γενική Γραμματέας Δήμου: Θα του το κάνει το χατίρι του αλλουνού με τον παππού;

Υπάλληλος αποκεντρωμένης διοίκησης: Μάλλον θα του το κάνουμε, μάλλον.

Γενική Γραμματέας Δήμου: Αύριο είναι η συνεδρίαση, οπότε πες του να μην την αναβάλει.

Υπάλληλος αποκεντρωμένης διοίκησης: Ναι. Όχι δεν αναβάλλει και τώρα θα πιω καφέ με τον Β… μέχρι να πάω να πάρω το…

Γενική Γραμματέας Δήμου: Ααα, ωραία πάρ’ τον και πες του, θα είμαι standby, στη Φιλοθέη, να μην αναβάλλει.

«Οι άνθρωποι που υπερασπίζομαι δεν είχαν πράξει ποτέ κάτι που αντίκειται στα καθήκοντά τους. Τουναντίον. Εξυπηρετούσαν όλους τους συναδέλφους τους. Αυτή τη στιγμή βιώνουν μία τραγωδία. Υπάρχουν δύο ανήλικα παιδιά μόνα στο σπίτι. Ουσιαστικά ορφανά γιατί οι γονείς είναι υπό κράτηση» τόνισε ο δικηγόρος τους, Μιχάλης Δημητρακόπουλος

Το αδίκημα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης δεν στοιχειοθετείται σε βάρος όλων των κατηγορουμένων, όπως υποστηρίζουν οι συνήγοροι υπεράσπισης, αφού οι εντολείς τους δεν γνώριζαν τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.

«Από τους υπόλοιπους 5 συλληφθέντες αλλά και όσους αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο της αστυνομίας δεν συνομίλησε ποτέ με κανέναν άλλον μόνο με μία από τους υπόλοιπους 5 που έχουν συλληφθεί» δήλωσε ο συνήγορος ενός κατηγορουμένου, Ευστάθιος Κουκούτσης.

«Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση, ο εντολέας μου να παραβίασε τα καθήκοντά του με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό θα αναδείξουμε αύριο στην ανακρίτρια» δήλωσε ο συνήγορος άλλου κατηγορουμένου, Δημήτρης Αναστασόπουλος.