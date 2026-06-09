Θρήνος στην Καστοριά: Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο με αγροτικό – Είχε πάει βόλτα με τους φίλους του

Ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του σε φρικτό τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Μεσοποταμία Καστοριάς, στις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης 9 Ιουνίου 2026. Το συμβάν έλαβε χώρα σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή της Μεσοποταμίας, όταν ένα αγροτικό όχημα που οδηγούσε 17χρονος χωρίς δίπλωμα οδήγησης, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.

Στο αγροτικό επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα (ανήλικοι όλοι), με τον άτυχο 16χρονο να βρίσκεται στην καρότσα μαζί με άλλους τρεις επιβάτες, όπου και τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο οδηγός και οι υπόλοιποι τρεις επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Καστοριάς για προληπτικές εξετάσεις.

Οι μαρτυρίες των ανηλίκων που επέβαιναν στο μοιραίο αγροτικό

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα alphafm.gr, σύμφωνα με όσα περιέγραψαν τα ίδια τα παιδιά, μια αρκούδα πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο και αυτή ήταν η αιτία που οδήγησε στη βίαιη εκτροπή του οχήματος. Το ενδεχόμενο αυτό βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο της τροχαίας που διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Η τοπική κοινωνία της Μεσοποταμίας και ολόκληρης της Καστοριάς έχει βυθιστεί στο πένθος από την είδηση του θανάτου του 16χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια βόλτας με τους φίλους του, με το αγροτικό αυτοκίνητο του πατέρα του 17χρονου οδηγού.