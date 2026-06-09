ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, με τρεις εξ αυτών να οδηγούνται προσωρινά στη φυλακή, μεταξύ των οποίων ο φερόμενος ως αρχηγός. Οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι, καθώς και δύο που απολογήθηκαν νωρίτερα, αφέθηκαν ελεύθεροι, κάποιοι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας οι απολογίες των κατηγορουμένων από Κοζάνη και Αγρίνιο για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019- 2024. Αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση τριών εξ αυτών.
  • Με απόφαση Ευρωπαίου Ανακριτή και Εισαγγελέα, στη φυλακή οδηγούνται ο, κατά την δικογραφία, αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ένας κατηγορούμενος που σχετίζεται με συγκεκριμένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων και ένας παραγωγός.
  • Οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες, καθώς και δύο που έδωσαν απολογίες την Παρασκευή, αφέθηκαν ελεύθεροι. Κάποιοι με την επιβολή του όρου της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και χρηματική εγγύηση από 5 έως 15 χιλιάδες ευρώ.

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Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας οι απολογίες των κατηγορουμένων από Κοζάνη και Αγρίνιο για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019- 2024. Αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση τριών εξ αυτών.

Με απόφαση Ευρωπαίου Ανακριτή και Εισαγγελέα, στη φυλακή οδηγούνται ο, κατά την δικογραφία, αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ένας κατηγορούμενος που σχετίζεται με συγκεκριμένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων και ένας παραγωγός.

Οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες, καθώς και δύο που έδωσαν απολογίες την Παρασκευή, αφέθηκαν ελεύθεροι, κάποιοι με την επιβολή του όρου της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, ενώ ορίστηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15 χιλιάδες ευρώ.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν την περασμένη Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 14 κατηγορούμενοι. Οι δύο από αυτούς, γονείς του φερόμενου ως αρχηγού, λόγω ηλικίας, απολογήθηκαν την ίδια μέρα ενώπιον του Ανακριτή και αφέθηκαν ελεύθεροι με απαγόρευση εξόδου από την χώρα και χρηματική εγγύηση 10 χιλιάδων ευρώ ο καθένας.

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