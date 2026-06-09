Κως: Συνελήφθη 30χρονος για ασελγείς πράξεις σε βάρος ανηλίκων μέσα σε πλοίο

Στη σύλληψη ενός 30χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στην Κω, ύστερα από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα μέσα σε επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου ανάμεσα σε δύο νησιά. Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες με βάση το άρθρο 337 του Ποινικού Κώδικα.

Η μήνυση που οδήγησε στη σύλληψη

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα dimokratiki.gr, η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του 30χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι προχώρησε σε άσεμνες πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα εις βάρος ανηλίκων, την ώρα που το πλοίο βρισκόταν εν πλω. Μόλις το καράβι έδεσε στο λιμάνι, οι λιμενικοί τον περίμεναν και προχώρησαν αμέσως στη σύλληψή του.

Το επόμενο πρωί, μόλις το πλοίο έφτασε στον τελικό του προορισμό, οι αρχές έκαναν έρευνα και στο αυτοκίνητο του 30χρονου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, ενώ επιστρατεύτηκε και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος-ανιχνευτής.

Από τον έλεγχο δεν προέκυψε τίποτα το μεμπτό, καθώς δεν βρέθηκε καμία παράνομη ουσία. Την προανάκριση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης έχει αναλάβει ο τοπικός Λιμενικός Σταθμός, ο οποίος συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.