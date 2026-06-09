Τραμπ: Συμφωνία με το Ιράν «σε δύο ή τρεις ημέρες», αν πω κάτι στον Νετανιάχου «το κάνει» – Οι πιλότοι του Apache που κατέπεσε «είναι καλά»

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O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι η πολυπόθητη συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν βρίσκεται πλέον προ των πυλών.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι με δική του μεσολάβηση επιτεύχθηκε παύση των εκατέρωθεν πληγμάτων ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν.

Έσπευσε επίσης να υποβαθμίσει τις φήμες για ρήξη στις σχέσεις του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου αλλά και τις ανησυχίες γύρω από την πρόσφατη πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Apache στα Στενά του Ορμούζ.

Συμφωνία «σε δύο ή τρεις ημέρες»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους νωρίς το πρωί της Τρίτης, μετά την παρουσία του στους τελικούς του ΝΒΑ στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν της Νέας Υόρκης και λίγο πριν επιβιβαστεί στο Air Force One, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε εξαιρετικά αισιόδοξος για την έκβαση των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

«Βρισκόμαστε στις τελικές προσπάθειες αυτού που θα είναι μια πολύ, πολύ καλή συμφωνία, η οποία δεν πρόκειται να επιτρέψει με κανέναν τρόπο, μορφή ή περιεχόμενο πυρηνικά όπλα [για το Ιράν]».

Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει στον άμεσο τερματισμό του αποκλεισμού της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου, τα Στενά του Ορμούζ.

«Τα Στενά θα ανοίξουν αμέσως. Θα ανοίξουν αμέσως μετά την υπογραφή, η οποία θα μπορούσε να γίνει σε δύο ή τρεις ημέρες», σημείωσε.

Trump on Iran deal: Two or three days.. we have a very good chance of doing it. pic.twitter.com/t7MgG1ecA9 — Acyn (@Acyn) June 9, 2026



Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συμπλήρωσε ότι δεν θεωρεί πως υπάρχουν πλέον ακανθώδη ζητήματα και ότι όλες οι πλευρές είναι «πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας, αν και ξεκαθάρισε ότι μέχρι τότε ο αμερικανικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια συνεχίζεται κανονικά. Α

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Τραμπ έχει προβεί σε παρόμοιες αισιόδοξες προβλέψεις και κατά το παρελθόν, προτού οι μάχες αναζωπυρωθούν εκ νέου.

Παρέμβαση για την κρίση Ισραήλ – Ιράν

Αναφερόμενος στη σφοδρή ανταλλαγή πληγμάτων των τελευταίων εικοσιτετραώρων -την χειρότερη κλιμάκωση από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία των αρχών Απριλίου- ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι πέτυχε τη δέσμευση των δύο χωρών για κατάπαυση του πυρός.

«Πήγαιναν πέρα-δώθε [με πλήγματα], και τώρα συμφώνησαν και οι δύο, μέσω εμού, να σταματήσουν».

Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον αψήφησε διατάσσοντας στρατιωτική δράση κατά του Ιράν ως απάντηση στις πυραυλικές επιθέσεις που δέχθηκε το Ισραήλ.

Trump: Netanyahu was hit and he hit back and I can’t blame him for that but now they have called it quits. pic.twitter.com/LSLjsxa4o3 — Acyn (@Acyn) June 9, 2026



«Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

«Όλο κι όλο που είπα [στον Νετανιάχου] ήταν ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την κοινή λογική, είμαστε κοντά στην υπογραφή μιας πολύ ισχυρής συμφωνίας, μιας πολύ καλής συμφωνίας».

Όταν ρωτήθηκε εκ νέου αν ο Νετανιάχου ενήργησε εναντίον των επιθυμιών του, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, όχι. Δεν συνέβη αυτό. [Οι πύραυλοι] είχαν ήδη εκτοξευθεί, ήταν ήδη καθ’ οδόν».

«Οι πιλότοι είναι καλά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε επίσης για το αποκαλυπτικό δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ένα επιθετικό ελικόπτερο Apache του αμερικανικού στρατού κατέπεσε τη Δευτέρα κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με το διμελές πλήρωμά του να διασώζεται από τις δυνάμεις ασφαλείας.

«Οι πιλότοι είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στους δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, συμπληρώνοντας: «Πρόκειται να εκδώσουμε μια αναφορά αύριο».

Reporter: There is a report than an army helicopter went down in the strait. Are the soldiers ok? Trump: Uh the pilots are fine. Reporter: What brought it down? Trump: Um we’ll issue a report tomorrow pic.twitter.com/mrKYaV6SaV — Acyn (@Acyn) June 9, 2026



Ο Τραμπ απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη, ενώ και το δημοσίευμα των NYT υπογράμμιζε ότι τα αίτια που προκάλεσαν την πτώση του ελικοπτέρου παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστα.