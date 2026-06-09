Ηλιούπολη: Ζημιές από την ξέφρενη πορεία του φορτηγού – Έπεσε σε κολώνα, σταθμευμένα αυτοκίνητα και μάντρες σπιτιών – ΦΩΤΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Εικόνες καταστροφής στην Ηλιούπολη, μετά το τροχαίο με φορτηγό που συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (9/6).

Το φορτηγό προσέκρουσε σε κολώνα στη συμβολή των οδών Πίνδου και Αναξαγόρα, αλλά και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και μάντρες σπιτιών, προκαλώντας μεγάλες ζημιές, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες.

Λόγω του συμβάντος έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πίνδου από το ύψος της οδού Αναξαγόρα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται από τις αρχές.

Δείτε φωτογραφίες: