Ηλιούπολη: Φορτηγό προσέκρουσε σε κολώνα – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) στην Ηλιούπολη, όταν ένα φορτηγό προσέκρουσε σε κολώνα, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πίνδου από το ύψος της οδού Αναξαγόρα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) στην Ηλιούπολη.
  • Ένα φορτηγό προσέκρουσε σε κολώνα.
  • Λόγω του συμβάντος, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πίνδου από το ύψος της οδού Αναξαγόρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) στην Ηλιούπολη, όταν ένα φορτηγό προσέκρουσε σε κολώνα.

Λόγω του συμβάντος έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πίνδου από το ύψος της οδού Αναξαγόρα.

 

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