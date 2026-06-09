Ηλιούπολη: Φορτηγό προσέκρουσε σε κολώνα – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) στην Ηλιούπολη, όταν ένα φορτηγό προσέκρουσε σε κολώνα.

Λόγω του συμβάντος έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πίνδου από το ύψος της οδού Αναξαγόρα.