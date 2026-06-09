Τζέιμς Δαλαμάγκας: Η Αυστραλία επιμένει στην έκδοση του καταζητούμενου για δολοφονία – Οι μυστικές συναντήσεις του 56χρονου στην Αθήνα

Ο εντοπισμός και η σύλληψη του Τζέιμς Δαλαμάγκα την Κυριακή στο Αίγιο, ενός από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες της Αυστραλίας, απασχολεί έντονα τα ΜΜΕ της χώρας, που δημοσιεύουν σχετικά ρεπορτάζ για την υπόθεση. Το ενδιαφέρον όλων στρέφεται πλέον στην απόφαση που θα λάβει το Εφετείο Πατρών, σχετικά με την έκδοση ή μη του 56χρονου στην Αυστραλία.

Οι αυστραλιανές αρχές εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την σύλληψη του Τζέιμς Δαλαμάγκα στο Αίγιο και επιμένουν στην έκδοση του 56χρονου στη χώρα, προκειμένου να δικαστεί για την δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ, το 1999.

Απαντώντας σε ερώτημα του «Νέου Κόσμου» η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW Police) εκφράζει την ικανοποίησή της για την σύλληψη του καταζητούμενου στην Ελλάδα και υπογραμμίζει ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τις αρμόδιες δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι αυστραλιανές αρχές επιδιώκουν την έκδοση του 56χρονου στην Αυστραλία, προκειμένου να δικαστεί για την ανθρωποκτονία του Γιώργου Γιαννόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Απρίλιο του 1999 κατά τη διάρκεια συμπλοκής στο νυχτερινό κέντρο Pariziana στο Belmore του Σίδνεϋ. Η σύλληψη του αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ειδήσεις του τελευταίου 24ωρου σε όλα τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.

Σημειώνεται ότι το Εφετείο Πατρών αναμένεται να εξετάσει το αίτημα έκδοσης μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Έως τότε, παραμένει κρατούμενος. Εφόσον εκδοθεί στην Αυστραλία θα δικαστεί κανονικά για ανθρωποκτονία, καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα δεν παραγράφεται από την αυστραλιανή νομοθεσία. Βέβαια, έχει τη δυνατότητα προσφυγής στον Άρειο Πάγο.

Αντίθετα, σε περίπτωση που αποφασιστεί να δικαστεί στην Ελλάδα ως Έλληνας πολίτης, ενδέχεται να τεθεί ζήτημα παραγραφής λόγω της παρέλευσης περισσότερων από 25 ετών από την τέλεση του αδικήματος.

Η απόφαση των ελληνικών δικαστικών αρχών για το αίτημα έκδοσης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αυστραλία, καθώς θα καθορίσει την περαιτέρω πορεία μιας υπόθεσης που παραμένει ανοιχτή εδώ και 27 χρόνια και έχει απασχολήσει επί δεκαετίες την ελληνική παροικία της Αυστραλίας.

Η δολοφονία Γιαννόπουλου

Σύμφωνα με τις αυστραλιανές αρχές, η υπόθεση που οδήγησε στην έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης κατά του Τζέιμς Δαλαμάγκα εκτυλίχθηκε στις 25 Απριλίου 1999, όταν ο ίδιος βρέθηκε στο ελληνικής ιδιοκτησίας νυχτερινό κέντρο Pariziana στο Belmore του Σίδνεϋ, έναν χώρο που, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σύχναζαν άτομα που συνδέονταν με τον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος, τόσο ελληνικής όσο και μεσανατολικής καταγωγής.

Σύμφωνα με τον «Νέο Κόσμο», οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο Δαλαμάγκας είχε μεταβεί στο κέντρο με σκοπό να εκφοβίσει ή να επιτεθεί στον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάστηκε από την αστυνομία, φέρεται να προκάλεσε σκόπιμα επεισόδιο με άλλον θαμώνα, εκτιμώντας ότι ο ιδιοκτήτης θα παρενέβαινε για να σταματήσει τη συμπλοκή και έτσι θα είχε την ευκαιρία να του επιτεθεί. Ωστόσο, τα γεγονότα πήραν διαφορετική τροπή.

Όπως ανέφερε αργότερα αστυνομικός που συμμετείχε στις έρευνες, ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ένας οικογενειάρχης χωρίς καμία σχέση με την αντιπαράθεση, επιχείρησε να παρέμβει για να χωρίσει τους εμπλεκομένους. Ο 32χρονος πατέρας δύο παιδιών δέχθηκε μαχαιριές στον λαιμό και στην κοιλιακή χώρα και υπέκυψε στα τραύματά του, προκαλώντας σοκ στην ελληνική παροικία της Αυστραλίας.

Η δολοφονία Βουκελάτου

Την ίδια περίοδο, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας βρισκόταν, επίσης, στο μικροσκόπιο των αρχών στο πλαίσιο άλλης μεγάλης ποινικής έρευνας.

Συγκεκριμένα, εξεταζόταν ως ύποπτος για τη δολοφονία του Τιμ Βουκελάτου, εργαζόμενου στην ασφάλεια νυχτερινών κέντρων στο Kings Cross, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του στο Campsie το 1997, έχοντας δεχθεί πέντε πυροβολισμούς.

Οι αστυνομικές έρευνες της εποχής συνέδεαν τη συγκεκριμένη δολοφονία με διαμάχες για τον έλεγχο δραστηριοτήτων φύλαξης και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στη νυχτερινή ζωή του Kings Cross. Ο Δαλαμάγκας είχε κατά καιρούς εργαστεί ως πορτιέρης και υπεύθυνος ασφαλείας σε νυχτερινά καταστήματα της περιοχής, γεγονός που είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Μετά τη φυγή του από την Αυστραλία το 1999, ο Δαλαμάγκας εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει οι αυστραλιανές αρχές, φέρεται να εργάστηκε σε νυχτερινά κέντρα της Αθήνας και να διατηρούσε επαφές με πρόσωπα που συνδέονταν με τον χώρο της ελληνικής νύχτας και του οργανωμένου εγκλήματος, πριν τελικά αποσυρθεί στο Αίγιο, όπου ζούσε επί σειρά ετών με ψευδή ταυτότητα μέχρι τη σύλληψή του από τις ελληνικές αρχές.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες

Κατά την πρώτη του εμφάνιση ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών στην Πάτρα, ο κατηγορούμενος, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Δήλωσε Έλληνας πολίτης και εξέφρασε την αντίθεσή του στην έκδοσή του, υποστηρίζοντας ότι το αδίκημα έχει παραγραφεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Παράλληλα, οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου για να δικαστεί στο Αυτόφωρο για πλημμεληματικές κατηγορίες που σχετίζονται με πλαστογραφία, πλαστοπροσωπία και άλλα αδικήματα. Στην ίδια υπόθεση κατηγορούνται επίσης ο πατέρας και η σύντροφός του, ενώ η διαδικασία αναβλήθηκε για την Τετάρτη. Μέχρι τότε και οι τρεις παραμένουν υπό κράτηση στην Ασφάλεια Αιγίου.

Εξερχόμενος από το δικαστήριο, ο Δαλαμάγκας δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι αποτελεί θύμα σκευωρίας, ενώ αναφέρθηκε και στον θάνατο του αδελφού του, Πίτερ Δαλαμάγκα, ο οποίος έχασε τη ζωή του το 1998 έπειτα από περιστατικό στο Star City Casino του Σίδνεϋ.

Ο αδελφός του έχασε τη ζωή του το 1998 έπειτα από περιστατικό στο Star City Casino του Σίδνεϋ, όταν ακινητοποιήθηκε από προσωπικό ασφαλείας. Ο θάνατός του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και πολυετείς εκκλήσεις της οικογένειας για απόδοση δικαιοσύνης.

Η… νέα ζωή στο Αίγιο

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 56χρονος Δαλαμάγκας εντοπίστηκε να διαμένει τα τελευταία χρόνια σε απομονωμένη περιοχή της Αχαΐας, όπου φέρεται να χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Αντώνης Τζίμας». Η πραγματική του ταυτότητα επιβεβαιώθηκε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοικία του κατασχέθηκαν μία βαλλίστρα, ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, καθώς και αντικείμενα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Στην τοπική κοινωνία ήταν γνωστός ως ελαιοπαραγωγός που ζούσε απομονωμένα και απέφευγε τις κοινωνικές επαφές. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η κατοικία του ήταν οχυρωμένη με ψηλή περίφραξη και φυλασσόταν από μεγάλο αριθμό σκύλων, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν τόξο με βέλη, μαχαίρια και άλλα αντικείμενα που οδήγησαν σε πρόσθετες κατηγορίες.

Οι μυστικές συναντήσεις στην Αθήνα και ο Γιάννης Μακρής

Παρά το γεγονός ότι ο Δαλαμάγκας ζούσε ως «φάντασμα» στην επαρχία, φέρεται να μην είχε κόψει εντελώς τους δεσμούς του με τον υπόκοσμο. Σύμφωνα με αποκαλύψεις της αυστραλιανής εφημερίδας Daily Telegraph, όπως μεταδίδει το pelop, ο Δαλαμάγκας ανέβαινε κρυφά στην Αθήνα, όπου διατηρούσε επαφές με έναν άλλον παλιό γνώριμο της Μελβούρνης και του Σίδνεϋ: τον επιχειρηματία Γιάννη Μακρή.

Οι δύο άνδρες φέρεται να είχαν γνωριστεί μετά το 2008. Ο Μακρής, ο οποίος δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά στη Μύκονο, είχε εγκαταλείψει οριστικά την Αυστραλία το 2013 λόγω δικαστικών εκκρεμοτήτων.

Το δημοσίευμα της Daily Telegraph αναφέρει μάλιστα ότι οι δυο τους είχαν διασκεδάσει μαζί σε γνωστό κλαμπ της Αθήνας μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την κινηματογραφική δολοφονία του Μακρή, τον Οκτώβριο του 2018, έξω από το σπίτι του στη Βούλα. Το γεγονός ότι ένας διεθνώς καταζητούμενος ρίσκαρε να βγαίνει για clubbing με ένα τόσο προβεβλημένο πρόσωπο, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της υπόθεσης, το οποίο ίσως φωτιστεί αν ο 55χρονος αποφασίσει να σπάσει τη σιωπή του, καθώς μέχρι στιγμής αρνείται τα πάντα.

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Γιώργου Γιαννόπουλου

Η οικογένεια του Γιώργου Γιαννόπουλου χαιρέτισε τη σύλληψη, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς τις ελληνικές και αυστραλιανές αρχές για την επιμονή τους επί σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Σε ανακοίνωσή της τόνισε ότι η σύλληψη δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο της απώλειας, αλλά δημιουργεί την ελπίδα ότι η δικαιοσύνη βρίσκεται πλέον πιο κοντά.

Μεταξύ άλλων τονίζονται τα εξής:

«Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στον (Αρχιεπιθεωρητή της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας) Γκραντ Τέιλορ και την ομάδα του για την υποστήριξη, τον επαγγελματισμό και την επιμονή τους όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε η οικογένεια σε δήλωση που εξέδωσε μετά τη σύλληψη του Τζέιμς Δαλαμάνγκα. Και συνεχίζει:

«Αν και η σημερινή σύλληψη δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο που έχει υποστεί η οικογένειά μας [από τότε που στέρησαν από το πλευρό μας τον Τζορτζ Γιαννόπουλο, στο Σίδνεϊ το 1999], μας δίνει την ελπίδα ότι η δικαιοσύνη μπορεί τελικά να είναι εφικτή.

«Ελπίζουμε τώρα ότι οι κυβερνήσεις της Αυστραλίας και της Ελλάδας να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν ότι ο Τζέιμς Δαλαμάνγκας θα επιστρέψει στην Αυστραλία για να δικαστεί από το αυστραλιανό δικαστικό σύστημα και να απαντήσει στις κατηγορίες που σχετίζονται με τη δολοφονία του Τζορτζ Γιαννόπουλου. Μετά από περισσότερα από 27 χρόνια, η οικογένειά μας παραμένει αποφασισμένη να φέρει την υπόθεση αυτή ενώπιον της δικαιοσύνης, εκεί όπου ξεκίνησε, και να διασφαλίσει ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες μέσω της κατάλληλης νομικής διαδικασίας.

«Ευχαριστούμε όλους όσους στήριξαν την οικογένειά μας σε αυτό το μακρύ ταξίδι. Ο Γιώργος δεν έχει ξεχαστεί και δεν θα ξεχαστεί ποτέ».