Αιχμές Παππά για Φάμελλο: Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι επιλέγει να κινηθεί ατομικά

«Ο Σωκράτης Φάμελλος πρέπει γρήγορα, πριν τη θερινή ραστώνη, να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν γίνεται αλλιώς […] Μας είπε ότι δεν υπάρχει επαφή, άρα δεν υπάρχει συμφωνία. Πρέπει, όμως, αυτή να έρθει. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι επιλέγει αυτό που προτείνεται από την άλλη πλευρά, να κινηθεί δηλαδή ατομικά ως πρόσωπο, να παραιτηθεί των βασικών αρμοδιοτήτων του και να αναμένει», τόνισε ο Νίκος Παππάς, μιλώντας στην ΕΡΤnews.

Ερωτώμενος για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία παραμένει μία συντεταγμένη δύναμη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος απάντησε: «Εάν κάποιος από την ηγετική ομάδα το αμφισβητεί αυτό, να βγει δημοσίως να το πει και να παρατηθεί βεβαίως από τα καθήκοντά του. Διότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι συντεταγμένο κόμμα, δεν μπορεί να αποδώσει και αξιώματα. Ούτε του προέδρου, ούτε του μέλους της Πολιτικής Γραμματείας, ούτε της Κεντρικής Επιτροπής». Ενώ σε ερώτηση για το τι θα γίνει αν δεν έρθει συμφωνία, είπε: «Ή θα έρθει μία συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα ή να δούμε πώς θα πάμε συντεταγμένα στην εκλογική μάχη». Για να συνεχίσει: «Εάν κάποιος δεν θέλει να οδηγήσει το κόμμα από θέση ευθύνης στην εκλογική μάχη, να το δηλώσει».

Ο Νίκος Παππάς ζήτησε, επίσης, διευκρινίσεις επί της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. «Ο Σωκράτης Φάμελλος οφείλει, πάρα πολύ γρήγορα, να εξηγήσει δημοσίως τι σημαίνει η απόφαση. Να εξηγήσει τι σημαίνει για τα δικά του καθήκοντα από τώρα μέχρι τις εκλογές. Ενδεχομένως, να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος Τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει». Ο ίδιος σημείωσε ότι «η σιωπή δεν βοηθά αυτά τα 24ώρα».

Αναφερόμενος στις θέσεις που υφίστανται αυτή τη στιγμή, σημείωσε ότι υπάρχουν «δύο πάρα πολύ ευκρινείς πολιτικές θέσεις. Από τη μία, η θέση που καταθέσαμε έξι μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και η οποία υποστηρίζει ότι οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να κάνουν συντεταγμένο διάλογο και από την άλλη η λογική σύμφωνα με την οποία ο καθένας μόνος του διαπραγματεύεται το μέλλον του».

Τέλος, ο βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών στάθηκε και στη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, σημειώνοντας ότι αυτό «έχει πέσει από το 10% από τότε που ανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελλος στο 2%. Δεν υπήρξε καμία πολιτική εξήγηση γι’ αυτή την εξέλιξη».