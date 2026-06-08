Παππάς: Ο Φάμελλος έχει υποχρέωση πλέον να φέρει γρήγορα συμφωνία με τον Τσίπρα

«Είναι απόλυτη θεσμική υποχρέωση του Σωκράτη να δει τον Τσίπρα και να μας φέρει τη συμφωνία γρήγορα». Αυτό τόνισε ο Νίκος Παππάς, μιλώντας στον ANT1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο κ. Παππάς είχε καλέσει νωρίτερα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία «να βγει να μιλήσει για να εξειδικεύσει την απόφαση […] ειδικά όταν λέει ότι αυτό δεν είναι αυτοδιάλυση», λέγοντας επίσης: «Οφείλει να περιγράψει και το εύρος των δικών του αρμοδιοτήτων. Διότι με βάση την απόφαση δικαιούται κάποιος να υποθέσει ότι παραιτείται από την αρμοδιότητα συγκρότησης ψηφοδελτίων. Ότι παραιτείται από την υποχρέωση συγκρότησης προεκλογικού προγράμματος».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία σημείωσε ότι «υπάρχουν δύο πάρα πολύ καθαρές θέσεις. Η θέση που είπαμε εμείς με την τροπολογία, που λέμε συντεταγμένες δυνάμεις, στρογγυλό τραπέζι, εκλογική συμμαχία, πρόγραμμα και συμμετοχική διαδικασία. Και από την άλλη πλευρά διαμορφώνεται μια λογική η οποία λέει να διαλυθούν τα πάντα και ο καθένας να διαπραγματευτεί την προσωπική του πορεία. Αυτό είναι κάτι με το οποίο διαφωνώ».

Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι είναι ψευδές πως συγκεκριμένα στελέχη δεν θέλουν συνεργασία, ενώ καυτηρίασε όσα λέγονται ότι κάποιοι «το κάνουν για τις καρέκλες», αναφέροντας: «Το κάνουν για τις καρέκλες αυτοί που λένε συντεταγμένες διαδικασίες και δεν το κάνουν αυτοί που είναι έτοιμοι κατά μόνας να διαπραγματευτούν την προσωπική τους πορεία; Δεν θα δεχτώ υπονοούμενα για προσωπικές στρατηγικές, όταν από την άλλη πλευρά αναπτύσσονται δυναμικές προσωπικής πορείας και διαπραγμάτευσης».

Παράλληλα, άσκησε κριτική για την απουσία πολιτικής αποτίμησης της δημοσκοπικής εικόνας του κόμματος, τονίζοντας: «Στην Κεντρική Επιτροπή δεν δόθηκαν πολιτικές εξηγήσεις. Δεν υπήρχε Εκτελεστικό Γραφείο, υπήρχε μία ομάδα στελεχών, που διαχειρίστηκε σε καθημερινή βάση τις τύχες του κόμματος. Περίμενα, λοιπόν, να ακούσω μία εξήγηση».

Ο Νίκος Παππάς προειδοποίησε, επίσης, για τους κινδύνους που συνεπάγεται η αδράνεια ενόψει πιθανών πολιτικών εξελίξεων. «Ποιος θα πάρει την ευθύνη αν ο ΣΥΡΙΖΑ βγει από την πρίζα και δεν υπάρξει και συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα;» διερωτήθηκε, για να συνεχίσει: «Εκτός αν υπονοεί κάποιος ότι και χωρίς συμφωνία θα πάμε στη γραμμή Βασιλειάδη “διαλυθείτε και ελάτε”. Εγώ με αυτό διαφωνώ. Εγώ θέλω το κόμμα μου συγκροτημένα και συντεταγμένα να μπει σε μια συνεργασία».