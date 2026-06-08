«Έξυπνες Γέφυρες»: Αύριο, Τρίτη 9 Ιουνίου η εκδήλωση για την παρουσίαση του έργου – Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες

Το έργο «Έξυπνες Γέφυρες», που υλοποιεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, υπό την ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», παρουσιάζεται σε ειδική εκδήλωση στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου (αμφιθέατρο) την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00.

Το έργο «Έξυπνες Γέφυρες» αφορά στην εφαρμογή προηγμένων συστημάτων σε 271 επιλεγμένες οδικές και σιδηροδρομικές γέφυρες της ηπειρωτικής Ελλάδας, μέσω τεχνολογιών Ενόργανης Δομικής Παρακολούθησης σε Πραγματικό Χρόνο (Real Time Structural Health Monitoring – RTSHM) και Ίντερνετ των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT). Πρόκειται για κομβική επένδυση που στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών και την ανθεκτικότητα των υποδομών της χώρας μας.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, δήλωσε: «Οι έξυπνες γέφυρες βάζουν τα θεμέλια για να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε και συντηρούμε τις δημόσιες υποδομές. Το ΤΕΕ, ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας, αξιοποιεί το “Ελλάδα 2.0”, το Internet of Things και την Τεχνητή Νοημοσύνη για την παρακολούθηση και προληπτική συντήρηση του δικτύου γεφυρών στην Ελλάδα. Εξασφαλίζοντας έτσι, λήψη αποφάσεων με πραγματικά δεδομένα, σε άμεσο χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο, το ΤΕΕ συμβάλλει να δημιουργηθούν οι γέφυρες του μέλλοντος, που θα είναι έξυπνες, ψηφιακές και σύγχρονες».