Ρένα Δούρου: Να μην μπαίνει το προσωπικό πάνω από το συλλογικό – Η μεταφορά έδρας είναι παραβίαση της λαϊκής βούλησης

Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, κατά τη συνέντευξή της στο ΕΡΤnews, σχολιάζοντας τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, την εσωκομματική κατάσταση και τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ενότητας, ασκώντας ωστόσο κριτική σε πρακτικές και επιλογές που, όπως υποστήριξε, έχουν συμβάλει στη σημερινή εικόνα του κόμματος.

Η κ. Δούρου απέρριψε τη λογική των διλημμάτων «με ή κατά Τσίπρα», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα τεχνητό και παραπλανητικό σχήμα που απομακρύνει τη συζήτηση από τα πραγματικά πολιτικά ζητήματα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν θα μπορούσα να μπω σε ένα δίλημμα που δεν υφίσταται», επισημαίνοντας ότι η δημόσια και εσωκομματική συζήτηση έχει απομακρυνθεί από τις ανάγκες της κοινωνίας και τις πολιτικές προτεραιότητες.

Αναφερόμενη στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, σημείωσε ότι το κείμενο που προέκυψε «δεν δίνει ακόμα εχέγγυα» για την επόμενη ημέρα του κόμματος, όσον αφορά την ενότητα και την προγραμματική σύγκλιση. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη συγκρότησης «ενωτικών ψηφοδελτίων», εκτιμώντας ότι μόνο μέσα από συνθετικές διαδικασίες μπορεί να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες.

Η βουλευτής στάθηκε επίσης στο φαινόμενο της απαξίωσης της πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι αυτό ενισχύεται τόσο από εξωτερικούς παράγοντες όσο και από συμπεριφορές στο εσωτερικό των κομμάτων. «Η απαξίωση της πολιτικής τρέφεται», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι τέτοιες πρακτικές απομακρύνουν τους πολίτες από την ενεργό συμμετοχή στα κοινά».

Σχετικά με τις δημοσκοπικές επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι «η ανάλυση δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά στα ποσοστά, αλλά πρέπει να επικεντρώνεται στις πολιτικές θέσεις, τις προτάσεις και την κοινοβουλευτική δράση του κόμματος. Όπως είπε, «βάλαμε μπροστά τις δημοσκοπήσεις και αφήσαμε μετά τα πρόσωπα και τις πολιτικές», υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των ποσοστών απαιτεί ουσιαστική πολιτική αποτίμηση.

Για τις ευθύνες που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση, σημείωσε ότι δεν βαραίνουν έναν μόνο παράγοντα, χωρίς όμως να κατανέμονται ισότιμα. Υπογράμμισε πως προτεραιότητα πρέπει να είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης με την κοινωνία και η επιστροφή σε μια πολιτική που υπηρετεί συλλογικούς στόχους. Παράλληλα, αναφερόμενη στα στελέχη που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι η μεταφορά της κοινοβουλευτικής έδρας συνιστά παραβίαση της λαϊκής βούλησης.

Η κα Δούρου έκανε ακόμη λόγο για διαρροές από το εσωτερικό του κόμματος, εκτιμώντας ότι τελικά ζημιωμένος από αυτές τις πρακτικές υπήρξε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί συγκρότησης κοινής ομάδας με τους Νίκο Παππά και Παύλο Πολάκη.

Κλείνοντας, επανέλαβε την προσήλωσή της στον ΣΥΡΙΖΑ και την πρόθεσή της να παραμείνει ενεργό μέλος του κόμματος, διαψεύδοντας κάθε σενάριο αποχώρησης.

Δήλωσε ότι θα είναι υποψήφια με το ενωτικό ψηφοδέλτιο, επιμένοντας πως βασικός στόχος πρέπει να είναι «να μην μπαίνει το προσωπικό πάνω από το συλλογικό», με γνώμονα την ενότητα και τη συλλογική προοπτική της παράταξης.