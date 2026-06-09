ΗΠΑ: 44χρονη νάρκωνε και λήστευε άνδρες μέσω dating apps – Δύο νεκροί και ένας αγνοούμενος

Μπροστά σε μια ανατριχιαστική υπόθεση με διεθνείς διαστάσεις βρίσκονται οι διωκτικές αρχές σε ΗΠΑ και Μεξικό, με πρωταγωνίστρια μια 44χρονη γυναίκα που κατηγορείται ότι παγίδευε ηλικιωμένους άνδρες μέσω εφαρμογών γνωριμιών.

Η δράση της, η οποία περιλάμβανε τη συστηματική νάρκωση των θυμάτων με σκοπό την οικονομική τους εξόντωση, είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο εξ αυτών και την εξαφάνιση ενός τρίτου, ενώ η ίδια βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με βαρύτατες κατηγορίες και στις δύο χώρες.

Δίκη στο Μεξικό

Η Ορόρα Φελπς δικάζεται αυτή τη στιγμή στο Μεξικό με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Μόλις ολοκληρωθούν οι εκεί νομικές διαδικασίες, αναμένεται να εκδοθεί στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το νέο διευρυμένο κατηγορητήριο που κατατέθηκε στη Νεβάδα και περιήλθε στην κατοχή του περιοδικού People, η 44χρονη κατηγορείται ότι απέσπασε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από ηλικιωμένους, αδειάζοντας τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και χρησιμοποιώντας τις πιστωτικές τους κάρτες για αγορές σε καταστήματα ειδών πολυτελείας, όπως ο οίκος Dior.

Στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νεβάδα, η Φελπς αντιμετωπίζει επτά κατηγορίες για ηλεκτρονική απάτη, τρεις για ταχυδρομική απάτη, έξι για τραπεζική απάτη, τρεις για κλοπή ταυτότητας και δύο για απαγωγή.

Οι κατηγορίες αυτές αφορούν περιστατικά που σημειώθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου 2021 και Δεκεμβρίου 2022 και εμπλέκουν τέσσερις άνδρες τους οποίους γνώρισε στο διαδίκτυο.

Το χρονικό των επιθέσεων και τα θύματα

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Φελπς γνώρισε το Θύμα 1 τον Ιούλιο του 2021 και έβγαινε ραντεβού με τον «ηλικιωμένο άνδρα» για μήνες, πριν τον επισκεφθεί στο σπίτι του την 1η Νοεμβρίου 2021.

Εκεί, κατηγορείται ότι παρήγγειλε μεσημεριανό γεύμα για τους δυο τους και στη συνέχεια τον ανάγκασε να «καταναλώσει ένα συνταγογραφούμενο φάρμακο εν αγνοία και χωρίς τη συγκατάθεσή του, αφήνοντάς τον σχεδόν αναίσθητο για τις επόμενες περίπου πέντε ημέρες».

Ο άνδρας επέζησε, αλλά όταν ξύπνησε διαπίστωσε ότι οι μετοχές της Apple που κατείχε, αξίας 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων, είχαν πουληθεί, ενώ είχε γίνει και απόπειρα ανάληψης των μετρητών από τον ηλεκτρονικό του λογαριασμό.

Τον Νοέμβριο του 2022, η Φελπς γνώρισε στο διαδίκτυο έναν άλλον ηλικιωμένο άνδρα, το Θύμα 2. Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι «του προκάλεσε την κατανάλωση ενός φαρμάκου και άλλων ουσιών που του προκάλεσαν λήθαργο και σύγχυση».

Στη συνέχεια ταξίδεψε μαζί του και με την κόρη της στο Μεξικό, όπου χρησιμοποίησε την τραπεζική και την πιστωτική του κάρτα για προσωπικές της αγορές. Η Φελπς επέστρεψε στις ΗΠΑ λίγες μέρες αργότερα, ενώ το θύμα της βρέθηκε νεκρό σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Πόλη του Μεξικού.

Για τους επόμενους δύο μήνες, κατηγορείται ότι συνέχισε να «χρησιμοποιεί τους οικονομικούς λογαριασμούς του Θύματος 2, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς χρημάτων από τον λογαριασμό του Θύματος 2 στον δικό της λογαριασμό και στον λογαριασμό του συζύγου της, πραγματοποιώντας αναλήψεις από ATM και κάνοντας διαδικτυακές αγορές αγαθών, όπως λιανικά προϊόντα, αεροπορικά εισιτήρια, δωμάτια ξενοδοχείων και μια μοτοσικλέτα».

Στις 11 Δεκεμβρίου 2021, η Φελπς φέρεται να συνάντησε το Θύμα 3 στο ξενοδοχείο Hard Rock στην Γκουανταλαχάρα του Μεξικού. Ο άνδρας αυτός αγνοείται από εκείνο το βράδυ.

Η 44χρονη κατηγορείται ότι πήρε την BMW του, προσπάθησε να ορίσει τον εαυτό της ως δικαιούχο του συνταξιοδοτικού του λογαριασμού και μετέφερε κεφάλαια για να δημιουργήσει έναν δεύτερο τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά του, τον οποίο χρησιμοποιούσε για αγορές επί μήνες μετά την εξαφάνισή του.

Στην Γκουανταλαχάρα συνάντησε επίσης και το Θύμα 4, στις 30 Μαΐου 2022.

Ο άνδρας αυτός βρέθηκε νεκρός στο πάτωμα του μπάνιου του την επόμενη ημέρα, και η Φελπς κατηγορείται ότι πραγματοποίησε συναλλαγές χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς του μετά τον θάνατό του.

Κατηγορίες ότι νάρκωσε φίλη της

Εκτός από τις ομοσπονδιακές διώξεις, η Φελπς είναι αντιμέτωπη με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα και στην πολιτεία του Άρκανσο για παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Η υπόθεση αυτή αφορά ένα περιστατικό του 2019 με θύμα μια στενή της φίλη. Σύμφωνα με την ένορκη βεβαίωση της αστυνομίας, η γυναίκα κατήγγειλε ότι έχασε την πιστωτική της κάρτα αφού προηγουμένως είχε ναρκωθεί από τη Φελπς.

Στη συνέχεια, η κατηγορούμενη χρέωσε περισσότερα από 5.000 δολάρια στην κάρτα, ενώ προσπάθησε παράλληλα να ζητήσει την έκδοση και αποστολή μιας δεύτερης κάρτας στη δική της διεύθυνση στο Λας Βέγκας.