«Ελλάδα 2030» – Χατζηδάκης: Πρέπει να εξελίξουμε το μείγμα της οικονομικής μας πολιτικής με έμφαση στην παραγωγικότητα και τη δίκαιη διάχυση του πλούτου

Την έναρξη των εργασιών της δεύτερης μέρας του Συνεδρίου «Ελλάδα 2030», με θέμα την Οικονομία και την Ανάπτυξη, τις μεταρρυθμίσεις, τις επενδύσεις, την πρωτογενή παραγωγή και τη νέα ατζέντα, έκανε πριν από λίγο ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Της Δήμητρας Πανανού

Στην ομιλία του ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι βρισκόμαστε τέσσερα χρόνια πριν από την Ελλάδα του 2030 και θα συμπληρωθούν 200 χρόνια από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους και υπό αυτή την έννοια είναι σημαντικό ορόσημο.

Όπως τόνισε «εκείνο το οποίο είναι βέβαια είναι ότι η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει όχι κυβερνητικά επιτεύγματα αλλά εθνικά επιτεύγματα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς».

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους. «Όχι μόνο δεν το συζητούμε όπως πρέπει αλλά η πατρίδα μας έχει χρεωκοπήσει πέντε φορές. Αυτή είναι η «αχίλλειος πτέρνα» μας. Και επομένως το ότι έχουμε μειώσει σημαντικά το δημόσιο χρέος είναι μια πατριωτική πράξη αλλά και μια εγγύηση στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ότι οι νέοι στο βαθμό που θα ακολουθηθεί αυτή η πολιτική στο μέλλον, δε θα έχουν να πληρώσουν τον λογαριασμό των παλαιότερων γενεών», είπε.

Δίπλα σε αυτό, όπως τόνισε, έχει ενισχυθεί σημαντικά η αξιοπιστία της χώρας με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Ωστόσο, ο κόσμος αλλάζει. «Είμαστε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, στην εποχή των μεγάλων μεταναστευτικών ρευμάτων, στην εποχή που το διεθνές σκηνικό φαίνεται πιο ευμετάβλητο από ποτέ. Δείτε τι συμβαίνει με τους δυο πολέμους στην ευρύτερη περιοχή μας και πως τοποθετούνται οι διεθνείς δυνάμεις απέναντι σ΄ αυτούς τους πολέμους. Άρα, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας τετρακόσια. Πρέπει να μην έχουμε αυτάρεσκη προσέγγιση, πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και πρέπει, καθώς οι άλλοι τρέχουν και εμείς είχαμε μείνει αρκετά πίσω την προηγούμενη δεκαετία όπου χάσαμε το 1/4 του εθνικού μας πλούτου, να τρέχουμε όσο πιο πολύ γίνεται για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και να προχωρήσουμε μπροστά», ανέφερε.

Ο Κωστής Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι για την Ελλάδα του 2030 πρέπει να σκεφτούμε γύρω από τρεις άξονες. Μια οικονομία ανταγωνιστική, που θα διασφαλίζει σταθερά και μέσα σε δύσκολες συνθήκες υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης, ένα κράτος σύγχρονο και διαφανές στη λειτουργία του, που να κερδίζει την εμπιστοσύνη του πολίτη και μια στιβαρή εξωτερική και ενεργειακή πολιτική, η οποία να θωρακίζει τη χώρα.

«Πρέπει να εξελίξουμε το μείγμα της οικονομικής μας πολιτικής. Μέχρι τώρα στηριχθήκαμε στο δίπολο, δημοσιονομική σταθερότητα και φιλοεπενδυτική προσέγγιση. Πρέπει να κρατήσουμε τον πυρήνα και να προχωρήσουμε μπροστά με έμφαση σε δύο σημεία. Το ένα είναι παραγωγικότητα γιατί εκεί έχουμε μείνει πίσω και το δεύτερο σταθερά πρέπει να είναι η δίκαιη διάχυση του πλούτου με έμφαση στα πράγματι μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Έχουμε ήδη συμφωνήσει με τον ΟΟΣΑ, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ για ένα καινούριο πρόγραμμα, το αποκαλούμε «Πισαρίδης ΙΙ» που θα επικεντρώνεται ακριβώς στις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της περιόδου 2028-2034, με αφορμή και το νέο πακέτο της Ε.Ε. για την ίδια περίοδο», τόνισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. «Ο πρώτος τομέας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη, όχι τεχνολογικά θα μας ξεπεράσουν οι εξελίξεις αλλά οικονομικά, εάν δεν προσαρμοστούμε και το Δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας. Ότι ήταν η ψηφιακή επανάσταση τα τελευταία χρόνια περισσότερο θα είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα του 2030 η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης. Δεύτερος παράγοντας είναι η έρευνα και η καινοτομία. Στο νέο πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει ένα ποσό 420 δις ευρώ. Στην Ελλάδα αντιστοιχεί πέραν από τα 49,5 δις για την περίοδο 2028-2034 άλλο ένα ποσό 8 με 10 δις ευρώ. Μόνο που το ποσό αυτό με βάση την πρόταση της Κομισιόν δεν μοιράζεται με εθνικές ποσοστώσεις αλλά με βάση την αξιοπιστία και την σοβαρότητα των προτάσεων που κατατίθενται από κάθε κράτος- μέλος από τα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις. Επομένως, είναι κάτι για το οποίο πρέπει να χτυπήσει «κόκκινος» συναγερμός. Είναι ευκαιρία ανάπτυξης της χώρας».

Ενώ, αναφέρθηκε και στις διάφορες διαρθρωτικές αδυναμίες που δεν έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι τώρα, μια απ’ αυτές είναι ο πρωτογενής τομέας. «Η χώρα έχει μείνει πίσω, έχει τεράστιες δυνατότητες, παρά τα προβλήματα. Στον τομέα της αγροτοδιατροφής και της μεταποίησης έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν ακόμα πολλές και μεγάλες δυνατότητες αρκεί ο αγρότης να είναι πια ένας σύγχρονος μικρός και μικρομεσαίος επιχειρηματίας. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί να αλλάξουν ρόλο, να προχωρήσουν οι αναδασμοί κ.ο.κ.».

Αναφορικά με τον δεύτερο άξονα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης επεσήμανε ότι για τα επόμενα χρόνια θα επέλεγε τρία ζητήματα, στα οποία θα ήθελα να σταθεί. «Το ένα είναι το στεγαστικό. Έχουμε ξεκινήσει από το 2022 να εφαρμόζουμε μια σειρά από μέτρα στεγαστικής πολιτικής καθώς η χώρα για 10 χρόνια δεν είναι καμία σχετική πολιτική. Είναι ένα εξαιρετικά πιεστικό θέμα. Είναι ζήτημα που είμαστε αποφασισμένοι να το προτάξουμε ακόμη περισσότερο, με βασικό άξονα την αύξηση της προσφοράς. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Δεν είναι θέμα που αντιμετωπίζεται από τη μια μέρα στην άλλη αλλά αλίμονο αν δεν το βάλουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Δεν είναι θέμα μόνο επιδομάτων ή νοοτροπίας, είναι και θέμα μέτρων τα οποία σε ευρεία κλίμακα θα συμφιλιώνουν την επαγγελματική με την προσωπική ζωή. Μέτρα που θα αυξήσουν την κάλυψη των βρεφονηπιακών σταθμών, των ολοήμερων σχολείων κ.α. Τέτοιου είδους θεσμοί μπορεί και πρέπει να είναι ουσιαστικής σημασίας. Και ένα άλλο θέμα είναι η περιφέρεια. Υπάρχουν αρκετές περιφέρειες της χώρας που έχουν μείνει πίσω και είναι ανάγκη να δοθεί έμφαση όχι μόνο του εθνικού περιεχομένου αλλά και του κοινωνικού χαρακτήρα μιας τέτοιας παρέμβασης», σχολίασε.

Σε ότι αφορά στα ζητήματα του σύγχρονου και διαφανούς κράτους, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «πρέπει να δούμε πιο σοβαρά τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης. Θα αναφερθώ σε τρία. Το πρώτο είναι η αλλαγή της διαδικασίας διερεύνησης της ποινικής ευθύνης των πολιτικών προσώπων, ώστε η Βουλή να πάψει να αναλαμβάνει ανακριτικές δραστηριότητες. Επομένως, διακομματικά πρέπει να κάτσουμε και να συζητήσουμε με βάση τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να δούμε πως θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες εμπιστοσύνης απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι η επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια, έχουμε καταθέσει μια πρόταση έτσι ώστε σε μεγάλο βαθμό να προκύπτει η ηγεσία της δικαιοσύνης μετά από προτάσεις των ίδιων των ανωτάτων δικαστηρίων, με μια τελική απλώς απόφαση από μια τριάδα από εκτελεστική εξουσία και μετά από ακρόαση της Βουλής. Και το τρίτο ζήτημα είναι η διαφάνεια στο ίδιο το πολιτικό σύστημα με δυο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ένας νόμος περί κομμάτων που προβλέπεται από το 1974 και δεν έχει ψηφιστεί μέχρι τώρα και αναφέρομαι στην εσωκομματική δημοκρατία και στη διαφάνεια των οικονομικών των κομμάτων σε συνδυασμό με παρεμβάσεις ενδεχομένως στο εκλογικό μας σύστημα έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κατάλοιπα του πελατειακού κράτους».

Κλείνοντας την ομιλία του με τον τρίτο πυλώνα που είναι η θωράκιση της Ελλάδος, ο Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο για μια ισχυρή άμυνα και διπλωματία και με μια ενεργειακή πολιτική που θα στηρίζει την προσπάθεια της χώρας. «Έχουμε προχωρήσει τα τελευταία χρόνια, χωρίς φωνές, στην ενίσχυση της θέσης της χώρας. Περιττεύει να αναφερθώ συμφωνίες με την Αμερική, με τη Γαλλία, με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και άλλες αραβικές χώρες. Παράλληλα έχει θωρακιστεί η άμυνα μας. Στις προθέσεις μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και δεν αναφέρομαι μόνο στις δυο αμυντικές βιομηχανίες αλλά και στις δυνατότητες που έχουν ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες μπορούν αξιοποιήσουν αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα. Υπάρχει κρυμμένο δυναμικό που είναι κρίμα τι ότι δεν έχει αξιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Παράλληλά, υπάρχει ο τομέας της ενέργειας και των δικτύων. Επομένως στόχος πρέπει να είναι αναβάθμιση του ρόλο της χώρας σε κόμβο ενέργειας, μεταφορών, δεδομένων και τεχνολογίας. Πρέπει κανείς να βλέπει τις ευκαιρίες, να βλέπει τα ευρωπαϊκά κονδύλια και ποιες συμπράξεις μπορούν να υπάρξουν μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και πως μπορούμε να προχωρήσουμε το ταχύτερο σ’ αυτό το κομμάτι», κατέληξε.