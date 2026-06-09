Βρετανία: Εντοπίστηκαν 16 νεκρές γάτες και διαμελισμένα μέλη ζώων σε δεξαμενή – Μυστήριο με τον «κήπο της φρίκης»

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Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει σε μια μικρή κοινότητα του Κόβεντρι στη Βρετανία η μακάβρια ανακάλυψη των λειψάνων 16 γατών μέσα σε μια βαθιά, εγκαταλελειμμένη δεξαμενή νερού στον κήπο ενός άδειου σπιτιού.

Το αποτρόπαιο θέαμα, το οποίο περιλάμβανε κρανία και διαμελισμένα μέλη ζώων, αποκαλύφθηκε τυχαία από τρία παιδιά που έπαιζαν κρυφτό, πυροδοτώντας μια επείγουσα έρευνα από την οργάνωση προστασίας ζώων RSPCA και την τοπική αστυνομία, με τους κατοίκους της περιοχής να ζητούν επίμονες απαντήσεις.

Η φρικιαστική ανακάλυψη έγινε στις 17 Μαΐου στην περιοχή Howcotte Grove, όταν τα παιδιά παρατήρησαν μια γάτα να επιπλέει στην επιφάνεια του νερού, μέσα σε μια δεξαμενή βάθους σχεδόν δύο μέτρων και διαστάσεων 6×3 μέτρων, στον κήπο μιας ακατοίκητης μονοκατοικίας.

Ένα από τα παιδιά ειδοποίησε τον γονέα του και εκείνος τους κατεύθυνε στην Πόλα Σίνγκλετον, μια γειτόνισσα γνωστή στην περιοχή ως «η κυρία με τις γάτες», η οποία αναζητούσε επί εβδομάδες δύο από τα δικά της κατοικίδια.

Μιλώντας στο BBC, η Σίνγκλετον δήλωσε: «Ήρθε τρέχοντας να μου το πει και με πήγε εκεί κάτω. Ένιωσα ένα σφίξιμο στο στομάχι και σκέφτηκα: “Ω, όχι ο μικρός μου ο Τζίντζερ”».

Ο «κήπος της φρίκης» και τα ακρωτηριασμένα ζώα

Αυτό που αντίκρισε η Σίνγκλετον όταν έφτασε, εξοπλισμένη με μια απόχη ψαρέματος, περνώντας ώρες ερευνώντας τη δεξαμενή, ξεπερνά κάθε φαντασία.

Μέσα στο νερό βρέθηκαν κρανία και τμήματα λειψάνων από 16 γάτες. Δύο από τα σώματα ανήκαν στα δικά της ζώα: τον 1 έτους Τζίντζερνατ και τον 4 ετών Κλάιντ.

Από τη μία γάτα έλειπε το σαγόνι, ενώ μια άλλη εντοπίστηκε στο γρασίδι χωρίς πόδια, κεφάλι ή ουρά.

Σύμφωνα με το BBC, ορισμένες από τις φωτογραφίες που τράβηξε η Σίνγκλετον ήταν υπερβολικά σκληρές για να δημοσιευθούν.

Μέσα στο νερό βρέθηκαν επίσης μπλε χειρουργικά γάντια μιας χρήσης, καθώς και ένα γεμάτο κουτί με τέτοια γάντια πάνω σε ένα τραπέζι στον κήπο, λίγο πιο δίπλα.

Η RSPCA, η οποία ηγείται της έρευνας μαζί με την αστυνομία των West Midlands, δήλωσε «πολύ ανήσυχη» για την κατάσταση.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, η οργάνωση υποστηρίζει κυρίως το σενάριο του ατυχήματος, εκτιμώντας ότι οι γάτες έπεσαν στη δεξαμενή με τα απότομα τσιμεντένια τοιχώματα και δεν μπόρεσαν να βγουν.

Σε δήλωσή της στο BBC News, η RSPCA ανέφερε: «Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε στοιχεία ή πληροφορίες από το κοινό ότι αυτό έγινε εσκεμμένα. Είναι πιθανό να επρόκειτο για ένα τραγικό ατύχημα, με τις γάτες να πέφτουν στο νερό και να μην μπορούν να διαφύγουν, οι οποίες δεν εντοπίστηκαν καθώς το σπίτι ήταν άδειο».

Οργή και αμφισβήτηση

Η Σίνγκλετον απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την εξήγηση, τονίζοντας ότι είναι «τρέλα» να υποθέτει κανείς ότι τα αιλουροειδή απλώς έπεσαν μέσα.

«Αυτές οι γάτες δεν διαλέγουν μια τόσο μεγάλη δεξαμενή για να πιουν νερό. Θα προτιμούσαν μια λακκούβα», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι ο γάτος της, ο Κλάιντ, περπατούσε στο ίδιο μονοπάτι κοντά στο συγκεκριμένο ακίνητο επί τρία χρόνια χωρίς να συμβεί το παραμικρό.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ίζι Χόκινγκ από την οργάνωση Cats Protection δήλωσε στο BBC News ότι οι γάτες «είναι συνήθως προσεκτικές γύρω από το νερό και επομένως είναι απίθανο να πέσουν μέσα».

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι τα απότομα ή ολισθηρά τοιχώματα χωρίς προσβάσιμα σημεία εξόδου μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο πνιγμού, ειδικά για γατάκια ή ηλικιωμένες και άρρωστες γάτες.

Το λάθος με τη νεκροψία

Τρεις γάτες που ανασύρθηκαν από τη δεξαμενή υποβάλλονται αυτή τη στιγμή σε νεκροψία-νεκροτομή, η οποία χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από μια καμπάνια στο GoFundMe.

Ωστόσο, η Σίνγκλετον ενημερώθηκε αργότερα ότι επειδή τα λείψανα καταψύχθηκαν αντί να μπουν απλώς σε ψυγείο μετά την ανάσυρσή τους, ίσως να μην είναι πλέον δυνατό να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου των ζώων.

«Μου είπαν ότι δεν θα είναι σε θέση να καταλάβουν αν μπήκαν στη δεξαμενή ζωντανές ή νεκρές. Είμαι πραγματικά απογοητευμένη. Είμαι θυμωμένη», τόνισε.

Από την πλευρά της, η RSPCA ανέφερε ότι εξειδικευμένοι κτηνίατροι δεν διαπίστωσαν στοιχεία σκελετικού τραύματος που να υποδεικνύουν σωματική επίθεση, προσθέτοντας ότι τα τραύματα στις πατούσες και στο σαγόνι είναι συμβατά με προσπάθειες των ζώων να σκαρφαλώσουν έξω από τα απότομα τσιμεντένια τοιχώματα.

Η οργάνωση συμπλήρωσε ότι δεν κανόνισε η ίδια τις νεκροψίες, καθώς έκρινε ότι οι εξετάσεις δεν θα προσέφεραν αποδεικτικά στοιχεία για καμία από τις δύο εκδοχές, ξεκαθάρισε όμως ότι αν προκύψουν νέα στοιχεία που να δείχνουν εσκεμμένη κακοποίηση, θα δράσει αμέσως.

Το σπίτι, το οποίο φέρει μια μικρή πινακίδα «Πωλείται» στο εξωτερικό του και διατίθεται έναντι 160.000 λιρών (περίπου 185.000 ευρώ), έχει πλέον καλυφθεί με σανίδες πάνω από την ανοιχτή δεξαμενή νερού για την αποτροπή νέων περιστατικών.