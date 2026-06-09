«Ελλάδα 2030» – Νίκος Βέττας: «Το στοίχημα για το 2030 είναι ακόμα ανοιχτό»

Την εκτίμηση ότι η ελληνική οικονομία έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρώσει τον μετασχηματισμό της σε ένα νέο και πιο παραγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο, διατύπωσε ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Βέττας, κατά την παρουσίασή του στο συνέδριο «ΕΛΛΑΔΑ 2030». Σήμερα, υλοποιείται η δεύτερη ημέρα του επιτυχημένου συνεδρίου που πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά και διοργανώνεται από τη Next is Now και τη Dome Consulting.

Της Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Παρουσιάζοντας τα βασικά «όργανα πλοήγησης» της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Βέττας σημείωσε ότι η χώρα βρίσκεται περίπου στα μισά της διαδρομής προς το 2030 και ότι η εικόνα που προκύπτει είναι αναπόφευκτα μεικτή. Από τη μια πλευρά καταγράφεται μεγαλύτερη εξωστρέφεια, υψηλότερη ανάπτυξη και ενισχυμένη σταθερότητα, από την άλλη όμως παραμένουν αδυναμίες που σχετίζονται με την παραγωγικότητα, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα.

Όπως ανέφερε, μία από τις σημαντικότερες θετικές εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας είναι η συστηματική αύξηση των εξαγωγών προϊόντων και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Σε συνδυασμό με τη θετική πορεία του τουρισμού, η ελληνική οικονομία εμφανίζεται σήμερα περισσότερο διασυνδεδεμένη με τις διεθνείς αγορές σε σχέση με το παρελθόν, γεγονός που συνέβαλε και στους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η παραγωγικότητα παραμένει η μεγάλη πρόκληση

Παρά τη βελτίωση των βασικών οικονομικών δεικτών, ο κ. Βέττας προειδοποίησε ότι η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ένα σημαντικό έλλειμμα παραγωγικότητας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αύξηση της παραγωγικότητας αποτελεί τη βασική προϋπόθεση ώστε η ελληνική οικονομία να συνεχίσει να αυξάνει τα εισοδήματα και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών σε μια περίοδο κατά την οποία οι δημογραφικές εξελίξεις περιορίζουν τη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού. «Από εδώ και πέρα, η προσέλκυση και η ενθάρρυνση επενδύσεων είναι προϋπόθεση για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε το επίπεδο ευημερίας», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο μεγάλο επενδυτικό κενό που δημιούργησε η πολυετής κρίση. Όπως υποστήριξε, οι επενδύσεις έχουν ανακάμψει μετά το 2019, ωστόσο η ανάκαμψη πραγματοποιείται με βραδύτερο ρυθμό από αυτόν που απαιτείται για να καλυφθούν οι απώλειες της προηγούμενης δεκαετίας. Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων, ειδικά σε τομείς που ενσωματώνουν τεχνολογία και δημιουργούν θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ εξέφρασε επίσης προβληματισμό για τη διατήρηση του πληθωρισμού σε επίπεδα υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, αλλά και για το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για δείκτες που συνδέονται άμεσα με τη συνολική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Το 2030 θα κριθεί από επενδύσεις, εκπαίδευση και κοινωνική κινητικότητα

Ο κ. Βέττας τόνισε ότι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης τετραετίας δεν αφορά μόνο στην αύξηση των επενδύσεων, αλλά και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια οικονομία που θα παράγει μεγαλύτερη αξία και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τον ρόλο της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της προσχολικής αγωγής ως βασικού μηχανισμού κοινωνικής κινητικότητας, υποστηρίζοντας ότι η πρόσβαση σε ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες αποτελεί προϋπόθεση τόσο για τη μείωση των ανισοτήτων όσο και για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δημογραφικές προκλήσεις και στην ανάγκη δημιουργίας ενός αποτελεσματικού συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας, καθώς η γήρανση του πληθυσμού θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών.

Ο ίδιος σημείωσε ότι, παρά τη βελτίωση ορισμένων δεικτών ανισότητας τα τελευταία χρόνια, τα ελληνικά νοικοκυριά εξακολουθούν να εμφανίζονται ιδιαίτερα απαισιόδοξα για τις προοπτικές τους, γεγονός που συνδέεται άμεσα με ζητήματα κοινωνικής συνοχής αλλά και οικονομικής προοπτικής.

Κλείνοντας την παρουσίασή του, υπογράμμισε ότι η πορεία της χώρας έως το 2030 δεν είναι προδιαγεγραμμένη. «Το στοίχημα για το 2030 είναι ανοιχτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις, οι επενδύσεις, οι δημόσιες υποδομές και η συνολική σταθερότητα της χώρας θα καθορίσουν το κατά πόσο η Ελλάδα θα μπορέσει να πετύχει υψηλότερους και διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Πανεπιστημίου Πειραιώς και μεταδίδεται ζωντανά μέσω του 2030greece.gr, του enikos.gr και του real.gr, με αποσπάσματα να φιλοξενούνται και από τον realfm 97,8.

Πλατινένιος χορηγός του συνεδρίου είναι η Metlen Energy & Metals. Χρυσοί χορηγοί: AKTOR, ALPHA BANK, ΔΕΗ, EFA GROUP. Ασημένιοι χορηγοί: ΙΟΝ, Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, ONEX Shipyards & Technologies, VENERGY Maritime, AVAX, COSMOTE -T-, Olympios. Χορηγοί: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, eren ΕΛΛΑΣ, Helleniq Energy, ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, ΗΛΙΟΣ, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ΤΜΕΔΕ, IP Innovative Power, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).