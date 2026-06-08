Στον εισαγγελέα ο καταζητούμενος Τζέιμς Δαλαμάγκας που συνελήφθη στο Αίγιο – Αρνείται την έκδοσή του στην Αυστραλία

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Ενώπιον του εισαγγελέα Εφετών, στην Πάτρα, οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας (8/6) ο 56χρονος ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος ζούσε με άλλο όνομα για 18 χρόνια στο Αίγιο. Ο 56χρονος συνελήφθη χθες το μεσημέρι, καθώς είναι καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για τη δολοφονία ενός Έλληνα ομογενή στην Αυστραλία το 1999.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας ζούσε στο χωριό Άλσος Αιγιαλείας με το όνομα «Αντώνης Τζίμας».

Στη συνέχεια αναμένεται να μεταφερθεί στο Αίγιο, όπου αναμένεται να δικαστεί στο Αυτόφωρο για τα υπόλοιπα αδικήματα που φέρεται να τον βαραίνουν, όπως η πλαστογραφία και η πλαστοπροσωπεία.

Αρνείται το έγκλημα, δεν θέλει την έκδοσή του

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, αρνείται την πράξη της δολοφονίας του ομογενή στην Αυστραλία και δεν συναινεί στην έκδοσή του.

«Αρνείται την αποδιδόμενη σε βάρος του πράξη, ο ισχυρισμός του είναι ότι το αδίκημα έχει υποπέσει σε παραγραφή σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα, δεν συναινεί στην έκδοσή του», είπε συγκεκριμένα ο δικηγόρος του Τζέιμς Δαλαμάγκα.

«Ο κ. Δαλαμάγκας προστατεύεται ως Έλληνας υπήκοος από τους νόμους του ελληνικού κράτους, το αδίκημα έχει παραγραφεί», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στους δημοσιογράφους, σε λίγες ημέρες το Συμβούλιο Εφετών θα αποφανθεί οριστικά εάν ο 56χρονος θα εκδοθεί στην Αυστραλία ή όχι.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την σύλληψη του Τζέιμς Δαλαμάγκα

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, σε περιοχή της Αχαΐας, 56χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Αυστραλίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οποία ο καταζητούμενος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας.

Για τον εντοπισμό του συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία, ύστερα από συστηματικές αναζητήσεις, ελέγχους και έρευνες, κατόρθωσε να εξακριβώσει τα πραγματικά στοιχεία του και να τον εντοπίσει.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες σήμερα (07-06-2026), ο 56χρονος εντοπίστηκε να κινείται με όχημα μαζί με άνδρα ηλικίας 86 ετών και γυναίκα ηλικίας 47 ετών. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο δήλωσε ψευδή στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά του και ανέφερε ότι δεν έφερε μαζί του δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ισχυρισμός που υποστήριξαν και οι δύο συνεπιβάτες του οχήματος.

Ακολούθησε εξακρίβωση των στοιχείων του μέσω του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, από την οποία προέκυψε ότι πρόκειται για το πρόσωπο που αναζητούνταν διεθνώς.

Παράλληλα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του 56χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, τόξο με 5 βέλη, 2 μαχαίρια, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, 3 συσκευές αποθήκευσης usb stick, καθώς και 13 κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος του 56χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ψευδή κατάθεση, ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol.

Επιπλέον, ο 86χρονος και η 47χρονη συνελήφθησαν και κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.