Εύβοια: Άρχισαν οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια με ζημιές σε Δαφνούσα και Προκόπι – 70 μετασεισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας

Άρχισαν νωρίς το πρωί σήμερα οι αυτοψίες των κλιμακίων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) στις περιοχές του Προκοπίου και της Δαφνούσας, στη βόρεια Εύβοια, που επλήγησαν από τους σεισμούς που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (7/6).

Τα κλιμάκια, υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, διενεργούν αυτοψίες σε κατοικίες και λοιπά κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες και καταγράφουν τις ζημιές που προκλήθηκαν από τη σεισμική δραστηριότητα. Στόχος τους είναι η άμεση αποτύπωση της έκτασης των ζημιών και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης και κρατικής αρωγής.

Παράλληλα, βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή καταγραφή των επιπτώσεων και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών.

«Χθες, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της σεισμικής δραστηριότητας, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι επιστημονικοί φορείς παρακολουθούσαν συνεχώς το φαινόμενο και αξιολογούσαν τα δεδομένα που προέκυπταν. Από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με πιο σαφή εικόνα των επιπτώσεων, τα κλιμάκια της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας και καταγράφουν συστηματικά τις ζημιές που προκάλεσε η σεισμική δραστηριότητα. Σε στενή συνεργασία με τον Δήμο και την Περιφέρεια, προχωρούμε με ταχύτητα στις απαραίτητες αυτοψίες, ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η αποτύπωση των επιπτώσεων και να ενεργοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες στήριξης των πληγέντων συμπολιτών μας. Η Πολιτεία παραμένει παρούσα και θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους κατοίκους της περιοχής σε κάθε στάδιο της αποκατάστασης», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος.

«Η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά»

Η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια εξελίσσεται ομαλά, ανέφεραν νωρίτερα σήμερα πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΑΣΠ και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν περίπου 70 μετασεισμοί, εκ των οποίων πέντε ήταν άνω των 3 Ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 Ρίχτερ. Η εικόνα αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η δόνηση των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός, τονίζουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης.

Κλιμάκιο του ΟΑΣΠ βρίσκεται ήδη στην περιοχή πραγματοποιώντας μετρήσεις, ενώ το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εκτιμά ότι έως το μεσημέρι θα υπάρχει σαφέστερη επιστημονική εικόνα για την εξέλιξη του φαινομένου.

Οι ζημιές που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής αφορούν κυρίως παλαιές κατοικίες στο Προκόπι και τη Δαφνούσα. Δύο επιτροπές της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχουν μεταβεί στην περιοχή για την καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών.

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, με εξαίρεση τα δύο εξεταστικά κέντρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Πρόκειται για σχετικά νέα κτίρια, στα οποία δεν έχει διαπιστωθεί κανένα πρόβλημα, τονίζουν οι ίδιες πηγές, προσθέτοντας πως για το θέμα έχει υπάρξει συντονισμός και επικοινωνία με τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη και το Υπουργείο Παιδείας.