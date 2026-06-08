Βίντεο: Δύτες κατέγραψαν για πρώτη φορά λευκό καρχαρία στη Μεσόγειο – «Πιο πιθανό να κερδίσεις το τζακ ποτ»

Μια πρωτοφανής και ιστορική συνάντηση έλαβε χώρα στα ανοιχτά της Μεσογείου, καθώς δύτες κατέγραψαν για πρώτη φορά κάτω από την επιφάνεια του νερού έναν ενήλικο μεγάλο λευκό καρχαρία στο φυσικό του περιβάλλον.

Το εντυπωσιακό βίντεο εξασφάλισε μια ομάδα δυτών που πραγματοποιούσε καθαρισμό ναυαγίου από εγκαταλελειμμένα δίχτυα μεταξύ Σικελίας και Τυνησίας, αποδεικνύοντας ότι το κορυφαίο αυτό αρπακτικό, που συνήθως προτιμά τα εύκρατα και υποτροπικά παράκτια ύδατα του Ειρηνικού, της Νότιας Αφρικής και της Ωκεανίας, κυκλοφορεί πλέον στα ανοιχτά των ευρωπαϊκών ακτών.

Το βίντεο από το τετ-α-τετ

Η μοναδική αυτή υποβρύχια καταγραφή έγινε από την ομάδα της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Healthy Seas» στο Στενό της Σικελίας, μια περιοχή που αποτελεί κρίσιμο σημείο βιοποικιλότητας, αλλά ταυτόχρονα και μία από τις πιο έντονα εκμεταλλευόμενες ζώνες αλιείας στη Μεσόγειο.

Αν και μεγάλοι λευκοί καρχαρίες έχουν εντοπιστεί κατά καιρούς στην επιφάνεια της Μεσογείου, μια τέτοια τεκμηριωμένη υποβρύχια συνάντηση από δύτες δεν είχε καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν.

Ο Ντερκ Ρέμερς, ο δύτης που κατέγραψε τη συνάντηση στην κάμερα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στατιστικά, είναι πολύ πιο πιθανό να κερδίσεις το τζακ ποτ παρά να συναντήσεις ένα τόσο εμβληματικό ζώο κάτω από το νερό».

«Περνάς δεκαετίες κάνοντας καταδύσεις σε ναυάγια και απομακρύνοντας δίχτυα-φαντάσματα, τίποτα δεν σε προετοιμάζει για μια τέτοια στιγμή. Μια συνάντηση με καρχαρία στα ανοιχτά, κάτω από το νερό στη Μεσόγειο, είναι τρέλα, ωστόσο συνεχίσαμε το καταδυτικό μας πλάνο για να αφαιρέσουμε τα δίχτυα από το ναυάγιο, καθώς αυτή η στιγμή έδειξε πολύ καθαρά τη σημασία του έργου μας».

Το μήνυμα για την προστασία των θαλασσών

Από την πλευρά της, η Βερόνικα Μίκος, Διευθύντρια της «Healthy Seas», υπογράμμισε τη σημασία του πλαισίου μέσα στο οποίο έγινε η ανακάλυψη.

«Αυτό που κάνει αυτή τη συνάντηση τόσο ισχυρή δεν είναι μόνο ο ίδιος ο καρχαρίας, αλλά το πλαίσιο στο οποίο συνέβη. Ήμασταν εκεί για να αφαιρέσουμε δίχτυα-φαντάσματα που παγιδεύουν τη θαλάσσια ζωή στο οικοσύστημα ενός ναυαγίου, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για τη βιοποικιλότητα. Στις στιγμές σαν αυτή, θυμόμαστε πόση ζωή μπορεί ακόμα να υπάρχει στα ανοιχτά νερά της Μεσογείου και πόσο σημαντικό είναι να την προστατεύσουμε από αποτρέψιμες απειλές, όπως ο εγκαταλελειμμένος αλιευτικός εξοπλισμός ή η υπεραλίευση».

Πολύτιμα δεδομένα για την επιστήμη

Οι ερευνητές ευελπιστούν ότι η συγκεκριμένη καταγραφή θα ρίξει φως στην παγκόσμια κατανομή του είδους.

Ο Δρ. Κάρλο Κατάνο, ερευνητής στο Θαλάσσιο Κέντρο Σικελίας του Ινστιτούτου Stazione Zoologica Anton Dohrn, εξήγησε την επιστημονική αξία του γεγονότος, δηλώνοντας: «Το μεγαλύτερο μέρος των γνώσεών μας για τους Λευκούς Καρχαρίες στη Μεσόγειο Θάλασσα προέρχεται από καταγραφές νεκρών δειγμάτων που πιάνονται σε αλιευτικές δραστηριότητες».

«Παρατηρήσεις σαν αυτή είναι εξαιρετικά πολύτιμες για να βελτιώσουμε την κατανόησή μας γύρω από την κατανομή, τις συνήθειες και τη συμπεριφορά αυτού του κρίσιμου είδους, του οποίου η επιβίωση απειλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η έρευνά μας για τους καρχαρίες μάς επέτρεψε, με την πάροδο του χρόνου, να εντοπίσουμε αρκετά βασικά σημεία για τα απειλούμενα είδη, και αυτή η θέαση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επικύρωση της αξίας διατήρησης αυτής της περιοχής».

Μετακίνηση λόγω κλιματικής αλλαγής;

Η ιστορική αυτή καταγραφή έρχεται λίγο μετά τις προειδοποιήσεις επιστημόνων ότι οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες θα μπορούσαν σύντομα να εμφανιστούν και στις ακτές της Βρετανίας εξαιτίας της παγκόσμιας υπερθέρμανσης.

Σε σχετικό άρθρο τους στον ιστότοπο The Conversation, οι ερευνητές σημείωσαν: «Η νέα μας μελέτη σε δύο απολιθώματα φαλαινών, με διατηρημένα θραύσματα δοντιών καρχαρία, υποδηλώνει ότι οι σύγχρονοι απόγονοι αυτών των ζώων θα μπορούσαν για άλλη μια φορά να κυκλοφορήσουν στη νότια περιοχή της Βόρειας Θάλασσας, μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου, του Βελγίου και της Δανίας. Η κλιματική αλλαγή ενδέχεται να αναδημιουργήσει τις συνθήκες που επέτρεψαν στους προγόνους των μεγάλων λευκών καρχαριών να κυνηγούν σε αυτά τα νερά».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή, έχουν αναφερθεί πολυάριθμες ανεπιβεβαίωτες θεάσεις μεγάλων λευκών καρχαριών γύρω από την Κορνουάλη και τη βόρεια Σκωτία, γεγονός που ίσως υποδηλώνει ότι τα εν λόγω αρπακτικά βρίσκονται ήδη εκεί.

Με πληροφορίες από: Daily Mail