Αμφιλοχία: Φωτιά σε θαλαμηγό στη μαρίνα – Τραυματίστηκε 28χρονος

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε θαλαμηγό με σημαία Ρουμανίας, ελλιμενισμένη στη μαρίνα Αμφιλοχίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 28χρονου αλλοδαπού. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση, ενώ ο τραυματίας διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε θαλαμηγό σκάφος με σημαία Ρουμανίας, ελλιμενισμένo στη μαρίνα Αμφιλοχίας, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός 28χρονου αλλοδαπού.
  • Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς.
  • Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τον τραυματισμό ενός 28χρονου αλλοδαπού, προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε θαλαμηγό με σημαία Ρουμανίας, η οποία βρισκόταν ελλιμενισμένη στη μαρίνα Αμφιλοχίας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στο σημείο έσπευσαν στελέχη του ΛΣ, καθώς και τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Ο 28χρονος τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας, για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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