Ιόνια Οδός: Νέες φωτογραφίες από την κατολίσθηση – Κλειστό το τμήμα από την Αμφιλοχία μέχρι την Άρτα

Νέες φωτογραφίες δημοσιεύονται από την κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό, όπου έχει κλείσει ο δρόμος στο τμήμα από την Αμφιλοχία μέχρι την Άρτα.

Το φαινόμενο της κατολίσθησης είναι υπό στενή παρακολούθηση με μεγάλο αριθμό επιστημόνων να βρίσκονται επί τόπου, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμης Λέκκας, εξήγησε ότι πρόκειται για ένα πολυσύνθετο φαινόμενο που εξελίσσεται εδώ και πολλά χρόνια.

Όπως ανέφερε ο καθηγητής, τα προβλήματα είχαν εντοπιστεί ήδη κατά την κατασκευή του δρόμου πριν από 10–15 χρόνια, γι’ αυτό είχαν τοποθετηθεί ειδικά δίκτυα και αγκυρώσεις για τη συγκράτηση των πρανών. «Ο σχηματισμός του φλύσχη, με ανθεκτικά πετρώματα όπως ψαμίτης και ενδιάμεσα πιο σαθρά στρώματα, δημιουργεί επιφάνειες ολίσθησης όπου κυκλοφορεί το νερό, ενώ στο κάτω μέρος αναπτύσσεται ένα μείγμα λάσπης που κινεί τις πλάκες. Η κατολίσθηση εκτιμάται σε περίπου 200.000 κυβικά μέτρα», πρόσθεσε.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η απομάκρυνση των υλικών από το οδόστρωμα δεν αρκεί. Απαιτούνται ελαφρύνσεις στο απέναντι πρανές, συνεχής παρακολούθηση και ειδικά όργανα μέτρησης μικρών μετακινήσεων, ώστε να προληφθεί νέα μεγάλη ολίσθηση. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι επικείμενες βροχοπτώσεις, που μπορούν να επιβαρύνουν περαιτέρω την περιοχή.

Στο σημείο εργάζονται σκαπτικά μηχανήματα, ενώ γεωλόγοι και μηχανικοί παρακολουθούν προσεκτικά την πλαγιά. Το ρήγμα της κατολίσθησης εκτείνεται σε μήκος περίπου 200 μέτρων και πλάτος 100 μέτρων, σχηματίζοντας χαρακτηριστικό «μισοφέγγαρο». Το προστατευτικό χαλύβδινο πλέγμα, που είχε τοποθετηθεί κατά την κατασκευή της Ιόνιας Οδού, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την ολίσθηση λόγω της εισχώρησης νερού ανάμεσα στις πλάκες του πετρώματος.

Οι μηχανικοί τονίζουν ότι η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας θα χρειαστεί αρκετές ημέρες και συνεχείς παρεμβάσεις. Σημαντικό ρόλο στην πρόληψη νέων κατολισθήσεων θα παίξει η σταθεροποίηση του πρανούς, ενώ αναμένονται νέα κύματα κακοκαιρίας την Τετάρτη και από Παρασκευή έως Σάββατο.

Η Ιόνια Οδός παραμένει κλειστή, ενώ εξετάζεται η προσωρινή διεύρυνση της λωρίδας εκτάκτου ανάγκης για τη σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας από την Αμφιλοχία προς την Άρτα.

Οι αρχές ζητούν από τους οδηγούς να δείξουν υπομονή και να ακολουθούν τις οδηγίες των τεχνικών και των ειδικών.