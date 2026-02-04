Τραγωδία στη Χίο: «Τραυματίες θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Αθήνας» λέει ο διοικητής του νοσοκομείου

«Δύο με τρεις από τους τραυματίες του χθεσινού ναυαγίου που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου αναμένεται να διακομιστούν σε νοσοκομείο της Αθήνας», ανέφερε σε δηλώσεις του ο διοικητής του νοσοκομείου Χίου Χρήστος Τσιαχρής.

Από τους συνολικά 24 μετανάστες που νοσηλεύονται (7 άνδρες, 6 γυναίκες και 11 ανήλικοι), σύμφωνα με τον κ. Τσιαχρή, πέντε χειρουργήθηκαν, ένας έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ενώ τέσσερις νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.

Δέκα αναμένεται να λάβουν εξιτήριο.