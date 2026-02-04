Τραγωδία στη Χίο: «Τραυματίες θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Αθήνας» λέει ο διοικητής του νοσοκομείου

Σύνοψη από το

  • Ο διοικητής του νοσοκομείου Χίου, Χρήστος Τσιαχρής, ανέφερε ότι “δύο με τρεις από τους τραυματίες του χθεσινού ναυαγίου που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου αναμένεται να διακομιστούν σε νοσοκομείο της Αθήνας”.
  • Από τους συνολικά 24 μετανάστες που νοσηλεύονται, πέντε έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ένας φέρει κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ενώ τέσσερις νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.
  • Δέκα από τους νοσηλευόμενους μετανάστες αναμένεται να λάβουν εξιτήριο από το νοσοκομείο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στη Χίο: «Τραυματίες θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Αθήνας» λέει ο διοικητής του νοσοκομείου

«Δύο με τρεις από τους τραυματίες του χθεσινού ναυαγίου που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου αναμένεται να διακομιστούν σε νοσοκομείο της Αθήνας», ανέφερε σε δηλώσεις του ο διοικητής του νοσοκομείου Χίου Χρήστος Τσιαχρής.

Από τους συνολικά 24 μετανάστες που νοσηλεύονται (7 άνδρες, 6 γυναίκες και 11 ανήλικοι), σύμφωνα με τον κ. Τσιαχρή, πέντε χειρουργήθηκαν, ένας έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ενώ τέσσερις νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.

Δέκα αναμένεται να λάβουν εξιτήριο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του παγκρέατος: Πρωτοποριακή θεραπεία Ισπανού ερευνητή δίνει ελπίδες για πλήρη εξάλειψη της νόσου

ΠΟΥ: Σχεδόν 4 στους 10 καρκίνους θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί

Βουλή: Σήμερα αρχίζει η συζήτηση για το νέο νομοσχέδιο Συλλογικών Συμβάσεων – Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν αυξήσεις στους μισθ...

Κρυπτονομίσματα: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι συναλλαγές – Τι αλλάζει και πώς θα γίνεται η ενημέρωση

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
11:40 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου θα νοσηλευτεί ο τρίτος τραυματίας του τροχαίου με οπαδούς του ΠΑΟΚ

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, θα νοσηλευτεί και ο τρίτος τραυματίας του πολύνε...
11:11 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Αντίστροφη μέτρηση για το «μπλόκο» στα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών – Μέσω Kids Wallet η ταυτοποίηση ηλικίας

Θέμα χρόνου φαίνεται να είναι το «μαύρο» στα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών ...
09:35 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Αθηνών-Κορίνθου: Άνδρας εντοπίστηκε πεσμένος στο οδόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις του

Συναγερμός σήμανε στις αρμόδιες Αρχές το πρωί της Τετάρτης (04/02), καθώς ένας άνδρας εντοπίστ...
09:22 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Τραγωδία στη Χίο: Υπερφορτωμένο με τουλάχιστον 39 μετανάστες το φουσκωτό – Δεν υπήρξαν πυροβολισμοί

Την ώρα που συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων μετά τ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα