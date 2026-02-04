Λιμενικό για την τραγωδία στη Χίο: «Το ταχύπλοο προσέκρουσε στην δεξιά πλευρά του σκάφους μας, ανετράπη και βυθίστηκε»

  • Ανακοίνωση εξέδωσε το Λιμενικό για την πολύνεκρη τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (02/02) στη Χίο, όπου 15 μετανάστες έχασαν την ζωή τους.
  • Ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα σήματα του Λιμενικού, ανέστρεψε πορεία και προσέκρουσε στην πλάγια δεξιά πλευρά του περιπολικού. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το ταχύπλοο ανετράπη και βυθίστηκε.
  • Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ανακοίνωση εξέδωσε το Λιμενικό, για την πολύνεκρη τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (02/02) στη Χίο, όπου 15 μετανάστες έχασαν την ζωή τους.

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο, με μετανάστες, να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου.

Ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του Λιμενικού, αντιθέτως, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το ταχύπλοο ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό του φουσκωτού περιπολικού σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), όπου διακρίνεται το σημείο πρόσκρουσης στη δεξιά πλευρά.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου.

Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα). Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου.

Δήμαρχος Οινουσσών στον Realfm 97,8: «Υπήρξε απόπειρα αποβίβασης μεταναστών στη Χίο»

Για την τραγωδία στη Χίο με τους 15 νεκρούς μετά το σοβαρό περιστατικό ανάμεσα σε σκάφος του Λιμενικού και ταχύπλοο διακινητών μίλησε στον Realfm 97,8 και τους Στεφανία Κασίμη και Σπύρο Παπαδάκη, ο δήμαρχος Οινουσσών, Γιώργος Δανιήλ.

Όπως είπε, «λίγα λεπτά μετά τις 9 συνέβη η καταδίωξη και ο εμβολισμός του σκάφους του Λιμενικού. Ενημερωθήκαμε πολύ γρήγορα, οι πληροφορίες έτρεξαν γρήγορα στο νησί. Έχουμε νεκρούς. Ήταν ένα τραγικό συμβάν».

Ο κ. Δανιήλ περιέγραψε ότι το περιστατικό έγινε νότια των Οινουσσών και ΒΑ του Βροντάδου. «Υπήρξε απόπειρα αποβίβασης λαθρομεταναστών στη Χίο και το δικό μας σκάφος πήγε να κάνει περιπολία και εντόπισε τη λέμβο, την οποία προσπάθησε να απωθήσει», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Είναι συγκεχυμένες οι πληροφορίες, δεν μου επιβεβαιώνεται ότι έπεσαν πυροβολισμοί» είπε επίσης ο δήμαρχος καθώς αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι έπεσαν πυροβολισμοί.

Ο κ. Δανιήλ υποστήριξε ότι όλη τη νύχτα γίνονταν έρευνες για αγνοούμενους.

Χίος- μετανάστες- Λιμενικό

08:42 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

