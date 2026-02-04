Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το α’ εξάμηνο για το πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική του Θεάτρου»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική του Θεάτρου (Education Sciences: Theatre Pedagogy)» ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο εξάμηνο του κύκλου 2025-2027, με μαθήματα από τους Τηλέμαχο Μουδατσάκι, Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης – Σκηνοθέτη και Νίκο Απειρανθίτη, Σεναριογράφο.

Τον τελευταίο κύκλο μαθημάτων έκλεισε ο Διευθυντής του ΠΜΣ, Καθηγητής Σίμος Παπαδόπουλος, που ανακοίνωσε ότι το ΠΜΣ θα προκηρύξει νέες θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών, τη φετινή Άνοιξη, με έναρξη μαθημάτων το Φθινόπωρο του 2026.

Το ΠΜΣ, με έδρα την Αλεξανδρούπολη, αποσκοπεί στη μελέτη, έρευνα και ανάπτυξη της Παιδαγωγικής του Θεάτρου, σε εφαρμοσμένα- διδακτικά και μαθησιακά- εκπαιδευτικά, θεατρικά /καλλιτεχνικά και κοινωνικά περιβάλλοντα και απευθύνεται:

● σε αποφοίτους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια & ΤΕΙ) και Δραματικών / Καλλιτεχνικών Σχολών.

● σε εκπαιδευτικούς θεατρικής αγωγής, νηπιαγωγούς, δασκάλους και σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και όλων των ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

● σε επαγγελματίες κοινωνικών και πολιτιστικών δομών της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εμψυχωτές).

● σε επαγγελματίες από τον χώρο της δικαιοσύνης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, με στόχο τη διαχείριση ζητημάτων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (αυτογνωσία / life coaching).

● σε ηθοποιούς και σε άλλους καλλιτέχνες, στους οποίους δίνει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.