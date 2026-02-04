Χίος: Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό με τους τουλάχιστον 15 νεκρούς – Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους

  • Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε σκάφος του Λιμενικού και ταχύπλοο διακινητών ανοιχτά της Χίου είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 νεκρούς και 25 τραυματίες.
  • Οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενων συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με τη συμμετοχή ελικοπτέρου Super Puma, ενώ μεταξύ των τραυματιών συγκαταλέγονται δέκα παιδιά και δύο έγκυες γυναίκες που έχασαν τα έμβρυα.
  • Το επεισόδιο καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης, όταν η λέμβος δεν ανταποκρίθηκε σε σήμα του Λιμενικού και συγκρούστηκαν τα δύο σκάφη, ενώ το Υπουργείο Ναυτιλίας διαψεύδει ότι υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών.
Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενων, μετά το σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε σκάφος του Λιμενικού και ταχύπλοο διακινητών που μετέφερε μετανάστες ανοιχτά της Χίου, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 νεκρούς και 25 τραυματίες.

Στην επιχείρηση συμμετέχει ελικόπτερο Super Puma με θερμικές κάμερες, το οποίο πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα. Σημειώνεται ότι το υπουργείο Ναυτιλίας διαψεύδει ότι στο περιστατικό υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Το σημείο όπου έγινε το επεισόδιο με τα δύο σκάφη:

Το χρονικό

Το σοβαρό επεισόδιο καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης (3/2), ανοιχτά του Βροντάδου όταν διακινητές προσπάθησαν να μεταφέρουν μετανάστες προς τις ακτές.

Το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε τη λέμβο και έδωσε εντολή να επιστρέψει πίσω. Η λέμβος δεν ανταποκρίθηκε στο σήμα του Λιμενικού και πάνω στους ελιγμούς, συγκρούστηκαν τα δύο σκάφη.  Σύμφωνα με πληροφορίες, το ταχύπλοο έτρεχε με 30 κόμβους όταν έπεσε πάνω στο σκάφος του Λιμενικού, ενώ εκτιμάται ότι και ο χειριστής ήταν άπειρος.

Από τους 15 νεκρούς, οι 11 είναι άνδρες και οι 4 γυναίκες, ενώ οι τραυματίες έφτασαν τους 25 καθώς τα μεσάνυχτα της Τρίτης κατέληξε μία γυναίκα στο νοσοκομείο της Χίου. Μεταξύ των τραυματιών, είναι δέκα παιδιά.

Την ίδια ώρα, δύο στελέχη του Λιμενικού τραυματίστηκαν και επίσης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια γυναίκα, η οποία έχει διάσειση και έναν άνδρα με εξάρθρωση ώμου, ο οποίος πήρε και εξιτήριο.

Χίος- μετανάστες- Λιμενικό

Δύο έγκυες γυναίκες συγκαταλέγονται επίσης ανάμεσα στους τραυματίες και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, αλλά έχασαν τα έμβρυα που κυοφορούσαν. Σοβαρά τραυματισμένοι είναι τρεις μετανάστες.

Ένας τραυματίας, με ρήξη σπλήνας και διαφράγματος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι άλλοι δύο, με ρήξη ήπατος και με πνευμονοθώρακα, αντίστοιχα, θα υποβληθούν, επίσης σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Για ορθοπεδική επέμβαση θα οδηγηθεί στο χειρουργείο και ένας άλλος τραυματίας.

Λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, άρχισαν να παραλαμβάνονται από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ , οι σοροί που είχαν ανασυρθεί.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το Λιμενικό Σώμα ανέφερε: «Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μυρσινιδίου Χίου, μετά από σύγκρουση ταχυπλόου σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες και πλήρωμα λιμενικού σώματος.

Στην περιοχή επιχειρούν 4 πληρώματα του Λιμενικού, 1 ιδιωτικό σκάφος με δύτες, καθώς και 1 ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σε νεότερη ενημέρωση, αναφέρεται ότι έχουν περισυλεγεί 14 σοροί, οι οποίες μεταφέρονται στο λιμάνι της Χίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται».

Λίγο αργότερα, ο αριθμός των θυμάτων ανήλθε σε 15, καθώς υπέκυψε μία γυναίκα που βρισκόταν μεταξύ των τραυματιών.

08:42 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Δήμαρχος Οινουσσών στον Realfm 97,8: «Είναι τραγικό συμβάν – Υπήρξε απόπειρα αποβίβασης μεταναστών στη Χίο»

Για την τραγωδία στη Χίο με τους 15 νεκρούς μετά το σοβαρό περιστατικό ανάμεσα σε σκάφος του Λ...
08:14 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Λιμενικό για την τραγωδία στη Χίο: «Το ταχύπλοο προσέκρουσε στην δεξιά πλευρά του σκάφους μας, ανετράπη και βυθίστηκε»

Ανακοίνωση εξέδωσε το Λιμενικό, για την πολύνεκρη τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης ...
08:03 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το α’ εξάμηνο για το πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική του Θεάτρου»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρι...
07:54 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Χωρίς ταξί σήμερα Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Χωρίς ταξί θα παραμείνουν σήμερα (4/2) η Αττική και η Θεσσαλονίκη, ενώ οι αυτοκινητιστές προει...
