Χίος: Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό με τους τουλάχιστον 15 νεκρούς – Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενων, μετά το σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε σκάφος του Λιμενικού και ταχύπλοο διακινητών που μετέφερε μετανάστες ανοιχτά της Χίου, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 νεκρούς και 25 τραυματίες.

Στην επιχείρηση συμμετέχει ελικόπτερο Super Puma με θερμικές κάμερες, το οποίο πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα. Σημειώνεται ότι το υπουργείο Ναυτιλίας διαψεύδει ότι στο περιστατικό υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Το σημείο όπου έγινε το επεισόδιο με τα δύο σκάφη:

Το χρονικό

Το σοβαρό επεισόδιο καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης (3/2), ανοιχτά του Βροντάδου όταν διακινητές προσπάθησαν να μεταφέρουν μετανάστες προς τις ακτές.

Το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε τη λέμβο και έδωσε εντολή να επιστρέψει πίσω. Η λέμβος δεν ανταποκρίθηκε στο σήμα του Λιμενικού και πάνω στους ελιγμούς, συγκρούστηκαν τα δύο σκάφη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ταχύπλοο έτρεχε με 30 κόμβους όταν έπεσε πάνω στο σκάφος του Λιμενικού, ενώ εκτιμάται ότι και ο χειριστής ήταν άπειρος.

Από τους 15 νεκρούς, οι 11 είναι άνδρες και οι 4 γυναίκες, ενώ οι τραυματίες έφτασαν τους 25 καθώς τα μεσάνυχτα της Τρίτης κατέληξε μία γυναίκα στο νοσοκομείο της Χίου. Μεταξύ των τραυματιών, είναι δέκα παιδιά.

Την ίδια ώρα, δύο στελέχη του Λιμενικού τραυματίστηκαν και επίσης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια γυναίκα, η οποία έχει διάσειση και έναν άνδρα με εξάρθρωση ώμου, ο οποίος πήρε και εξιτήριο.

Δύο έγκυες γυναίκες συγκαταλέγονται επίσης ανάμεσα στους τραυματίες και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, αλλά έχασαν τα έμβρυα που κυοφορούσαν. Σοβαρά τραυματισμένοι είναι τρεις μετανάστες.

Ένας τραυματίας, με ρήξη σπλήνας και διαφράγματος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι άλλοι δύο, με ρήξη ήπατος και με πνευμονοθώρακα, αντίστοιχα, θα υποβληθούν, επίσης σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Για ορθοπεδική επέμβαση θα οδηγηθεί στο χειρουργείο και ένας άλλος τραυματίας.

Λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, άρχισαν να παραλαμβάνονται από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ , οι σοροί που είχαν ανασυρθεί.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το Λιμενικό Σώμα ανέφερε: «Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μυρσινιδίου Χίου, μετά από σύγκρουση ταχυπλόου σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες και πλήρωμα λιμενικού σώματος.

Στην περιοχή επιχειρούν 4 πληρώματα του Λιμενικού, 1 ιδιωτικό σκάφος με δύτες, καθώς και 1 ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σε νεότερη ενημέρωση, αναφέρεται ότι έχουν περισυλεγεί 14 σοροί, οι οποίες μεταφέρονται στο λιμάνι της Χίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται».

Λίγο αργότερα, ο αριθμός των θυμάτων ανήλθε σε 15, καθώς υπέκυψε μία γυναίκα που βρισκόταν μεταξύ των τραυματιών.