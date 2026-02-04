Η Ελλάδα σπάει το μονοπώλιο της Τουρκίας και γίνεται παραγωγός ΤΝΤ – Θα προμηθεύει την Ευρώπη

Με μία εμβληματική συμφωνία, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) προχωρούν στην δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής ΤΝT, που αποτελεί το κύριο στοιχείο για την παραγωγή των βλημάτων 155 χλστ. που αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη ανάγκη η Ευρώπη. Η Ελλάδα κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για την αυτονομία της σε έναν κρίσιμο τομέα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Τουρκία είναι σημαντικός παραγωγός και εξαγωγέας ΤΝΤ (τρινιτροτολουόλιο), διαδραματίζοντας πλέον κομβικό ρόλο στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού πυρομαχικών, ιδιαίτερα για το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ.

Η χώρα έχει αναπτύξει ισχυρή εγχώρια παραγωγή μέσω κρατικών και ιδιωτικών φορέων, καλύπτοντας τόσο τις δικές της ανάγκες όσο και τη διεθνή ζήτηση που αυξήθηκε κατακόρυφα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η τουρκική εταιρεία Repkon έχει αναδειχθεί σε διεθνή παίκτη, υπογράφοντας μάλιστα συμφωνία ύψους 435 εκατομμυρίων δολαρίων με τον Στρατό των ΗΠΑ για να κατασκευάσει και να λειτουργήσει εργοστάσιο παραγωγής ΤΝΤ στο Κεντάκι, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από εισαγωγές.

Οι ΗΠΑ βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις τουρκικές προμήθειες ΤΝΤ για την κατασκευή βλημάτων πυροβολικού των 155 mm.

Από την άλλη, η Τουρκία δεν παράγει μόνο την εκρηκτική ύλη (TNT), αλλά και τα μεταλλικά σώματα των βλημάτων και τις γομώσεις, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις.

Επί της ουσίας η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε το κενό που η Ελλάδα δημιούργησε στην ευρωπαϊκή αγορά και όχι μόνο.

Η Ελλάδα υπήρξε σημαντικός παραγωγός ΤΝΤ και άλλων στρατιωτικών εκρηκτικών για πάνω από έναν αιώνα, κυρίως μέσω της ιστορικής ΠΥΡΚΑΛ (Πυριτιδοποιείο-Καλυκοποιείο), η οποία συγχωνεύτηκε το 2004 με την ΕΒΟ για να σχηματιστεί η κρατική εταιρεία ΕΑΣ.

Η ΠΥΡΚΑΛ διέθετε πλήρη καθετοποιημένη παραγωγή στο συγκρότημα του Λαυρίου και της Ελευσίνας. Εκεί δεν γινόταν μόνο η γόμωση (το γέμισμα) των βλημάτων, αλλά και η σύνθεση των εκρηκτικών υλών. Η Ελλάδα παρήγαγε ΤΝΤ σε ποσότητες που κάλυπταν πλήρως τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και επέτρεπαν σημαντικές εξαγωγές σε όλο τον κόσμο.

Μετά τη δημιουργία των ΕΑΣ το 2004, η παραγωγή άρχισε να φθίνει λόγω οικονομικών προβλημάτων της εταιρείας αλλά και περιβαλλοντικών περιορισμών, αφού η παραγωγή ΤΝΤ είναι εξαιρετικά ρυπογόνος και απαιτεί αυστηρά πρωτόκολλα που η παλιά υποδομή δυσκολευόταν να ακολουθήσει.

Η παραγωγή εκρηκτικής ύλης (δηλαδή του ΤΝΤ) σταμάτησε ουσιαστικά πριν από περίπου 20 χρόνια, με το Λαύριο να περιορίζεται κυρίως στη γόμωση βλημάτων χρησιμοποιώντας εισαγόμενες ή αποθηκευμένες ύλες.

Ωστόσο, αυτό φαίνεται να αλλάζει με την ίδρυση νέας εταιρείας της Hellenic Ammunition A.E., που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας των ΕΑΣ με τον διεθνή αμυντικό όμιλο Czechoslovak Group (CSG), μέσω της θυγατρικής του MSM.

Αντικείμενο της Hellenic Ammunition A.E. είναι η παραγωγή πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος, με αξιοποίηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων των ΕΑΣ στο Λαύριο και σύγχρονης τεχνογνωσίας, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής παραγωγής.

Η επένδυση υλοποιείται χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο, προβλέπει σημαντικά ιδιωτικά κεφάλαια και εντάσσεται στη στρατηγική ανασυγκρότησης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, καλύπτοντας εθνικές ανάγκες και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή αμυντική αλυσίδα εφοδιασμού.

Σε πρόσφατη δημόσια τοποθέτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας για την επαναφορά κρίσιμων παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής και σε συντονισμό με τα αρμόδια Υπουργεία.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, Χριστόφορος Μπουτσικάκης, επισημαίνει: «Η σύσταση της Hellenic Ammunition A.E. αποτελεί στρατηγικό βήμα για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης των ΕΑΣ και την αποκατάσταση κρίσιμων δυνατοτήτων της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Η συνεργασία αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις για την παραγωγική αυτάρκεια της Ελλάδας σε πρώτες ύλες και κρίσιμα προϊόντα, τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, προς όφελος της εθνικής άμυνας, της πατρίδας και της οικονομίας.»