Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Φεβρουαρίου

  • Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα 4 Φεβρουαρίου γιορτάζουν όσοι/ες φέρουν τα ονόματα Ιάσιμος, Σίμος, Ιασίμη, Σίμη, Ισιδώρα, Δώρα, Ισίδωρος και Σιδέρης.
  • Ο Όσιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης, συγγενής των Πατριαρχών Αλεξανδρείας, γεννήθηκε στην Αίγυπτο περί το 360 μ.Χ. και αποσύρθηκε σε μοναστήρι στο όρος Πηλούσιο, λαμβάνοντας από εκεί το όνομά του.
  • Λόγω της τεράστιας θεολογικής του κατάρτισης, απέκτησε μεγάλο κύρος και συνέγραψε πλήθος επιστολών, από τις οποίες σώζονται 2.012, με τις οποίες νουθετούσε και εξηγούσε τις θείες Γραφές.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Εορτολόγιο

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες φέρουν το όνομα: Ιάσιμος, Σίμος, Ιασίμη, Σίμη, Ισιδώρα, Δώρα, Ισίδωρος, Σιδέρης

Όσιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης

O Όσιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης γεννήθηκε στην Αίγυπτο περί το 360 μ.Χ. από γονείς θεοφιλείς, και ήταν συγγενής των Πατριαρχών Αλεξανδρείας, Θεοφίλου (385 – 412 μ.Χ.) και Κυρίλλου Α’ (412 – 444 μ.Χ.). Σε νεαρή ηλικία έλαβε μεγάλη και θαυμαστή θεολογική και φιλοσοφική γνώση. Στην αρχή εργάσθηκε ως διδάσκαλος και κατηχητής της εκκλησίας της Αλεξάνδρειας. Επιζητώντας όμως την ησυχία για να δύναται να ασχοληθεί με το έργο της ζωής του, τη μελέτη των Αγίων Γραφών, αποσύρθηκε σε κάποιο μοναστήρι στο όρος Πηλούσιο, γι’ αυτό έλαβε και το όνομα Πηλουσιώτης. Αργότερα δέχεται την πρόταση να γίνει ιερέας και στη συνέχεια εκλέγεται πανηγυρικά ηγούμενος στο μοναστήρι του.

Λόγω της τεράστιας θεολογικής του κατάρτισης, απέκτησε μεγάλο κύρος και φήμη, ώστε να θεωρείται μοναδικός στις ερμηνείες περίπλοκων γραφικών χωρίων. Κατά την Γ΄ Οικουμενική Σύνοδο που συνήλθε στην Έφεσο το έτος 431 μ.Χ. επί αυτοκράτορος Θεοδοσίου Β΄ του Μικρού (408 – 450 μ.Χ.), ο Άγιος αναφαίνεται με μεγάλη υπόληψη και σπουδαίο κύρος στην Εκκλησία. Έλεγχε με παρρησία τους αμαρτάνοντες, φώτιζε τους πάντες με τον θείο του λόγο, νουθετούσε τους άρχοντες, υπεστήριζε τους κλονιζόμενους και ήταν η «μούσα της ημετέρας αυλής», όπως αποκαλούσε αυτόν ο ιερός Φώτιος (Επιστολή 2, 44). Συνέγραψε αρκετές πραγματείες, ως και πλήθος επιστολών, από τις οποίες σώζονται 2.012, με τις οποίες νουθετούσε, συμβούλευε και συγχρόνως εξηγούσε τις θείες και σωτήριες Γραφές. Εκοιμήθη ειρηνικά το 440 μ.Χ.

