Διαπραγματεύσεις Ουκρανίας – Ρωσίας – ΗΠΑ ξεκινούν σήμερα στο Άμπου Ντάμπι υπό το βάρος των ρωσικών επιθέσεων

  • Διαπραγματευτές από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ επρόκειτο να συγκεντρωθούν σήμερα Τετάρτη, στο Άμπου Ντάμπι με στόχο να προωθήσουν τις δύσκολες συνομιλίες για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου.
  • Λίγες ημέρες πριν τις συνομιλίες, μαζική επίθεση με ρωσικά drones και πυραύλους έπληξε το ουκρανικό δίκτυο ενέργειας, απειλώντας να επισκιάσει κάθε πιθανότητα προόδου.
  • Το κύριο αγκάθι στις συνομιλίες είναι το μέλλον των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία. Η Μόσχα απαιτεί αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από περιοχές του Ντονμπάς, ενώ η Ουκρανία αρνείται μονομερή αποχώρηση δυνάμεων.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ

Διαπραγματευτές από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ επρόκειτο να συγκεντρωθούν σήμερα Τετάρτη, στο Άμπου Ντάμπι με στόχο να προωθήσουν τις δύσκολες συνομιλίες για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου.

Ουκρανία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 11 τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά, από ρωσικό drone στη Ζαπορίζια

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «Ο δεύτερος γύρος θα πραγματοποιηθεί από Τετάρτη έως Πέμπτη στο Άμπου Ντάμπι. Μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε».

Λίγες ημέρες πριν τις συνομιλίες, μαζική επίθεση με ρωσικά drones και πυραύλους έπληξε το ουκρανικό δίκτυο ενέργειας, αφήνοντας το Κίεβο χωρίς ρεύμα και θέρμανση σε θερμοκρασίες πολύ κάτω από το μηδέν. Η επίθεση απειλεί να επισκιάσει κάθε πιθανότητα προόδου.

Τηλεφωνική επικοινωνία Κιρ Στάρμερ – Ντόναλντ Τραμπ για Ουκρανία και ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Κάθε τέτοια ρωσική επίθεση επιβεβαιώνει ότι η Μόσχα συνεχίζει να στοιχηματίζει στον πόλεμο και την καταστροφή της Ουκρανίας και δεν παίρνει στα σοβαρά τη διπλωματία», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η διαπραγματευτική ομάδα θα προσαρμόσει ανάλογα τη δουλειά της.

Το κύριο αγκάθι στις συνομιλίες είναι το μέλλον των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία. Η Μόσχα απαιτεί αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από περιοχές του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων οχυρωμένων πόλεων με πλούσιους φυσικούς πόρους, και διεθνή αναγνώριση των εδαφών που κατέλαβε. Η Ουκρανία έχει αντιτάξει ότι η σύγκρουση πρέπει να «παγώσει» κατά μήκος της σημερινής γραμμής του μετώπου και αρνείται μονομερή αποχώρηση δυνάμεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Πούτιν «κράτησε τον λόγο του» για εβδομαδιαία εκεχειρία στην Ουκρανία, παρά τα χθεσινά χτυπήματα

Η ουκρανική αποστολή ηγείται από τον Ρουστέμ Ουμέροφ, αρχηγό του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ η ρωσική πλευρά εκπροσωπείται από τον Ιγκόρ Κοστιούκοφ, διευθυντή στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας. Σε προηγούμενο γύρο συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι τον περασμένο μήνα, η αμερικανική ομάδα ηγούνταν από τον απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Η Ρωσία, που κατέχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους, απείλησε ότι θα καταλάβει το υπόλοιπο της περιοχής του Ντονέτσκ εάν οι συνομιλίες αποτύχουν. Η Ουκρανία προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών θα ενθαρρύνει περαιτέρω επιθέσεις και αρνείται να υπογράψει συμφωνία που δεν αποτρέπει νέες εισβολές.

Στο πεδίο της μάχης, η Ρωσία συνεχίζει να κερδίζει έδαφος με τεράστιο ανθρώπινο κόστος, ενώ η Ουκρανία ζητά αυξημένη υποστήριξη όπλων και πίεση στη Μόσχα από τις δυτικές χώρες. Η πρωτεύουσα έχει μείνει χωρίς θέρμανση και ρεύμα για εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους μετά τις επιθέσεις στο δίκτυο ενέργειας.

Πηγή: AFP

