Τηλεφωνική επικοινωνία Κιρ Στάρμερ – Ντόναλντ Τραμπ για Ουκρανία και ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

  • Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με κύριο θέμα τις εξελίξεις στην Ουκρανία μετά τα νέα ρωσικά πλήγματα. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στο πεδίο και τον συντονισμό των ενεργειών Λονδίνου και Ουάσινγκτον.
  • Χιλιάδες νοικοκυριά σε ουκρανικές πόλεις, μεταξύ αυτών και το Κίεβο, έμειναν χωρίς ρεύμα και θέρμανση λόγω ζημιών στις ενεργειακές υποδομές. Παράλληλα, ουκρανοί διαπραγματευτές ετοιμάζονται για τον δεύτερο γύρο συνομιλιών με Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους στο Αμπού Ντάμπι.
  • Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη στρατηγική σημασία της στρατιωτικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό. Τη χαρακτήρισαν κομβικό σημείο συνεργασίας Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών για την παγκόσμια ασφάλεια.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με κύριο θέμα τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, μετά τα νέα ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στο πεδίο και τον συντονισμό των ενεργειών Λονδίνου και Ουάσινγκτον.

Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, χιλιάδες νοικοκυριά σε πολλές ουκρανικές πόλεις, μεταξύ αυτών και το Κίεβο, έμειναν χωρίς ρεύμα και θέρμανση λόγω των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές. Την ίδια ώρα, ουκρανοί διαπραγματευτές ετοιμάζονται να μεταβούν στο Αμπού Ντάμπι, όπου αναμένεται να ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος συνομιλιών με Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Στην ανακοίνωση του Λονδίνου αναφέρεται ακόμη ότι οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη στρατηγική σημασία της στρατιωτικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, χαρακτηρίζοντάς την κομβικό σημείο συνεργασίας Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών για την παγκόσμια ασφάλεια.

01:15 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Πούτιν «κράτησε τον λόγο του» για εβδομαδιαία εκεχειρία στην Ουκρανία, παρά τα χθεσινά χτυπήματα

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «κράτησε τον λόγο του» να μην επ...
23:39 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Υπόθεση Επστάιν: Η σαπίλα που αναδύεται έχει βαθιές ρίζες – Η Αμερική πρέπει τώρα να αναρωτηθεί αν μπορεί να ξεπεράσει μια κουλτούρα ντροπής

Τα αρχεία του Επστάιν προσφέρουν στην Αμερική το αντίθετο της κάθαρσης. Αποτελούν τη νέα κλιμά...
22:36 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Πολωνία: Υπάλληλος του υπουργείου Άμυνας συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Οι αρχές στην Πολωνία συνέλαβαν έναν παλαιό υπάλληλο του υπουργείου Άμυνας τον οποίον κατηγορο...
22:30 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

ΗΠΑ-Ιράν: Η Τεχεράνη ζητεί διμερείς συνομιλίες στο Ομάν – «Θα διεξαχθούν όπως είναι προγραμματισμένο» απαντά ο Λευκός Οίκος

Αλλαγές στην τοποθεσία που θα γίνει η συνάντηση Ιράν – ΗΠΑ ζήτησε η Τεχεράνη, εν μέσω έν...
