Τηλεφωνική επικοινωνία Κιρ Στάρμερ – Ντόναλντ Τραμπ για Ουκρανία και ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με κύριο θέμα τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, μετά τα νέα ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στο πεδίο και τον συντονισμό των ενεργειών Λονδίνου και Ουάσινγκτον.

Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, χιλιάδες νοικοκυριά σε πολλές ουκρανικές πόλεις, μεταξύ αυτών και το Κίεβο, έμειναν χωρίς ρεύμα και θέρμανση λόγω των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές. Την ίδια ώρα, ουκρανοί διαπραγματευτές ετοιμάζονται να μεταβούν στο Αμπού Ντάμπι, όπου αναμένεται να ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος συνομιλιών με Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Στην ανακοίνωση του Λονδίνου αναφέρεται ακόμη ότι οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη στρατηγική σημασία της στρατιωτικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, χαρακτηρίζοντάς την κομβικό σημείο συνεργασίας Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών για την παγκόσμια ασφάλεια.